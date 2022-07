La UA cría insectos polinizadores como alternativa a las abejas para invernaderos y empresas agrícolas

Puede ser una alternativa que reduzca los efectos del declive de poblaciones de abejas domésticas que se está produciendo en todo el planeta. Investigadores de la Universidad de Alicante se han especializado en la cría de varias especies de un insecto polinizador, las moscas de las flores (Syrphidae), con el objetivo de abastecer a invernaderos y en general a empresas agrícolas que lo precisen.

El grupo de Bionomía, Sistemática e Investigación aplicada de insectos del departamento Ciencias Ambientales y Recursos Naturales ha desarrollado durante los últimos años este sistema de cría que recientemente ha sido también patentado.

El grupo colabora con varias empresas agrícolas que precisan estos insectos, incluyendo también a grandes empresas productoras de semillas hortofrutícolas a nivel internacional. Y es que las moscas de las flores presentan frente a las abejas muchas ventajas. “Su manejo es más sencillo porque no pican y al no ser animales sociales no necesitan vivir en panales o nidos permanentes, como es el caso de las abejas y abejorros”, explica Santos Rojo, profesor de la Universidad de Alicante y responsable del grupo de investigación.

Además, las poblaciones de uno de los principales agentes polinizadores en agricultura, las abejas domésticas, se están reduciendo a un ritmo alarmante. Estos insectos, domesticados originalmente para producir miel, son muy vulnerables a plaguicidas, parásitos y a otras amenazas ambientales”. De ahí que sea necesario y urgente buscar nuevos insectos polinizadores que complementen su actividad, “y las moscas de las flores pueden ser la solución idónea”, sostiene Rojo.

Sin embargo, no es sencillo criar estos animales en cautividad y a gran escala. Estos insectos, pasan por una fase larvaria similar (sin patas, ojos, ni cabeza) que es muy diferente a las moscas adultas. “La biología de esta etapa larvaria es desconocida incluso a nivel académico en una gran parte de los insectos”, puntualiza Rojo. Lograr en cautividad que estos animales vivan hasta completar su ciclo completo es un reto que sólo se ha conseguido con unas pocas especies de insectos. “En algunas especies puedes lograr desarrollar partes del ciclo pero completarlo es muy difícil para muchas especies de insectos”.

En varias instalaciones repartidas por el campus de la Universidad de Alicante los investigadores trabajan con cientos de moscas de las flores en su ciclo completo, utilizando sistemas que intentan reproducir los requisitos naturales que precisan estos animales si vivieran en libertad. En sustratos especiales las moscas ponen los huevos, que los investigadores después trasladan a incubadoras especiales hasta el nacimiento de las larvas. Éstas serán después trasladadas a un espacio de crecimiento donde permanecerán hasta que su cuerpo se endurece y forma una pupa, similar a la crisálida de otros insectos. Días más tarde, tras el proceso de metamorfosis dentro de las pupas, emerge una mosca, completando así el ciclo de este insecto que dura aproximadamente mes o mes y medio, aunque varía según la especie que se trate y las condiciones de cría.

Lo que se suministra a las empresas son las pupas, es decir, el cascarón del que emergerá la mosca completa lista para polinizar. Actualmente, el grupo tiene capacidad de producir hasta 2 millones de pupas “y estamos trabajando en métodos que permitan abaratar el proceso para facilitar su introducción en el mercado”. Tras más de 15 años de investigación y 5 tesis doctorales el equipo de investigación coordinado con la profesora Celeste Pérez ha desarrollado protocolos de cría para cinco especies de sírfidos eristalinos, nombre técnico de estas moscas de las flores.

Además de suministrar los insectos a los usuarios finales, otra línea de negocio es acordar con empresas de cría de insectos que deseen adquirir esta tecnología para su propia producción.

"El manejo de las moscas de las flores es más sencillo que el de las abejas, porque no pican y al no ser animales sociales no necesitan vivir en panales" Santos Rojo - Investigador de la Universidad de Alicante

A nivel mundial, casi el 90% de las especies de plantas con flores silvestres dependen, al menos parcialmente, de la transferencia de polen por animales, generalmente insectos, un porcentaje que en la Unión Europea se estima en un 78%, según recuerda el Ministerio de Agricultura en su Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores. Los cultivos que dependen de los polinizadores representan hasta el 35% de la producción mundial agrícola y sólo en la Unión Europea, el 84% de los cultivos dependen, al menos en parte, de la polinización animal.

Una labor, la de estos insectos, que también es cuantificable en términos económicos. Su valor, únicamente referido a la producción de alimentos, se estima en 153.000 millones de euros a nivel mundial, 22.000 millones de euros para la agricultura europea y más de 2.400 millones de euros para la agricultura española, sostiene el ministerio.

Respecto a la situación y estado de conservación de las abejas y abejorros en nuestro país, el Ministerio de Agricultura calcula que, “el número total de especies amenazadas puede ser muy superior al estimado, si se tiene en cuenta que aún se desconoce el estado del 56,7% de estas especies a nivel europeo y que existen muchas especies no reconocidas hasta el momento”.

La cría en cautividad de la mosca de las flores no es la primera experiencia que el grupo de Bionomía, Sistemática e Investigación aplicada de insectos tiene en la cría de insectos. En el año 2012 se fundó la spin-off del grupo denominada BioFlyTech, una empresa productora de proteínas de insecto como ingrediente esencial alimentación animal, sustituyendo o complementando ingredientes difícilmente sustituibles por ejemplo en acuicultura como la harina de pescado. El mercado de las piscifactorías supone a día de hoy más del 50% del pescado consumido a nivel mundial y tiene en varios componentes sus dietas un factor limitante por su creciente escasez, volatilidad, y la escasa sostenibilidad. Estas experiencias han convertido a la Universidad de Alicante en pionera en Europa en el desarrollo de estas técnicas de cría de insectos a gran escala.