El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha exigido al Gobierno de España que acelere los plazos para la conexión ferroviaria de Alicante y Elche con el aeropuerto. “El Gobierno no puede seguir castigando a la provincia de Alicante”, subraya Baño en un comunicado, tras conoce que el BOE ha publicado esta semana la licitación de los servicios para la redacción del proyecto de la I fase de la Variante de Torrellano, que incluiría el acceso al aeropuerto. El plazo de ejecución es de 38 meses, por lo que no habría obras antes de 2026, veintiséis años después de año en que la terminal sobrepasó los 6 millones de pasajeros, cifra a partir de la cual la UE aconseja que los aeropuertos tengan una terminal ferroviaria. La plicas se abrirán en noviembre.

“Estirar hasta 2026 la redacción del proyecto anticipa otra década más sin una infraestructura fundamental para el desarrollo del aeropuerto, para dar un servicio de calidad a los ciudadanos y para enlazar con los principales destinos económicos y turísticos de la provincia de Alicante”, ha añadido.

Carlos Baño se ha pronunciado en estos términos tras conocerse los detalles de la licitación por parte de Adif de la variante de Torrellano para enlazar con el aeropuerto. “Alicante y Elche constituyen el primer eje de desarrollo socioeconómico de la provincia. Son la segunda y tercera ciudades de la Comunidad Valenciana y no es tolerable que sigan sin conexión mediante cercanías con el aeropuerto”.

Baño ha calificado como “inadmisible” que el aeropuerto de Alicante-Elche, el quinto de España en volumen de pasajeros, sea el único de su nivel en toda Europa sin conexión ferroviaria. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante ha exigido un mejor trato para la provincia. “Alicante es la quinta provincia que más aporta al PIB nacional y somos la número 50 en cuanto a inversión por habitante en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Y los plazos marcados por Adif suponen otro ninguneo más para esta tierra que no podemos consentir”. Recordar,. en este sentido, que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha comprometido a licitar la redacción de la primera fase del proyecto antes de que acabe el año, con lo cual las obras no arrancarían, por lo menos, hasta 2026.

En este sentido, ha recordado algunas de las actuaciones pendientes que desde la Cámara, así como desde la CEV, se están reclamando desde hace años como son el muelle 19 del puerto de Alicante, la segunda pista del aeropuerto, la electrificación del enlace por vía férrea del puerto con el Corredor Mediterráneo, o la conexión ferroviaria de Dénia, Alcoy o Torrevieja con el resto de la provincia.

Por su parte, la junta directiva de CEV Alicante celebra que se haya iniciado el proceso para dotar al aeropuerto de Alicante-Elche de la conexión ferroviaria, pero a su vez estima que el plazo anunciado para la redacción del proyecto, hasta 2026, es demasiado extenso, sobre todo, teniendo en cuenta que es un proyecto absolutamente prioritario para la provincia y que su ejecución llega con muchos años de retraso.

El presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, señala que “lo importante era empezar, pero vamos a estar muy pendientes del establecimiento de plazos y de la ejecución de las obras, porque no queremos contentarnos con anuncios si la realidad va a ser otra. En el caso de la realización del proyecto tenemos que decir que podría haberse reducido, como mínimo y siendo conservadores, un año o incluso dos. No podemos perder de vista que llegamos muy tarde y todavía tenemos otras infraestructuras muy necesarias para las que no se ha iniciado tan ni siquiera este camino”.

La provincia de Alicante está claramente discriminada a nivel estatal en cuanto a inversión en infraestructuras, motivo por el cual tanto CEV como la Cámara de Comercio de Alicante lanzaron en 2019 el decálogo de infraestructuras necesarias en la provincia. Este documento es uno de los ejes prioritarios de CEV Alicante y va a marcar el trabajo de la organización en los próximos años, junto a la defensa de los recursos hídricos que requiere la provincia, las reformas necesarias en agilidad administrativa e incrementar las dotaciones presupuestarias autonómicas y estatales.

El Ministerio de Transportes siguen sin concretar ni especificar si al final el aeropuerto tendrá una conexión con Alicante y Elche con el ferrocarril. El Ministerio vinculó el enlace hace ya más de dos años a la resolución de los estudios complementarios de la llamada variante de Torrellano (85 millones de euros), proyecto clave también para retirar las vías del tren de cercanías de la primera línea del mar. Estudios que adjudicó en febrero de 2020. Pues bien, dos años y dos meses después, el Gobierno admite, que la alternativa sigue sin proyecto, como tampoco ha resuelto si al final habrá electrificación en la línea de cercanías Alicante-Murcia, única de España que continúa con trenes diésel.

El Ministerio de Transportes, antes Fomento, lleva ya jugando al gato y al ratón con la conexión ferrovaria con el aeropuerto de Alicante-Elche desde 2019 cuando, incluso, llegó a publicar en el BOE el expediente de información pública para el "Estudio informativo del ramal de conexión entre la línea actual Alicante-Murcia y la variante de acceso al aeropuerto de Alicante-Elche". Se apuntó entonces que aeropuerto quedará conectado con la estación del AVE de Alicante y con Elche a través de un ramal de 1,2 kilómetros que partirá de la actual línea de cercanías a la altura de la zona de la Casas de Bonmatí, en el entorno de la Institución Ferial Alicante.