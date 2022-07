La Conselleria de Sanidad declaró este lunes el nivel de alerta sanitaria por ola de calor extremo en municipios de 19 comarcas de la Comunidad Valenciana, y se esperan noches ecuatoriales, de más de 25 grados, en ciudades de de 21 comarcas. No obstante, la semana arrancó con una tregua en la provincia aunque se alcanzaran los 35 grados en muchos municipios y temperaturas nocturnas que no descendieron de los 25 grados. No obsante, la noche de domingo al lunes fue más que agradable en ciudades como Alcoy, en la que el termómetro bajó hasta los 18 grados. Lo peor llegará el fin de semana cuando esta ola de calor se recrudecerá en el periodo por otro lado, en el que más calor hace del año en Alicante, del 15 de julio al 10 de agosto. El riesgo de incendios es máximo.

Relacionadas Los tornados aumentan en el Mediterráneo al calentarse sus aguas