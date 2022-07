El proyecto para fundar la hoguera La Albufereta da sus primeros pasos. Una treintena de festeros está detrás de una idea que empezó a fraguarse en 2021 a quienes no les paran ni la crisis económica ni los malos augurios para la celebración y sus comisiones más modestas por la falta de apoyos a unas fiestas que generan un negocio de 250 millones a la ciudad pero que sale adelante gracias al bolsillo del festero.

Varias de las personas que apadrinan este proyecto han presentado en la Federació de Fogueres esta tarde la documentación necesaria, que la entidad festera tendrá que comprobar antes de autorizar la fundación de la que sería la hoguera número 90 de Alicante si todas las que han plantado este año vuelven a darse de alta.

Entre los documentos registrados están varios escritos firmados por comercios de la zona (en torno a una decena) así como el visto bueno del presidente de la asociación de vecinos. También aportan un proyecto de presupuesto orientativo junto al DNI de los tres fundadores. Previamente, elaboraron unos estatutos que tuvieron que dar de alta en el registro de asociaciones como acta constitucional.

La hoguera La Albufereta tiene hasta lugar de plantà, en la calle Remo, en las proximidades del Polideportivo, "una zona bastante amplia, sin vados, por la que no pasa el autobús. No obstaculiza ninguna vía de emergencia, no hay centro de salud ni hospital en sus proximidades, solo un tramo de carretera normal con poco tráfico y una zona bastante apta, que da pie a poner lo que se quiera", señala José Manuel Martínez, uno de los fundadores y que en principio sería el primer presidente.

Forman parte del proyecto, "foguerers y exfoguerers, gente de otras hogueras que nos han llamado para pedir información". Ya tendrían belleza, damas infantiles y presidenta; y una de las festeras se ha ofrecido para ser la belleza adulta si no se presenta ninguna otra. Faltarían las damas adultas, "pero todos los inicios cuestan. Van a ser años de mucho gasto y dolores de cabeza. Tenemos que buscar racó, hacernos un estandarte, las insignias, las bandas...Cuando la Federació nos comunique algo, si es favorable, haremos una reunión para acabar de configurar la directiva, empezar el ejercicio y buscar artistas para los monumentos", que inicialmente concursarán en quinta o sexta categoría.

"Partimos de cero, no hay superávit y hasta que no esté aprobada la hoguera no podemos cobrar cuota pero la gente está muy ilusionada", explican los promotores de la iniciativa, conscientes no obstan de lo delicado de la situación en la que arrancan, con comisiones que subsisten actualmente con apenas quince personas.

La firme intención de estos festeros, entre quienes hay personas de Alicante pero también de San Vicente, València o Murcia, es plantar ya en 2023.

"La idea surgió hace tiempo. No sabíamos si refundar una hoguera que ya existía o crear una nueva. Alicante está muy masificado de comisiones de hogueras. Cada una tiene una demarcación y si ya está ocupada, la Federació te tira el proyecto para atrás, y hay que esperar al año siguiente para empezar otra vez con los trámites. Decidimos evitar el centro y buscar una zona donde no haya hogueras o no haya poca distancia, y la Albufereta es un barrio que nos gustó", explican.

En la elección de la zona ha influido el que solo hay dos comisiones que plantan por las inmediaciones pero no cerca. Recorrimos el barrio, hablando con comercios porque Federació recoge como requisito que firmen a favor de que el barrio tenga una hoguera. No han tenido problema en hacerlo y quieren que se quede la hoguera", explica Martínez sobre el proceso que hay detrás. Después buscaron la demarcación exacta donde colocar los monumentos y la carpa, y ahora falta el visto bueno federativo.

La Albufereta tuvo una hoguera en los años ochenta que solo plantó un par de años antes de desaparecer.