El Sindicato de Enfermería, Satse, advierte de que la Conselleria de Sanidad incumple la normativa sanitaria cada vez que envía ambulancias de SAMU sin médico. El Satse recuerda que, según la normativa sanitaria de la propia Conselleria, las ambulancias de SAMU deben llevar médico, enfermero y técnico en transporte sanitario, tienen que ir rotuladas como tal y el personal debe llevar distintivos que así los identifique.

El Satse sostiene que lo que la Conselleria de Sanidad manda como SAMU cuando no lleva médico se llama ambulancia Soporte Vital Avanzado SVA, “y viene regulado en el Real Decreto 836/2012”. Este tipo de ambulancias están dotadas con un enfermero y un técnico en transporte sanitario y, “cuando la asistencia lo requiera, deberá contar también un médico”. Según el Satse se trata de un recurso “capacitado para atender cualquier emergencia, siempre en coordinación con el CICU médico y siguiendo los protocolos y procedimientos establecidos y, dependiendo de la situación, puede solicitar otro recurso”. Por tanto, “la población está bien atendida con la ambulancia de SVA”, señala el Satse.

La situación actual que sufre el SAMU, añade el Satse, “es consecuencia de la falta de previsión por parte de la Conselleria de Sanidad a la hora de contratar personal para el SAMU”. Desde hace años, sobre todo en verano y Navidad, recuerdan, se han venido produciendo situaciones de falta de médicos y de enfermeras. “La situación actual no es nueva y la Conselleria lo sabe. Como Satse ha advertido muchas veces la falta de enfermeras y médicos para el SAMU se debe a las malas condiciones tanto laborales como retributivas que tiene este servicio, en el que se les hace contratos de días sueltos y las retribuciones son bajas”. Por ello, estos profesionales prefieren irse a trabajar a centros de salud u hospitales, donde las retribuciones son más altas y los contratos duran varios meses. “Esta es la principal causa de la situación actual y de que la Conselleria no encuentre médicos y enfermeras para el SAMU”.

Respecto a la solución que la Conselleria pretende adoptar para contar con profesionales para el SAMU, el sindicato considera que eliminar el requisito de tener los cursos obligatorios no es la solución, “ya que no aumentará el número de candidatos para trabajar en el SAMU, ni mucho menos médicos, y se corre el peligro de contar con personal que no tenga la suficiente destreza en emergencias sanitarias”. La solución que plantearía el sindicato es aumentar el número de plazas para realizar estos cursos y realizar varios al año, no una única edición. Igualmente, como solución extrema se puede recurrir al personal de otros servicios como Urgencias o Unidad de Críticos, para realizar guardias o cubrir alguna plaza en el SAMU de manera puntual.

Satse insta a la Conselleria de Sanidad a que convoque, con urgencia y antes de agosto, la mesa técnica que tenía prevista para septiembre. “Es necesario abordar de forma rápida los graves problemas que arrastra el Servicio de Emergencia de la Comunidad Valenciana”, señala el sindicato.