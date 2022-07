Nuestros hijos son nuestro mayor regalo y cuando tienes un bebé o estás embarazada siempre queremos darles lo mejor para su comodidad y bienestar en sus primeros años de vida.

Existe una amplia gama de productos que nos hacen la vida más fácil a los padres pero pocos como esta marca alicantina tan peculiar. “Personalizados, hechos con mimo y mucho detalle. Únicos.” Así se describe la marca alicantina de artículos para bebés COSAMUI.

En 2015, Ángela Santacroce, cofundadora de COSAMUI tomó una arriesgada, pero acertada decisión: Dejar su trabajo fijo en una multinacional para adentrarse en el mundo del emprendimiento, creando su propia tienda destinada a producir artículos artesanales para bebés y mamás.

Pero antes de que existiese la tienda online, Ángela subía a sus redes sociales pequeñas piezas hechas a mano que ella misma confeccionaba para su hija Bárbara. En cuestión de poco tiempo, su popularidad creció entre las mamás primerizas y comenzaron a solicitar piezas por encargo.

Pronto vio la oportunidad de hacer realidad su sueño y, junto a su marido, decidió abrir su propia tienda online de productos artesanales para bebés. Y... ¡Bingo! Su intuición no le falló, ya que se ha convertido en todo un referente en productos para bebés. Llegando incluso a venir gente de otras provincias para adquirir sus productos.

COSAMUI, nombre en honor a Koh Samui (una isla de Tailandia), destaca por el gran mimo y amor con el que se hace todo. Todos los productos están hechos con mucho mimo de forma artesanal y exclusivamente por empresas alicantinas. Aquí encontrarás un espacio para adquirir complementos para los cuidados de los más pequeños, que pasa desde mochilas, cojines de lactancia o colchonetas para cambiadores.

“COSAMUI es como un tercer hijo. Lo mimo, cuido y le dedico muchísimo tiempo y atención”, nos cuenta Ángela.

Este proyecto no se centra únicamente en vender productos confeccionados y diseños para bebés, sino que también cuentan con una gran comunidad de madres y padres en redes sociales, alcanzando más de 79.000 seguidores en Instagram.

100% de la terreta

Crear una pieza de manera artesanal lleva muchas horas de trabajo, una rigurosa selección de la materia prima, una idea premeditada del diseño de la tela y un patrón para realizar la pieza. Angela es el alma creativa y desde el primer momento decidió apostar por una producción de calidad. Por eso COSAMUI tiene todos sus talleres en Alicante.

«Cuando creamos nuestra tienda teníamos clarísimo que queríamos que todo fuese fabricado en Alicante: las telas, patronaje, fabricación…», cuenta Ángela. «Me sigo emocionando como el primer día cuando entra un pedido en la web». Además, también nos ha comentado que gente de toda España ha aprovechado sus vacaciones para hacer una pequeña escapada a Alicante y comprar productos de forma presencial en un pequeño corner de la tienda petite pali beach Pau 5 (San Juan).

Los productos más populares de Cosamui

Entre sus piezas más populares, Ángela destaca el bolso para carritos de bebé, con diseños exclusivos y modernos, planteados con telas de procedencia alicantina; arrullos o sacos para bebés, con los que se sentirán seguros y calientes gracias a la calidad y terminación del producto.

También la ropa de cuna para bebés con diseños divertidos y fabricadas con algodón 100%, aquí podrás elegir entre una gran variedad de piezas como sábanas, fundas o chichoneras. Otro de los productos más cotizados son las colchonetas para silla de paseo de bebé, transpirables, extraíbles y fáciles de lavar.

Madres emprendedoras y ardua tarea de compatibilizar sus roles

Según nos cuenta, su espíritu emprendedor ha sido heredado de su padre, que toda la vida ha sido autónoma. Pero otra de sus motivaciones para emprender fue abandonar un trabajo que no le hacía feliz. «Iba a mi trabajo infeliz, no era capaz de disfrutar de la vida y sabía que no quería esto»

Sus esfuerzos dieron frutos y hoy se siente orgullosa y feliz de lo que ha creado junto a su marido y equipo, que cada vez aumenta. También nos cuenta que muchas personas de su alrededor no le aconsejaban lanzarse a la piscina del mundo empresarial, pero ella estaba segura de su intuición y tenía una fuerte motivación: pasar más tiempo con su familia y aportar su granito de arena desde su propia experiencia como mamá.

"Santacroce by COSAMUI” una colección muy especial dirigida a mamás.

Además de Cosamui, Ángela se embarcó en otro proyecto más personal con el apellido de su madre; “Santacroce”: «Sentía que debía avanzar y desarrollar lo que mi cabeza llevaba dentro. Y veía que todo era para bebés, pero ¿y las mamás?».

Santacroce by Cosamui realiza productos hechos desde el corazón para recordar que toda mamá también es mujer y necesitan mimarse y cuidarse con ropa de calidad.

«Siempre he dicho que COSAMUI tiene algo de mi padre como emprendedor que fue, en este caso, la colección SANTACROCE es por y para mi madre. Es mi manera de darle las gracias como mamá por ser y estar, pero sobre todo por haberme dado tu amor infinito».

Desde la pandemia, un alto porcentaje de mujeres ha decidido emprender. Entre sus motivaciones, encontramos la necesidad de aumentar sus ingresos, la posibilidad de dedicarse a una actividad que les gusta o las ganas de compaginar su trabajo con el cuidado de sus hijos.

«Decidí hacer caso a mi instinto y emprender ha sido un camino maravilloso porque lo he hecho desde el corazón y con mucho cariño, pero compaginarlo con la maternidad no es nada fácil»

Aun así, agradece tener tiempo para recoger a sus hijos del colegio, acompañarlos al médico o pasar tiempo con ellos sin tener que preocuparse por nada. A pesar de las dificultades que haya podido encontrar por el camino, su perseverancia y compromiso con su negocio hacen que nuestra emprendedora se sienta feliz

Es importante que las mujeres conozcan estas historias de éxito y busquen ayuda para formalizar sus emprendimientos. Emprender es un desafío y las mujeres están preparadas para eso y mucho más.

Mientras tanto, seguiremos bien de cerca el progreso de COSAMUI y apoyaremos con garra a las mamás emprendedoras.