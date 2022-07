El negocio de la hostelería se enfría en la provincia por la crisis y la subida de precios

Moderación a la hora de consumir en bares, cafeterías y restaurantes, y gasto contenido. Así transcurre el mes de julio en la hostelería de la provincia, que esperaba un "reventón" este verano con un enorme negocio, por encima de 2019, después de dos meses, mayo y junio, de gran consumo pero que ven que estas expectativas se enfrían, con un descenso en el ticket medio, recortes a la hora de pedir y lleno solo los fines de semana, sobre todo en las terrazas de zona de playas, Benidorm, Santa Pola, Torrevieja o Tabarca. El resto de la semana, pese a la gran afluencia de turismo, es más flojo y ni mucho menos está todo reservado. En cuanto a los productos estrella este verano son el agua y la cerveza, y los que piden vino, más económico.

Este es balance que en general hacen las asociaciones sectoriales de la primera quincena de julio en la hostelería, un bajón que achacan al alza de precios de la gasolina que el público compensa ahorrando en comidas; a la propia subida de los menús entre un 10% y un 15% que coinciden que se ven obligados a repercutir por el incremento de precios de suministros y consumibles que sufre el sector, como por ejemplo el coste de la luz por el uso del aire acondicionado en plena ola de calor; y a las informaciones sobre la llegada de una recesión tras el otoño que empieza a calar en la población. En resumen, no hay tanta alegría como al principio de la temporada alta salvo excepciones en negocios puntuales de zonas muy concurridas del centro de las ciudades turísticas o de la costa.

"Clientela hay, pero no la que esperábamos. La previsión era de un verano histórico y está siendo bueno pero se ha frenado la tendencia y está siendo como el año pasado, no mejor", afirma César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA). Este representante sectorial, que recoge la opinión de asociados de toda la provincia, indica que la subida generalizada de precios contribuye a que la gente cuide el bolsillo y no gasta tanto. "No podemos decir que estamos vacíos pero tampoco a reventar, ni en comidas ni cenas. No es malo pero tampoco lo que creíamos que iba a ser, y todos los compañeros cuentan lo mismo. Dicen que bien pero raro porque tenían mejores previsiones pero ven que está como en 2021, que fue bueno pero no de reventón".

Los hosteleros son conscientes de la subida del precio de los alojamientos de hasta el 40% y de los gastos de gasolina, tren y avión. "El coche de alquiler también ha subido, la cesta de la compra, también el precio de los restaurantes, todo eso hace que tengamos la sensación de que hay mucha gente pero las estancias son más cortas. Todo está más caro pero los sueldos son los mismos y dan para lo que dan. El caso es que las previsiones que nos marcamos en mayo no se cumplen".

Vinos más baratos

Aparte, notan que el cliente mira el ticket, controla la cantidad que come o cena y toma vinos más baratos. "Si antes pedían seis o siete entradas, ahora la mitad; o bien un plato por persona, y sin postres. Hay recortes". Si en un verano normal, la inversión media por comensal en un restaurante del centro de Alicante de categoría era de 50 euros, ahora es de 35 euros. "A esto lo llamo gasto contenido, y aunque hay muchas reservas con antelación, sobre todo los fines de semana, la gente no hace grandes dispendios".

El mayor poder adquisitivo lo mantiene el extranjero, sobre todo ingleses, belgas y holandeses, y el del español es en general menor, con cada vez más familias que optan por apartamentos vacacionales o tienen segunda residencia, y prefieren dejarse el dinero en la compra del súper.

En la misma línea, la Federación Provincial de Hostelería (FEHPA) señala que los fines de semana la mayoría de negocios de playa están "a tope y entre semana regular". La presidenta del colectivo, Mar Valera, sostiene que, más que igualar el año pasado, va por la línea de 2019. "Pensábamos que iba a ser mejor porque mayo y junio han sido bastante buenos. Esperábamos un boom, pero se ha frenado. Seguramente por las subidas de precios aunque hay de todo. Se nota que el extranjero consume menos y el español, turismo nacional, más o menos bien".

Pese a esta merma en las perspectivas, la representante sectorial indica que "ya firmaba por mantenernos así todo el año, que nos meten mucho miedo en el cuerpo de la crisis que vendrá en invierno. Aunque no queramos al final tendremos crisis".

En Benidorm, más de lo mismo. El ticket medio ha bajado respecto a meses anteriores incluso en los establecimientos ingleses, donde el gasto es mayor. Ha pasado de 25 euros a menos de 20 euros por persona, según datos de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (Abreca).

"Los sitios de primera línea están trabajando muy bien y los más turísticos, a nivel de 2019. Depende del día pero hay turistas. Los ingleses alargan un poco más y hay franceses, italianos y turismo nacional. Esta semana está empezando a aflojar. Aún así estamos contentos, no obstante, por volver a la normalidad", señala el portavoz de la asociación, Álex Fratini.

No obstante, recalca que el gasto medio es menor, aunque el del extranjero sigue siendo superior al del nacional. "En este periodo se está juntando el gasto de gasolina, que se ha duplicado respecto al año pasado, y la gente tiene menos liquidez para gastar. Lo vamos a ver más en la segunda quincena de julio", señala el representante de una asociación que representa a cafeterías, restaurantes y ocio nocturno.

De contención del gasto habla también la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa). "Empezó bastante bien pero la gente se está retrayendo porque se está difundiendo a la opinión pública que tras el verano habrá una recesión, y que hay que guardar dinero. Se está extendiendo este pensamiento en la población. La gente está contenida, no es la alegría que esperábamos. La alegría que había antes de las Hogueras se ha ralentizado", señala el presidente del colectivo Javier Galdeano.

Desde esta asociación inciden en que hay que olvidarse, de momento, de un verano de mesas ocupadas al 100% todos los días. "Los restaurantes de las playas, como San Juan, están a tope los fines de semana pero no es lo significativo porque esa situación no se extiende a otras calles y zonas. La gente está conteniéndose en el gasto", insiste.

También destaca que hay clientes que echan en cara las subidas de los alimentos en los restaurantes. "Si le sumas el aumento del coste de la materia prima al de los suministros empieza a ser la cosa preocupante. Es más gasto para el restaurador. Si no subes los platos de precio es imposible continuar porque hay que compensar esos incrementos que sufrimos, aunque se intenta que sea lo menos posible".

A pie de playa, mejor

Como dice Galdeano, en la Playa de San Juan le va mucho mejor a la restauración este verano que a los barrios de Alicante. Así lo constate Eva Bolaños, que tiene un negocio en primera línea. "Estamos a tope. Todos los fines de semana de julio están completos, estamos notando muchísima gente de fuera, de Madrid. Mucha gente con segunda residencia. Estamos supercontentos de que el verano esté viniendo así y esperamos agosto aún mejor".

En el centro de Alicante hay de todo. Lola Gandía, jefa de un establecimiento de la plaza de Gabriel Miró, señala que les ha subido el negocio un 80%, sobre todo turismo extranjero. "Está siendo mejor de lo esperado, en todo el centro hay mucho ambiente, y también tenemos muchos clientes habituales". Aunque indica que en su establecimiento la gente no mira el ticket, la cerveza, por el calor, está siendo el producto más demandado, al igual que en un negocio de Luceros, donde el responsable asegura que el público se sienta en la terraza sin mirar precios en general, sobre todo "mucho extranjero", aunque afirma que también hay gente que ve la carta y se va.

Por último, desde otro restaurante en la Explanada explican que julio ha empezado bastante regular. "Pensábamos que iba a haber más trabajo. Pero la clientela es de poco gastar. Junio fue bueno pero julio ha empezado flojo", concluye María Eugenia Perramón, gerente del establecimiento.

Torrevieja y Elche

Los más de 600 restaurantes y cafeterías de Torrevieja sufren los mismos problemas de carencia de profesionales de la hostelería que el resto de ciudades turísticas. Pero no han tenido que recortar sus servicios este verano. Es uno de los pocos sitios donde está siendo histórico en cuanto a demanda y facturación para el sector, en contra de lo que sucede en gran parte de la provincia, informa David Pamies.

En Elche la sensación general del sector es que la actividad está floja en pleno mes de julio, sobre todo al mediodía, teniendo en cuenta que muchos vecinos se desplazan a su segunda residencia de la costa en verano y que la subida de precios no ayuda en el consumo.

Paqui Solbes, presidenta de la plataforma Hostelería Ilicitana, señala que la mala campaña la vienen arrastrando desde junio y que el hecho de que esté todo “por las nubes” sumado al incremento de casos de coronavirus termina ocasionando una “tormenta perfecta” que aumenta el grado de incertidumbre. Sobre las fiestas patronales, a menos de un mes vista, apuntan que apenas están produciéndose reservas cuando otros años ya en mayo y junio empezaban las primeras llamadas, por lo que esperan que a última hora lleguen los clientes. Mientras, hay otros restauradores que están recibiendo el interés por tener sitio asegurado para después de las mascletás o la Alborada.

Sin hígado de pato

Ya adelantan desde el colectivo que una buena parte de restauradores tendrán que subir los precios de la carta en septiembre porque la inflación está siendo muy complicada, al tiempo que notan que hay problemas de suministro con ciertos productos como el hígado de pato y ciertos pescados, al haberse restringido el acceso al banco de peces de Argelia, señalan.

Marco Antonio Pomares, presidente de la asociación de hosteleros de Elche indica, sin embargo, que la gente está animada y tiene ganas de salir aunque es más floja la temporada que en los meses anteriores. Resalta que los socios están siendo reticentes hasta ahora a subir los precios de la carta, aunque entienden que resulta inviable que los empresarios sigan soportando la subida, informa J.R. Esquinas.