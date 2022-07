El Instituto Nacional de Estadística ha presentado esta semana el balance sobre la evolución del empleo turístico y los datos ratifican la recuperación.Junio se cerró con 197.204 afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos en la Comunidad Valenciana, lo que supone un incremento del 15,9%. Estas cifras difundidaspor Turespaña, sitúan a la Comunidad como una de las zonas líderes en cifras absolutas en la creación de empleo de este sector – el principal del área de Turismo-, en el que hay 27.029 trabajadores y trabajadoras más que hace un año.

El mes de junio cerró con 2.619.681 afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas, lo que supone un crecimiento interanual del 14,5% y la creación de 331.555 nuevos empleos, según los datos difundidos por Turespaña. El sector turístico continúa liderando la creación de empleo en nuestro país aportando 4 de cada 10 nuevos empleos y ya representan el 13% del total de afiliados en la economía nacional.

El empleo aumentó en todas las ramas de actividad. La hostelería ganó 238.422 afiliados (149.995 en los servicios de comidas y bebidas y 88.427 en alojamiento); las otras actividades turísticas aumentaron en 87.649 afiliados, mientras en las agencias de viajes hubo un incremento de 5.484 trabajadores.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 69,7% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 15,4%. Este aumento fue debido tanto al incremento de los asalariados (19,4%), que representan el 81% del total en el sector, como al de los autónomos (0,8%).

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, subraya que estos datos evidencian que “todas las medidas aprobadas por el Gobierno –escudo social, mecanismos de ERTE y proceso de vacunación- se han mostrado eficaces para la recuperación del sector turístico”. Una acttvidad que “aguanta los efectos de la inflación y que va a contribuir a la recuperación económica".

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha expresado su preocupación por el actual contexto de inflación y ha advertido de que este año "podría darse la paradoja de que hubiese una gran ocupación y una no tan buena rentabilidad". Colomer, que ha visitado en el Aeropuerto de Alicante-Elche las nuevas instalaciones de la Tourist Info, se ha referido a las previsiones de ocupación para este verano. Al respecto, Colomer ha aseverado que "la aproximación cuando hablamos de cifras no puede ser superficial", porque a su juicio "no se trata de contar cabezas ni obsesionarse por volver a las cifras de 2019, aunque todo parece indicar que nos acercamos mucho".

Las cifras de ocupación, ha apuntado, "son solo un dato y nos equivocaríamos si ese fuera el gran dato satisfactorio que nos contentara a todos". "Hay otras métricas mucho más cualitativas como la rentabilidad, la diversificación, o la vertebración territorial para que los visitantes fluyan por todo el territorio y no sólo en los nodos más turísticos", ha hecho notar. Respecto a la rentabilidad, Colomer ha reconocido que "este año va a ser distinto" y se ha referido a la inflación que puede hacer, por el aumento de los costes, que la rentabilidad se reduzca.

En este punto, ha valorado el esfuerzo que está realizando el sector turístico, que "cerró los precios hace un año y que ahora los están manteniendo y cuando los costes de producción son mucho mayores".

Seguridad frente al covid

Por otro lado, un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena revela que el nivel de satisfacción de los clientes de establecimientos turísticos y su intención de volver a ellos aumenta con la aplicación de medidas tecnológicas anticovid, según los resultados de la encuesta realizada a más de 300 usuarios de establecimientos del sector por parte de investigadores en Turismo.

La desinfección de los espacios o la monitorización de las restricciones de aforo se identificaron como las medidas más valoradas por los usuarios, que también mostraron una fuerte preferencia por la puesta en marcha de nuevas medidas tecnológicas destinadas a la renovación del aire en espacios interiores.

Investigadores en Turismo de la UPCT han presentado en la Facultad de Ciencias de la Empresa el estudio, dentro del proyecto HORECoV-21, durante la I Jornada UPCT de Investigación en Turismo y Transferencia al sector turístico de Murcia. El estudio también ha realizado un diagnóstico sobre la percepción de tecnologías preventivas por parte de los establecimientos hoteleros entrevistando a los responsables de una muestra representativa de los hoteles. Los gerentes hoteleros están muy interesados en la implementación de medidas tecnológicas de prevención pero tienden a posponerlas para el futuro debido a su alto coste y a las dificultades para financiar su adquisición, según señala el estudio.

Entre las soluciones tecnológicas valoradas de forma más favorable por los responsables de los hoteles se incluyen la monitorización de la distancia de seguridad, la limpieza y desinfección, las tecnologías no invasivas para el control de temperatura y, en especial, la monitorización de la calidad del ambiente y del aire en espacios interiores.

Además, también se inclinan por contar con un sistema de control por medio de un sistema de monitorización de aguas residuales a través de PCR en tiempo real para conocer la situación de afectación por virus de forma sectorizada por edificios, barrios, pedanías y diputaciones.

El estudio destaca igualmente la necesidad de crear una red de apoyo a nivel estatal y regional para incentivar el acceso a este tipo de medidas tecnológicas en los establecimientos hoteleros y la falta de un protocolo común en el que se recojan ciertas medidas aplicables a todo el tejido empresarial hotelero de la Región para así poder ofrecer una imagen de destino y establecimientos seguros que impulse el crecimiento del turismo.

Participan en el proyecto HORECoV-21 'Sistema inteligente en sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) empresas tecnológica, como HOPU y Biosafe, así como el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo y el Hotel Sercotel Alfonso XIII. Por parte de la Politécnica hay involucrados investigadores del grupo DSIE (División de Sistemas e Ingeniería Electrónica), del Instituto de Biotecnología Vegetal e investigadores en Turismo, encargados de recopilar las necesidades del sector.