La Policía Nacional de Alicante ha detenido a siete presuntos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y a cometer robos con fuerza y violencia en casas habitadas, entre ellos un asalto al domicilio de una mujer de 75 años que fue maniatada y amordazada por dos ladrones que se hicieron pasar por policías para engañar a la víctima.

Los arrestos y detenciones fueron realizados la semana pasada en Alicante, Sant Joan d'Alacant y Elda. En los registros desmantelaron un cultivo "indoor" de marihuana con 290 plantas e incautaron 12,5 gramos de cocaína y sustancia de corte, además de intervenir múltiples herramientas especializadas para el forzamiento de cerraduras, cuatro pistolas simuladas con munición de fogueo, una pistola eléctrica tipo táser, dos espadas tipo catana y un rollo de cinta americana, según ha informado la Comisaría Provincial.

La banda de ladrones ha podido ser desarticulado tras la investigación realizada por el Grupo I de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial a raíz de la denuncia de un asalto violento al domicilio de una mujer de 75 años en Alicante.

Según el relato de la víctima a la Policía, dos asaltantes entraron por la fuerza en una vivienda cuando la dueña les abrió la puerta tras ser engañada, ya que los ladrones dijeron ser policías para ganarse su confianza. Uno de ellos llevaba puesta una gorra y una camiseta que simulaban ser de la Policía y le explicaron a la mujer que iban a entregarle una nota.

Sin embargo, nada más abrir la puerta entraron de forma violenta. Empujaron a la víctima hacia el interior mientras le tapaban la boca y la llevaron al salón, donde la ataron con cinta americana y le taparon también la boca.

Estando maniatada y amordazada le dijeron que solamente querían llevarse las joyas y el dinero, pero la víctima les dijo que no tenía porque es pensionista y no tenía nada. Los ladrones le obligaron a que le enseñase la cartilla del banco para ver si tenía ahorros y tras registrar la casa y ver que no iban a poder obtener ningún botín de su víctima la desataron y se marcharon sin robar nada. Los asaltantes huyeron también ante la inminente vuelta a casa de alguno de los familiares de la mujer, según la Policía.

La investigación policial sobre estos ladrones condujo hasta un entramado delincuencial dedicado principalmente al tráfico de drogas al menudeo de cocaína y al robo en interior de domicilios, tanto con violencia o intimidación sobre sus moradores, como con fuerza en las cosas.

Una vez identificados los miembros se procedió a la explotación de la operación con los arrestos y detenciones, dispositivo en el que colaboraron la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Guías Caninos de la Comisaría Provincial de Alicante.

El operativo realizado durante varios meses ha culminado con con la incautación de 12,5 gramos de cocaína, 290 plantas de marihuana, sustancia de corte y balanzas de precisión. También se intervinieron diversas armas prohibidas utilizadas por el grupo criminal para ejecutar los asaltos a los domicilios: cuatro pistolas simuladas con gran cantidad de cartuchería de fogueo para las mismas, una pistola eléctrica tipo taser, dos espadas tipo catana y un rollo de cinta americana.

En un registro también se halló múltiple instrumental especializado (ganzúas, espadines, plásticos, extractores de bombines), destinado al forzamiento de cerraduras de puertas de viviendas mediante técnicas variadas en las que eran expertos, como "impressioning, bumping o incluso resbalón".

Los investigadores consiguieron encontrar algunas de las prendas de ropa que, presuntamente, utilizaron los asaltantes en el robo con violencia perpetrado en Alicante.

La operación ha sido llevada a cabo bajo la coordinación del juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, que decretó el ingreso en prisión del principal investigado y presunto autor material del asalto violento al domicilio de la mujer de 75 años. Los siete detenidos son, cinco hombres y dos mujeres de entre 24 y 44 años y de nacionalidades rumana, brasileña, filipina y española. La mayoría ya tenía antecedentes y les imputan robo con violencia en casa habitada (en grado de tentativa), allanamiento de morada, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal organizado.