Suma y sigue. La crisis del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante se ahonda al hacerse oficial la destitución de concejales en consejos y empresas participadas después de que la Junta de Gobierno que ha celebrado este martes el bipartito que dirige el Ayuntamiento de Alicante, formado por PP y Ciudadanos, haya aprobado la petición al respecto del portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, dado que es una decisión que recae entre sus competencias.

También se ha dado validez, por decreto, al cese de tres asesores, aunque sigue en la portavocía adjunta Trini Amorós, que era otra de las destituciones que quería hacer Sanguino. En este caso no lo puede tramitar el portavoz y ha de tratarse de una petición del grupo "por unanimidad", de acuerdo a lo que marca el Reglamento Orgánico del Pleno, según han explicado desde el bipartito, que se ha dado prisa en dar validez a estas modificaciones que el portavoz socialista pidió el pasado viernes 15 de julio.

En los escritos que presentó Sanguino se proponía la sustitución de los representantes designados por el grupo socialista en los consejos de administración de las empresas participadas por el Ayuntamiento de Alicante, Mercalicante y Aguas de Alicante; y en la Junta General de la Comunidad de Bienes del Teatro Principal por el propio Sanguino, en lugar de Trini Amorós y Miguel Millana. En el caso del secretario general del PSOE de la ciudad en Mercalicante, y la edil en los otros dos organismos.

Estos cambios han de notificarse a los concejales referidos y a las empresas y entidades afectadas, a efectos de la aprobación de los respectivos ceses y nombramientos, "y una vez efectuados estos, ponerlo en conocimiento del Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión ordinaria que se celebre".

"Es lo único que hemos podido aprobar, y la petición que se hizo el viernes de los tres asesores, que es cuestión del propio portavoz, pues tiene la potestad de hacerlo. Se ha firmado el decreto y a las 15 horas dejan de ser asesores del Partido Socialista. Lo demás nosotros no tenemos nada que decir, es una cuestión interna del propio PSOE, lo único que hemos dicho y pedimos es que los partidos se pongan a trabajar por y para la ciudad de Alicante", ha explicado el portavoz del bipartito, Antonio Manresa.

Sobre la imposibilidad por parte de la Junta de Gobierno de relevar a la portavoz adjunta socialista Trini Amorós a petición del portavoz Sanguino, han aclarado que "no es una decisión del portavoz. Según el ROP (Reglamento Orgánico del Pleno) tiene que ser en consenso de los propios concejales de su grupo y tiene que ser una petición unánime. Si no es así, no puede ser de motu proprio por el portavoz". Es decir, que Amorós sigue como portavoz adjunta. Manresa aclara no obstante que se tienen que convocar los patronatos para hacer los cambios, "nosotros hemos aprobado la propuesta de acuerdo pero luego se tienen que convocar esos organismos para aprobarlos".

Los asesores socialistas destituidos a las tres de esta tarde a petición del portavoz municipal de su grupo vía decreto y firmado por el alcalde, el popular Luis Barcala, a solicitud de Sanguino, son Ana Candela, Pedro Ródenas y Javier Prats, quien a las 13.53 mandaba una última nota de prensa, dentro de las funciones de su trabajo, titulada: "El PSOE insiste a Barcala para que el transporte urbano de autobuses se rebaje como ha hecho Ximo Puig con el TRAM".

Solicitud registrada el viernes

La solicitud de reorganización quedó registrada el viernes a través de un escrito presentado por Sanguino ante la Secretaría General del Pleno. El equipo de gobierno ha insistido en la comparecencia habitual de sus portavoces de los martes tras la aprobación de asuntos municipales en la Junta de Gobierno que se ha limitado a validar la petición formulada tras comprobar que son decisiones que entran dentro de las competencias del portavoz municipal del PSOE. También han indicado que hasta la reunión no había entrado ningún escrito posterior pidiendo dejar sin efecto esos cambios; y tampoco ninguna solicitud de cambio del portavoz municipal socialista.

"Nos hemos limitado a cumplir lo que ha entrado por registro. Tampoco entramos a valorar las circunstancias internas de otros grupos", han afirmado.

El portavoz del bipartito, Antonio Manresa, ha insistido reiteradamente en que no iban a entrar en la problemática de otros partidos políticos ni iban a valorarlos y ha dicho que cada uno ha de resolver los problemas en su propia casa pero sí ha dicho que "este equipo de gobierno está trabajando por la ciudad y pedimos que todos los grupos trabajen por y para la ciudad y hacerla más grande. Lo ocurrido desde el viernes es una cuestión interna del PSOE que debe resolver el Partido Socialista".

Aunque al ser consultado sobre si había notado un grupo paralelo dentro del socialista, ha reiterado de nuevo que de temas internos de otras formaciones no hacen comentarios, más tarde ha apostillado que "vemos que hay unas turbulencias importantes en el Partido Socialista a nivel nacional, autonómico y local en estos momentos".

Por su parte, Villar, portavoz adjunto, ha asegurado que en el marco de sus competencias, "si ha habido grupos paralelos (en el PSOE municipal), a día de hoy no lo he notado".