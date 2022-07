El cocinero Quique Dacosta acaba de meter a su restaurante de Dénia en el afamado grupo de los 50 mejores templos gastronómicos del mundo en la vigésma edición de la muestra que se celebró anoche en Londres. En concreto, el restaurante ocupa desde anoche el puesto 42, escalando más de treinta puestos ya que tras la anterior gala estaba el 74.

Quique Dacosta es el chef del restaurante del mismo nombre en Dénia. Tras el cierre de El Bulli, Dacosta se convirtió en uno de los nuevos referentes de la cocina de vanguardia en España. Utiliza solo ingredientes de origen local de un radio de 75 kilómetros de su restaurante. Dacosta es uno de los embajadores de la gastronomía de la Comunidad Valenciana, de la mano de Turisme.

La edición del vigésimo aniversario de Los 50 mejores restaurantes del mundo , patrocinada por S.Pellegrino y Acqua Panna, reunió en Londres a chefs, restauradores y gourmets globales reunidos en Londres de todo el mundo.

Los 50 mejores restaurantes del mundo se reunieron en el Old Billingsgate, el antiguo mercado de pescado con vista al río Támesis, para presenciar la presentación en vivo de la lista The World's 50 Best Restaurants 2022, patrocinada por S. Pellegrino y Acqua Panna.

La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2022 se ha eleborado de los votos emitidos por Voting Academy: un panel equilibrado de género de 1080 expertos anónimos de la industria en 27 regiones de todo el mundo. Estos escritores gastronómicos, críticos, restauradores y amantes de la comida que han viajado mucho votaron cada uno por 10 restaurantes, con la opción de elegir lugares en su región de origen o más allá, según su capacidad para viajar durante los últimos 18 meses. La votación y los resultados son adjudicados de forma independiente por Deloitte.