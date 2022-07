Amparo Moll, madre del veterano constructor de Hogueras Pedro Soriano, ha fallecido a los 101 años de edad, según ha comunicado tanto el artista como el Gremio que representa al colectivo. El artista está muy afectado por la desaparición de una mujer que ha sido el puntal de su vida y la mejor ayudante de taller a lo largo de la trayectoria profesional de Soriano como impulsor, con su estilo, del arte fogueril de Alicante en los 80 y 90.

La anciana, que seguía arreglándose ella sola y guisando con ayuda hasta su centenario, nació el 14 de mayo de 1921 en la calle Miguel Soler, muy cerca de la Concatedral de San Nicolás, donde la abuela de Soriano regentaba una corsetería. Su hijo Pedro se ha mostrado muy afectado. "Quiero que la gente sepa que he sido artista de Hogueras gracias a ella. Ella ha estado toda la vida conmigo en el taller, ha sido siempre mi esclava. Hasta hace 4 días me cosió un botón de la camisa y enhebraba la aguja sin gafas. Si no hubiera sido por el maldito alzhéimer habría vivido muchos años más", ha señalado.

La capilla ardiente está en el Tanatorio de La Siempreviva, sala 7. Mañana jueves será la misa y entierro a las 11:00 horas.

Coincidiendo con su siglo de vida, hace algo más de un año, la familia quiso homenajearla y se reunió con ella, en dos días diferentes. Fue en mayo de 2021 y lo hicieron con precaución ante el coronavirus, aunque la matriarca ya estaba vacunada con la pauta completa.

La mujer, muy lúcida en la celebración de su 100 aniversario, recordaba perfectamente los tiempos en que echaba una mano a su hijo en el taller de Hogueras. "El que sabe es él, yo solo le ayudaba», explicaba. De la fructífera obra de Soriano se queda con "Crisol", la Hoguera Oficial que plantó en 1993 en la plaza del Ayuntamiento, "muy bonita y muy grande, con un remate muy alto".

Pedro Soriano explicaba entonces que su madre "me ayudaba a tirar el cartón. Empapelaba, pintaba, lijaba, era una cosa tremenda. Ella me ha ayudado mucho en el taller, era muy mañosa, aparte de que nos hacía la ropa. Fue profesora de corte y confección y aún cose".

Más que echo de menos las Hogueras yo, no las echa nadie pero tienen que celebrarse en su época", consideraba el artista en un momento en que las Hogueras estaban canceladas por la pandemia. "Mi madre opina como yo, que aún hay mucho peligro. Ya que hemos aguantado tanto, un año más no pasa nada. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es ayudar a los artistas, a los pirotécnicos y a los indumentaristas", afirmaba el veterano constructor en ese momento.

Amparo Moll, con 3 hijos y 4 nietos, señalaba la tristeza que le causaba la pandemia, "aunque no nos haya tocado, a otras muchas personas sí y es una desgracia", decía en mayo de 2021. Descanse en paz.