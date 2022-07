Durante el verano y sobre todo durante las olas de calor una de las imágenes más repetidas en las televisiones y los medios de comunicación es la de niños y adultos refrescándose en las fuentes de muchas ciudades. Y es que cuando el calor aprieta es muy difícil resistir la tentación de remojarnos y pasear entre los chorros de agua que surgen del propio suelo.

Pero bañarse en las fuentes de algunas ciudades no siempre está permitido y puede suponer que volvamos a casa con una multa importante. Por lo que es natural que surja la duda de si podemos bañarnos en las fuentes de Alicante. Aunque es probable que te imagines la respuesta a esta cuestión. No, bañarse en las fuentes de Alicante no está permitido.

De hecho, en la Ordenanza Municipal de Parques y Jardines de Alicante esta actividad está expresamente prohibida, tal y como se explica en el Artículo 17 sobre el uso de mobiliario urbano. "En las fuentes ornamentales, surtidores, bocas de riego, etc., no se permitirá beber, utilizar el agua de las mismas, bañarse o introducirse en sus aguas, practicar juegos o actividades no autorizadas, así como toda manipulación, colocación e introducción de materiales o elementos ajenos a las mismas".

También se refiere al baño de mascotas en las fuentes de Alicante en el Artículo 12 sobre las condiciones de uso para perros y otras mascotas. Donde se explica que "queda expresamente prohibido el acceso de los animales a la zona de juegos infantiles, penetrar en las praderas de césped, en los macizos ajardinados y en los estanques o fuentes ornamentales . Quedan expresamente prohibidas las labores de aseo de mascotas en parques y jardines".

¿Pueden multarme por bañarme en una fuente de Alicante?

Lo cierto es que bañarse en una de las fuentes ornamentales de Alicante así como introducir mascotas puede conllevar una multa. Bañarse en las fuentes de Alicante se considera una infracción leve y puede conllevar una multa de hasta 300 euros.

Así como realizar el aseo de mascotas en los espacios y zonas verdes o introducirlas en las fuentes ornamentales, que también se considera una infracción leve y la multa puede alcanzar la misma cuantía de 300 euros.

Por lo que aunque aunque tengamos la tentación de remojarnos en las fuentes de Alicante y ante la perspectiva de llevarnos un multazo, será mejor que hagamos uso de las piscinas y playas y sigamos los consejos de Sanidad para no sufrir un golpe de calor: