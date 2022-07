La reserva de última hora permite que los hoteles y apartamentos alcancen el nivel de ocupación de 2019

El sector turístico cierra la primera quincena de julio con una ocupación media del 60%, que ha hecho que ha posibilitado que muchos hoteles y apartamentos turísticos de la Costa Blanca recuperen los niveles de ocupación de 2019. La patronal espera que a partir del lunes se produzca el auténtico despegue aunque queden plazas libres, agosto y septiembre serán espectaculares, pero los empresarios advierten de que los nubarrones arrancan de cara al otoño, inicio de la temporada baja que, ahora mismo, está marcado por el descontrol de la inflación y la subida de los precios de la energía que frenan la reservas. Por otro lado, Turismo acaba de transferir a los 64 municipios turísticos de la provincia de Alicante los seis millones de euros correspondientes al Fondo de Cooperación Municipal, una cantidad con la que el Consell trata de mitigar el malestar de los ayuntamientos turísticos con el hecho de que no se ha parado la tramitación de la nueva tasa que grabará al alojamiento.

La temporada alta turística avanza, sigue habiendo plazas libres, pero los hoteleros se muestran muy satisfechos pues pese al control de los precios y el aumento de costes, los resultados en esta primera quincena de julio, tradicionalmente floja, han igualado a los de 2019. Incluso existen casos particulares de hoteles que han superado sus propias previsiones. Con todo, nada sigue siendo lo mismo desde marzo de 2020, según subraya Nuria Montes, secretaria general de Hosbec. La segunda quincena de julio va a ser también buena y en estos momentos agosto tampoco se presenta mal con la contratación ahora mismo al 70% gracia al empujo del turismo español, que, de momento, no renuncia a las vacaciones pero, en general, viajará mucho menos al extranjeros.

José María Caballé, presidente de la cadena Servigroup, con sus 19 hoteles abiertos, subraya que “un 60% de ocupación media en la primera quincena de julio es un buen dato porque, además, es mejor incluso que antes de la pandemia. No obstante, vengo diciéndolo ya hace algunos. No debemos obsesionarnos con llegar al cien por cien. Ese no debe ser el objetivo. Trabajadores y clientes tienen que estar a gusto. En esta coyuntura dependemos mucho de la reserva de última hora pero al final tendremos una buena temporada. Otro tema es el otoño. De momento, incertidumbre”.

Por otro lado, Turisme ha pagado ya a los 64 municipios de la Costa Blanca la parte correspondiente de los seis millones de euros de 2022 del fondo municipal, en un claro movimiento para calmar los ánimos municipales por la tramitación de la tasa turística. Turisme ha destinado en total a los más de 200 municipios de la Comunidad, un total de 16,5 millones de euros a través del Fondo de Cooperación Municipal durante los últimos tres años.

El secretario autonómico, Francesc Colomer, subraya que “se trata de una cuantía que triplica a lo distribuido en los cinco últimos años de aplicación del modelo anterior, referentes al periodo de 2010 a 2015 y regulado por la derogada Ley 3/98 de Turismo de la Comunitat Valenciana”. El titular de Turisme ha explicado que “en 2020 fueron un total de 4,5 millones los que la Generalitat destinó al Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos, en 2021 se ascendió hasta los 6 millones de euros, cifra que se ha mantenido en 2022”.

Por provincias, un total de 7.143.241,22 euros han ido dirigidos a 64 municipios turísticos de la provincia de Alicante durante el periodo 2020-2022, lo que supone una cuota de más de un 43% del total asignado a la Comunitat. En la provincia de Castellón, con una cuota superior al 26%, se han destinado en estos últimos tres años 4.310.329,36 euros, de los que se han beneficiado 86 entidades locales. Y con respecto a la provincia de Valencia, Turisme ha ingresado en este último trienio un total de 5.046.429,42 euros repartidos en 102 municipios turísticos, lo que supone una cuota que supera el 30% de los 16,5 millones destinados a la Comunitat Valenciana.

Con respecto a los 6 millones de euros asignados al Fondo de Cooperación Municipal en 2022, el presidente de Turisme Comunitat Valenciana ha avanzado que su departamento “ya ha abonado los importes asignados a cada una de las 252 entidades locales beneficiarias en este ejercicio”. Turisme ha realizado un único pago a cada municipio turístico correspondiente al 100% del importe total, que se ha realizado previa comprobación del cumplimiento de la obligación de presentar la cuenta general ante la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la misma.

Recordar que a partir del año 2023, aquellos destinos que pretendan acogerse a estos Fondos, tendrán que tener reconocida la condición de municipio turístico conforme a lo establecido en el decreto 5/2020 de regulación del Estatuto y modificado por el Decreto 203/2021 de 17 de diciembre, y cumplir con aquellos criterios estipulados. De momento, la Comunitat Valenciana cuenta con 17 municipios declarados turísticos conforme a esta nueva regulación.

Por otra parte, el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha firmado con el presidente del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, el convenio de colaboración entre Turisme CV y el Consejo de Cámaras para el desarrollo de actuaciones de interés común en materia de calidad, emprendimiento y promoción de productos.

Turisme Comunitat Valenciana destina 680.000 euros a través de este convenio con el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana para impulsar la competitividad de empresas y destinos turísticos, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Gracias al convenio, el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana llevará a cabo diferentes actuaciones dirigidas a la consolidación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) en la Comunitat Valenciana. En concreto, se estima la realización de aproximadamente 4.450 actuaciones.

Asimismo, se ejecutarán acciones para el fomento del emprendimiento y la competitividad en el tejido empresarial turístico de la Comunitat Valenciana a través de herramientas de transferencia de conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico dirigidas a autónomos y pymes del sector turístico, que serán articuladas a través del programa Accetur que desarrolla Turisme CV; concretamente, de la línea 'Accetur Crea Empresa' y 'Accetur Avanza Pyme' de apoyo a empresas jóvenes, emprendedoras, en proceso de crecimiento o maduras con dificultades.

Además, mediante este acuerdo, el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana también realizará actuaciones de promoción de productos turísticos en los distintos mercados nacionales y en el exterior.

Francesc Colomer ha resaltado que esta colaboración "nos permite generar ese espacio de gobernanza colaborativa con los representantes del mundo de la empresa que se traduce en un trabajo muy fructífero en el impulso de la calidad certificada, de formación y de las pequeñas y medianas empresas, y de promoción exterior del turismo".

El titular de Turisme ha recalcado la importancia de impulsar la calidad certificada y ha subrayado que en el programa del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted) "hemos logrado colocarnos a la cabeza de España en el número de certificados".

Colomer ha destacado que el convenio suscrito también recoge acciones para impulsar formación para las empresas y ha señalado que, de este modo, "damos un servicio muy importante para formar y cualificar a las pymes".

También se ha referido al tercer eje del convenio, la promoción exterior. En este sentido, ha mencionado la misión comercial que se ha realizado este año en Lisboa liderada por el 'president' de la Generalitat y ha destacado que Portugal es "un mercado emergente que debemos consolidar".

Por su parte, el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha declarado que este acuerdo "es fundamental, porque en estos momentos la actividad turística es uno de los motores económicos" y ha incidido en que "lo importante es que los turistas repitan" y para ello "necesitan tener unos establecimientos con calidad contrastada y certificada". Por ello, ha puesto en valor que este convenio "contiene esa sensibilización por la calidad".

Además, ha señalado que el turismo en la Comunitat Valenciana "también ayuda a nuestras exportaciones", por lo que ha resaltado la importancia de la promoción para atraer a los turistas y recalca que la colaboración con Turisme Comunitat Valenciana "es clave para la promoción exterior".