"Parece mentira que habiendo políticas sensatas y baratas frente al tabaco los gobiernos no las apliquen"

El presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, entidad de la que Ildefonso Hernández es presidente de uno de sus comités, ha enviado recientemente una carta a Pedro Sánchez instándole a que se implemente sin demora el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo.

¿Por qué hay que poner en marcha de manera urgente este plan?

Estamos realmente muy preocupados porque han pasado diez años desde la última norma antitabaco y el ministerio ya había preparado y presentado a las sociedades científicas un plan de control del tabaquismo que nos parecía bien. Estamos preocupados, y en mi caso irritados, porque se está retrasando mucho su implantación. Queda un año de legislatura y los tiempos en política son largos. Nos preocupa porque en otras ocasiones ha pasado que normas de protección de la salud, por ejemplo la de reducir el consumo de alcohol en menores, se ponen a final de la legislatura, se alargan los periodos y cuando llega el cierre del mandato no se ha aprobado. Entendemos que tienen mucho trabajo y poca gente, pero también nos tienen a las asociaciones para trabajar.

¿A qué puede deberse este retraso de una norma que estaba ya casi a punto de ver la luz?

En la tramitación de estas normas siempre hay sectores influidos por corporaciones que hacen que se vayan retrasando en sus distintos pasos. Eso pasa siempre y pasa en todos los gobiernos, no es nada nuevo. De hecho una de las estrategias que usó la ministra Trinidad Jiménez con la última norma antitabaco fue que la propuesta saliera del Parlamento para quitar trámites. No estoy en contra de que los trámites de participación sean altos, pero cuando hay riesgos a uno le hace pensar que hay que tener cuidado con los agentes que están en contra y que van a tener tiempo para dinamitar el proceso.

"Para reducir las cifras de consumo de tabaco es imprescindible aumentar los impuestos a este producto"

¿Cuáles son los pilares esenciales de este nuevo plan?

Sobre todo el de ampliar espacios en los que no está permitido fumar, como es el caso del interior de los coches, en las terrazas o en zonas deportivas, entre otros. También la regulación de todos los productos relacionados con el tabaco, como es el de los dispositivos de nicotina. Estos dispositivos han demostrado que aumentan tres veces el riesgo de que los jóvenes entren en el mundo del tabaco y son una de las principales estrategias que usan las tabaqueras en su promoción, que además va muy dirigida a los jóvenes. Otro de los aspectos es el etiquetado genérico, para que los paquetes de tabaco no lleven ninguna señal de marca, ningún color, ninguna imagen y ninguna letra distinta de un paquete a otro. Solo se distinguirán por el nombre, lo cual dificulta el marketing de las empresas. Vemos que se está retrasando su implantación y por eso estamos contentos de que la federación mundial haya escrito al presidente del gobierno. Él tiene la sartén por el mango y si dice que tiene que salir, sale.

No nos ha ido tan mal con las anteriores leyes antitabaco.

No y, de hecho, cuando se promulga la de 2010 España escala muchas posiciones dentro de los países en cuanto al control del tabaco en una evaluación hecha por la OMS. Entre otras cosas esperamos que este Gobierno suba la fiscalidad el tabaco, ya que es una medida que reduce inmediatamente el consumo. Es una barbaridad que en España tengamos una prevalencia tan alta de casi el 20%. Si al menos la lográramos bajar un 5% sería estupendo.

"El tabaco es el factor de riesgo único que más tragedias humanas causa"

¿Somos de los países que más tabaco consumen?

Hemos bajado, pero dentro de Europa hay países cercanos que fuman mucho menos que nosotros, como es el caso de Portugal, Italia y los países nórdicos, que están a mucha distancia. Estamos en una situación poco halagüeña. Pero en Salud Pública hay una clave, que es la perseverancia. No basta con una ley, después hay que hacer otras medidas como advertir a la gente, ayudar a dejar de fumar en Atención Primaria y recordarlo continuamente. Hay que seguir haciendo campañas para vigilar el cumplimiento de la norma. La población tienen que tener esa conciencia, porque el tabaco es el factor de riesgo único que más tragedias humanas causas y que tiene unos efectos demoledores en la sociedad. Además, es uno de los productos que más daños causan a nuestro sistema de salud. Las listas de espera, los gastos en quimioterapia... Si bajamos la cifra de fumadores en un 5% las ventajas a corto, medio y largo plazo serían brutales. Podríamos invertir más en personal sanitario.

¿Es imprescindible subir el precio de las cajetillas para garantizar ese descenso?

Si, porque el precio es la puerta de entrada a los jóvenes. Se ha demostrado que la subida de los impuestos es fundamental para evitar la entrada de los jóvenes. Además no crea desigualdad, porque cuando se sube el precio al final la gente deja de fumar. Porque la gran mayoría quieren dejar de fumar, porque es una adicción fuerte y cualquier estímulo sirve, pero hay que acompañarlo de medidas. El sistema de salud debe invertir en medidas para que la gente deje de fumar, porque son medidas rentables, son las medidas que más muertes y sufrimiento evitan. Independientemente de que son eficientes desde el punto de vista económico y humano. Es tal insensatez no hacerlo, que por eso tenemos un punto de decepción y en mi caso muy de irritación . Parece mentira que habiendo políticas sensatas y baratas los gobiernos no las apliquen y que haya que depender de la influencia de corporaciones trasnacionales que juegan con la salud de las poblaciones. Pero además hay otro punto importante y es que España, el año que viene, liderará la Unión Europea y cuando un país se presenta para liderar la UE tiene que ejercer liderazgo y en salud uno de los liderazgos que mejor se pueden apreciar por todo el mundo es que encabece políticas de prevención del tabaquismo.

¿En qué países nos deberíamos mirar a la hora de desarrollar este plan antitabaco?

En Europa hay varios ejemplos en la aplicación de estrategias, por ejemplo Portugal o Reino Unido. Y si nos fijamos en políticas a largo plazo los países nórdicos como Islandia, Noruega o Finlandia tienen una prevalencia muy baja. En Sudamérica hay países como Costa Rica que tiene una política muy buena y también Brasil. Pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos. No es soportable que estemos en esta situación con el tabaco. Sigue siendo una de las causas más serias de infelicidad, de muerte, de enfermedad y sufrimiento y es evitable de forma sencilla.

¿Cómo ve la evolución de la pandemia de coronavirus?

Ha venido una infección que causa enfermedad grave y ha venido para quedarse y para que haya que adoptar medias continuamente. Tenemos que aprender de las lecciones y de la flexibilidad que ha tenido el sistema sanitario en esa respuesta tan buena que dio para atender a la población. En un futuro necesitaremos formas de organización sanitarias más flexibles y dinámicas y que se adapten a la situación de manera rápida. Hemos de tener esa flexibilidad a los retos, porque va a haber retos de todo tipo en el futuro. No podemos hacer planes a largo plazo teniendo en cuenta que hay nuevas variantes circulando y que algunas no acaban de estar cubiertas por la inmunidad que tenemos. Puede haber altas frecuencias de infección y si son muy altas, aunque sea de poca gravedad, si el numerador es altísimo el efecto en hospitalización, UCI y muerte puede ser alto. Enfermedades que se transmiten a la velocidad inusitada de ómicron nos dicen que hay que seguir preparados.

"El covid ha venido para quedarse y tendremos que cambiar nuestras rutinas igual que adquirimos determinados hábitos de higiene"

¿Y cómo adaptarnos?

Hay una necesidad continua de que el sistema de salud se adapte. Hay que repensar cómo se maneja el sistema de salud. La reforma laboral que se está planteando es importante porque había muchísimos sanitarios sin perspectiva de futuro, cuando son personas que necesitan crear equipo y ser capaces de aprender unos de otros. Pero para eso hay que tener estabilidad y perspectiva de futuro. Ahora ha venido la viruela del mono. No es de gran magnitud, pero indica que hay que tener capacidad de respuesta. Nos indica que el famoso seguimiento de contactos en un caso como la viruela del mono es esencial. Los servicios de Salud Publica no pueden tener epidemiólogos a punto de jubilarse y que no se haya pensado en sustituirlos. No hay una política de personal para fortalecer los sistemas de Salud Pública.

¿Cree que son necesarias nuevas medidas de contención? ¿Hizo bien sanidad en eliminar el rastreo de casos?

Seguir los contactos con una variante como la que tenemos es muy difícil. Ha venido para quedarse y es algo que nos afecta a nosotros mismos. Igual que te acostumbras a ciertas rutinas de higiene o alimentación nos tenemos que acostumbrar a ir a los servicios de salud con mascarilla o si uno tiene una infección respiratoria tiene que pensar en su entorno y usar mascarillas de calidad. Sanidad tendrá que hacer una provisión de mascarillas de buena calidad para quien no puede pagarlas, habrá que seguir en el transporte con ellas y donde hay aglomeraciones e incorporarlo a nuestra conducta. También sería bueno que las empresas favorezcan el uso de la mascarilla y si ves a alguien que la usa, úsala también porque a lo mejor esa persona es vulnerable.