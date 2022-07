"Con cada ola de calor aumentan los ingresos y las muertes de personas mayores"

¿Cómo afecta el calor a las personas mayores?

Lo están pasando muy mal. El mayor problema viene de los ancianos que viven solos. Con la edad se pierde la sensación de sed y si no tienen a nadie que les recuerde la necesidad de beber cada poco tiempo, al final se deshidratan y terminan en el hospital o fallecen. Estos días hay que recordarles constantemente la necesidad de que se hidraten, que no beban alcohol, que se cubran la cabeza si salen a la calle. Que lo hagan temprano o tarde, evitando las horas centrales del día, ya que el calor del asfalto y el sol les produce un efecto sándwich y les da muy rápido un golpe de calor, más rápido que a una persona joven. También deben adaptar su alimentación a estas temperaturas, ingiriendo sobre todo ensaladas y cosas frescas.

¿Las altas temperaturas agravan también sus enfermedades?

Si, el calor hace que se descompensen de otras enfermedades. Un ejemplo son los hipertensos, ya que toman diuréticos, lo que hace que se deshidraten con más facilidad. También con el calor se dispara el riesgo de infecciones… cualquier patología se descompensa con más facilidad ante una ola de calor.

¿Aumentan mucho los ingresos hospitalarios estos días de personas mayores?

Sí, en cada ola de calor aumentan mucho los ingresos hospitalarios y las muertes de personas mayores. Se incrementa la tasa de mortalidad en olas de calor por golpes de calor y descompensaciones de enfermedades.

Muchas personas mayores se quedan en casa para evitar el calor, ¿al final es contraproducente este mayor aislamiento?

Claro, los mayores tienen que seguir una vida activa aunque haga calor. Lo único es que esa actividad deben trasladarla a horas más tempranas o más tarde que el resto de año. Pero tienen que seguir saliendo a comprar, a ver a los amigos, a dar un paseo… porque sino se resienten de esa falta de movilidad. En Alicante, afortunadamente no teneos los 41 grados que hay en otras zonas, pero la humedad hace que el calor sea difícil de llevar. En el interior de la casa es necesario poner cortinas, persianas… porque tampoco los aires acondicionados son buenos para las personas mayores. Pero lo importante es que salgan de casa.

¿Cómo se hace con los ancianos que viven solos y que no tienen a nadie que les recuerde esa necesidad de hidratarse?

Es un problema. A las familias se les dice que les visiten a menudo, que les controlen, que vigilen la medicación porque con el calor a veces también dejan de tomarla, que coman, que se cubran la cabeza y se vistan adecuadamente. Si no tienen familia, a veces les aconsejamos que sean los vecinos quienes se acerquen y les echen un vistazo. Es un trabajo en equipo, de vecinos y familia. También las trabajadoras sociales deberían tener un “feedback” con ellos e identificar a los que viven solos y más ayuda pueden necesitar. Los médicos de familia deberían identificar esos casos y que se les haga una visita o llamada. En Alicante, un 20% de la población tiene más de 65 años por lo que cada vez hace más falta un trabajo en equipo, sobre todo en el caso de los ancianos que están solos. En las residencias no tienen más controlado, se les hidrata cada tres horas, hay dietas ligeras, se les saca en horas que estén más frescos, refrescan los salones ates de que vayan a entrar….

Respecto a las residencias, recientemente la patronal del sector ha alertado de la falta de enfermeros que sufren y han pedido que se les permita contratar a profesionales que estén convalidando el título o a estudiantes de último año de grado. ¿Qué le parece esta medida?

Me parece una barbaridad, pero no solo a mí, a cualquier persona que tenga un familiar en un centro. Contratar a una persona sin el título o sin acabar la carrera no es posible. No pueden trabajar, porque si ocurre algo, ¿quién es el responsable? Hablamos de salud y de personas mayores. Debemos tener a personas preparadas y bien tituladas. Lo demás no tiene cabida. Porque hablamos de personas vulnerables y de su salud.

¿Cómo se soluciona a su juicio la falta de personal que sufre el sector de las residencias?

Gente dispuesta a trabajar hay, pero les tienes que tratar bien. Si vas a mínimos y les ofreces unas malas condiciones no quieren ir. En las residencia que ponen condiciones correctas las enfermeras y los médicos no tienen problema en trabajar ahí, sobre too de cara al invierno, cuando las sustituciones en la pública bajan. Pero hay que darles incentivos económicos. Lo que no puedes arreglarlo es poniendo a estudiantes. Es una responsabilidad muy grande que no puedes dejar en manos de no titulados. Hasta el auxiliar de clínica tiene que tener su titulación.