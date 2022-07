Una vez conocidos los desperfectos que han aparecido en la fuente de Bañuls pasadas las fiestas de Hogueras, desde el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante se insiste en la "petición que realizamos en el pleno municipal de junio en torno a la necesidad de evaluar el impacto de las mascletás en la fuente de Luceros y las posibles medidas y alternativas, incluido el cambio de ubicación, que deben plantearse y ejecutarse para garantizar uno de los iconos más destacadas del paisaje visual y simbólico de la ciudad.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, pide responsabilidad al PP de Barcala, "abandonar el populismo y la demagogia y atender a la demanda de llevar este tema al ámbito del debate ciudadano y la búsqueda de soluciones". "El PP no puede continuar con un discurso y una actitud tan demagógica e irresponsable que está poniendo en peligro a uno de los elementos más preciados de nuestra identidad patrimonial. Es momento, como se ha pedido desde la Conselleria de Cultura de implementar nuevas medidas de protección de la fuente de los Luceros y si no son suficientes, es necesario reabrir la búsqueda de alternativas de espacios para celebrar las mascletás, tal y como el propio PP decidió hacer hace unos años, por mucho que ahora no quiera recordarlo Barcala. No podemos estar destinando recursos públicos de forma continuada a la reparación de la fuente debido a la falta de sensibilidad del PP hacia el patrimonio de Alicante”.

Asimismo, desde la coalición progresista, se estima que el actual debate que se está generando a raíz de la situación y el futuro de la fiesta de Les Fogueres "es un momento propicio para reflexionar también sobre la necesidad de plantear alternativas de ubicación en las mascletás que no estén reñidas con la conservación del patrimonio simbólico de la ciudad".

Grietas y manchas

Como publicó este diario, solo siete meses después de la restauración de la fuente de Luceros y una vez terminadas las Hogueras, grietas y manchas afloran en la piedra del monumento de Bañuls. Especialmente llama la atención una coloración negra en el lomo de uno los caballos, que además ha "chorreado" a la parte inferior de la escena; y las fisuras en una de las patas del mismo corcel así como otras que destacan en la base con volutas sobre las que se apoyan los corceles. Además, en general la fuente no está tan blanca como quedó tras la intervención y amarillea el poroso material en algunas de las figuras.

Este rápido deterioro ha sorprendido en el seno del bipartito de Alicante, que asegura que la fuente fue inspeccionada cuando se retiraron los cajones que protegían los caballos de las vibraciones de los fuegos artificiales durante las mascletás y "las grietas no estaban". Según avanzan fuentes municipales, los técnicos volverán a revisar el Bien de Relevancia Local la próxima semana "para analizar y evaluar la situación de la fuente, tanto las fisuras aparecidas como las manchas, que no sabemos lo que es, pero que no estaba. Se estudiará de dónde provienen y cuál es la causa de las grietas", han explicado.

El rápido deterioro de la fuente, inaugurada en 1931, cada vez que se restaura es una constante, aunque expertos consultados por este diario señalan que debería haber durado en perfectas condiciones un mínimo de 5 años contemplando el envejecimiento de los materiales dado que este tipo de intervenciones se hacen para que duren al menos 20 años. La renovación fue realizada por la empresa Estudio y Método de la Restauración, que se encargó de lavar la cara al monumento en una intervención que costó 300.000 euros y que terminó antes de Navidad. Para ello se emplearon técnicas láser y de infrarrojos para mejorar la precisión de esta actuación a cargo de los autores de la restauración de la Catedral de Santiago de Compostela. Un representante de la firma ha indicado este viernes, observando las fotografías, que "no podría decir a qué es debido" el deterioro observado solo siete meses después.

Además de las mascletás, los expertos apuntan como causas al paso del tranvía, el tráfico, el ambiente salino y la corrosión con el agua de la fuente de un material de deficiente calidad.