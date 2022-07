El Ayuntamiento de Alicante se niega a mantener las viviendas sociales que se reservaron para alojar a los conserjes de los tres colegios afectados por el amianto mientras no empiecen las obras de retirada de este peligroso material. Obras que, sin embargo, no se acometerán hasta el próximo verano tras la rescisión del contrato con la UTE que iba a ejecutarlas.

La Conselleria de Educación pidió días atrás al Ayuntamiento que los conserjes desocuparan los colegios en julio y en agosto ya que, aunque la obra no va a comenzar, el contrato está en vigor y pueden surgir contratiempos legales. “Si la empresa, aunque no quiere hacer la obra, se presenta allí y ve que el conserje aún sigue allí podría alegar a su favor de que no ha podido iniciar la obra porque hay gente viviendo en el colegio”, sostienen desde el departamento de Raquel Tamarit. Según Educación se ha instado también al Consistorio a que cuantifique cuánto ha costado realojar a los tres conserjes para incluir esa cantidad entre los daños y perjuicios que se van a reclamar a la empresa por incumplir el contrato.

Desde el Ayuntamiento han comunicado no obstante a la Generalitat “que si no hay obra de retirada del amianto de los colegios este verano se van a liberar las viviendas sociales de forma inminente”.

La edil de Educación, Julia Llopis, ha mostrado su malestar por la situación señalando que “es inaceptable y un sin sentido mantener las viviendas públicas sin utilizar a la espera de que la Generalitat busque una solución a la retirada del amianto de los colegios, y más al enterarnos por la prensa que ya se ha iniciado la rescisión del contrato de la UTE que iba a realizar los trabajos”.

Tras una reunión técnica mantenida días atrás entre la Concejalía de Educación y la Dirección General de Infraestructuras Educativas en la que por parte del Consell se pidió mantener estas viviendas sociales, el Ayuntamiento ha mandado un escrito al Consell en el que le exige “concretar si se van a realizar las obras este verano de forma urgente”. También se indica en el mismo que “en caso de no tener respuesta en los próximos días significará que la obra este verano no se va a poder llevar adelante, quedando las viviendas liberadas para usos sociales del Patronato ante la necesidad que existe en nuestra ciudad”.

Julia Llopis afirma que “la Generalitat no tiene intención de cumplir el acuerdo de retirar este verano el fibrocemento de nuestros colegios, y prueba de ello es que han iniciado la rescisión del contrato, y aun así nos piden mantener ocupadas las viviendas sociales”. La edil tacha de “vergonzosa la petición de mantener las viviendas sin poder ofrecerlas a personas que las necesitan”, y ha apremia al Consell: “No podemos tenerlas reservadas por si en algún momento deciden iniciar las obras”.

Para la concejala de Educación ha quedado clara “la nefasta gestión realizada por la Generalitat, ya que en dos años no han construido ni un solo colegio en Alicante, y ahora son incapaces de cumplir un compromiso que adoptaron hace varios cursos escolares con los padres y alumnos de los tres colegios tan sencillo como retirar el amianto que es un material peligroso para la salud de los menores”. Por último la concejala Julia Llopis ha pedido al Consell que “asuman su responsabilidad, pidan disculpas y aporten soluciones concretas e inmediatas a las asociaciones de madres y padres de los tres colegios”.