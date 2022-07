La cascada de dimisiones en la Federació de Fogueres pone en una situación delicada a su presidenta

Las dimisiones en cadena en la Federació de Fogueres, con tres de los cuatro vicepresidentes del órgano gestor de las Hogueras que se despedirán el 31 de julio, fecha en que finaliza el ejercicio festero, junto a la marcha también del asesor jurídico tras diez años en el puesto dejan en una situación delicada a la presidenta de la entidad, Toñi Martín-Zarco, que se ve privada de su guardia pretoriana cuando afronta la organización de las fiestas de 2023, las últimas de su primer mandato.

Una etapa, la de la primera mujer que preside las Hogueras, marcada por la pandemia que obligó a suspender las fiestas de 2020 y 2021.

La marcha de Manuel García, vicepresidente económico; Kiko Vinal, vicepresidente de Asociaciones; Alba Antón, vicepresidenta de Imagen y Comunicación; y Conrado Albaladejo, asesor jurídico, deja solo al vicepresidente de Fiestas y Actividades Culturales, Juan Carlos García, junto a la secretaria general, Rosana González. Se perfilan, en los próximos días, más despedidas en otros estamentos de la entidad aunque este viernes no fue posible contrastar con dos de las personas de las que más se habla entre los foros festeros esta posibilidad. También fue del todo imposible hablar con Martín-Zarco, que no respondió a llamadas ni mensajes.

Tanto García como Antón y Albaladejo llevan diez años en la cúpula directiva de la Federació de Fogueres, desde que dirigía la entidad Manuel Jiménez (2012/2019), actual concejal de Fiestas, y optaron por continuar en la candidatura de Martín-Zarco. Previamente, también habían dejado su cargo la que fuera delegada de Juventud, Sandra Bermúdez, que fue fichada por el gobierno municipal como asesora, y la interventora, Eva Fenoll.

Martín Zarco debe buscar al menos sustitutos para cuatro de los seis principales puestos de su organigrama y es posible que varios más en delegaciones.

El hecho de que tantas personas coincidan en marcharse de la entidad, para lo que esgrimen razones personales y profesionales, sorprende a una parte de la Fiesta, que especula con que pueda existir mar de fondo. Ante la soledad de la presidenta, su oponente en las elecciones de hace tres años, David Olivares, se ofrece a ayudarla ya que considera que esta situación, unida a la crisis general de falta de festeros y de problemas para financiar la celebración, "traerá graves problemas".

"Quiero ayudarla, necesita ayuda y merece que la ayudemos", afirma Olivares, quien ofrece su colaboración, aunque no aceptaría una vicepresidencia, señala. "No somos rivales, solo festeros con opiniones distintas y me prestaría a ayudarla porque tengo mis principios. Me pongo a su disposición". Olivares aprovecha para pedir a los foguerers en general que "ayuden a muerte a la presidenta porque la que se avecina, ya no solo por las dimisiones, sino por las circunstancias actuales, son unos años muy difíciles".

Por su parte, el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, señala que ya se barajan nombres para sustituir a las personas que dimitirán el 31 de julio. "Es algo que tiene que organizar ella (la presidenta)". El edil afirma que no tiene por qué resentirse la organización de las Hogueras con las marchas que se están produciendo. "Estoy convencido de que lo solucionarán, hay que respetar la decisión de las personas que necesitan tiempo para sus vidas; y dar gracias a que sigan existiendo foguerers y barraquers que se entreguen por completo por organizar las fiestas de la ciudad".

El actual órgano directivo entró en el cargo en septiembre de 2019, cuando Toñi Martín-Zarco hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir las Hogueras. La exdirigente de Port d'Alacant, que lideraba la candidatura continuista, se impuso a David Olivares en las elecciones de la Federació, al sumar 127 votos frente a los 98 de su rival.

Este mandato, que finaliza en septiembre de 2023, cuando previsiblemente se convocarán de nuevo elecciones, ha estado marcado por la irrupción de la pandemia, que obligó a suspender dos Hogueras, las de 2020 y 2021. Este junio regresó la Fiesta con las calificadas como "Hogueras del reencuentro".