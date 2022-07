El busto de Balmis totalmente doblado, con su pedestal -que oculta el cuadro eléctrico de la plaza- destrozado, y la estatua de Gabriel Miró, que tiene un pie de 1,70 metros, fuera de su sitio y tirado en el suelo, con restos en la piedra (en la cabeza de la escultura del escritor) de haber intentando prenderle fuego. Es la situación en que amanecieron este miércoles dos de los principales elementos del patrimonio del centro de Alicante, objeto de actos vandálicos en la madrugada anterior.

El escultor Miguel Bañuls, autor del busto de Balmis por encargo del Rotary Club, se ha llevado la pieza para restaurarle la nariz, que se ha roto en la caída.

La Policía está investigando estos actos vandálicos. El Ayuntamiento de Alicante pedirá las grabaciones de las cámaras próximas para revisar si hay imágenes que recojan lo ocurrido y poder denunciar a los autores para que respondan por su conducta. El concejal de Cultura, Antonio Manresa, ha visitado las dos plazas para comprobar los daños, así como también han hecho la restauradora municipal, Luisa Biosca, y el jefe de mantenimiento del área de Cultura. La intención es, mañana, levantar con una grúa pequeña el busto de Gabriel Miró y volver a colocarlo en su sitio. De momento, lo han alzado del suelo y lo han puesto de pie. El bipartito está buscando el material adecuado para poder acceder a la plaza y realizar esta intervención.

Manresa ha explicado que una sola persona no puede realizar estos daños. "No puede ser una persona, seguramente varias se dedicaron a empujar el pie del busto del Doctor Balmis para que se doblara, y dañar el patrimonio de la ciudad de alicante. Después se fueron a la plaza de Gabriel Miró, y el busto del escritor, que está sobre un pie de 1,70, lo levantaron y lo dejaron tirado el suelo e hicieron amago de quemarlo. Con lo cual son altos, y además varias personas". El doctor Balmis fue un investigador que llevó la vacuna de la viruela a las colonias españolas.

"Se dedicaron a empujar el pie del busto del Doctor Balmis para que se doblara. Después se fueron a la plaza de Gabriel Miró, y el busto del escritor, que está sobre un pie de 1,70, lo dejaron tirado el suelo e hicieron amago de quemarlo". Antonio Manresa - Concejal de Cultura

El representante del equipo de gobierno insta tanto a alicantinos como a visitantes a respetar el patrimonio de Alicante. "Igual que cuando vamos fuera y respetamos el patrimonio de las demás ciudades", señala.

Manresa ha apuntado que revisarán las grabaciones de las cámaras de las inmediaciones de las plazas de Gabriel Miró y Balmis para verificar si han podido recoger los actos vandálicos o a sus autores, "y si es así denunciaremos para que la Policía haga las pesquisas con los autores. Son hechos que consideramos lamentables, lo es que la gente se quiera divertir masacrando nuestro patrimonio".

"Hago un llamamiento a la ciudadanía para que esté vigilante y llame a la Policía en cuanto vea que alguien utiliza de mala manera o intenta dañar el patrimonio de todos" Antonio Manresa - Concejal de Cultura

"Hago un llamamiento a la ciudadanía para que esté vigilante y llame a la Policía en cuanto vea que alguien utiliza de mala manera o intenta dañar el patrimonio de todos, que entre todos debemos proteger. Pero hay una serie de personas que se dedican a destrozar", abunda el concejal. "Es gente incívica que actúa de madrugada. Si respetan lo propio, deben hacer lo mismo con lo ajeno. Son personas que se dedican a a hacer actos vandálicos en época estival y a dañar el patrimonio de la ciudad, que está para poder disfrutar de sus rincones".

No obstante, ha precisado que no se dispone de momento de dato alguno que permita señalar si los autores son personas de la ciudad o visitantes. "Si se ve quien lo ha hecho en las grabaciones, se pondrá la denuncia pertinente para que vayan a por los responsables". Otras fuentes municipales han apuntado que "no sabemos si es una banda".

En el caso del busto de Gabriel Miró, la restauradora estudiará cómo se pueden limpiar las manchas que han dejado el intento de quemadura. El pie está intacto y en la cabeza del busto ha quedado un resto de un intento de quemar con un papel. "La restauradora buscará el producto o material para limpiar esas manchas de quemaduras, si no es posible se llamará a la empresa que hace la limpieza de grafitis en la ciudad".

En cuanto al busto del doctor Balmis, el área de Cultura trabaja con Alumbrado, siempre según Manresa, para reponer el pie. Esto de debe a que debajo de la escultura, en el pie, "está la caja de iluminación pública de la zona. Se repondrá la caja y el pie del busto de Balmis. Hay que fabricar el pie, pero vamos a atender lo más rápidamente posible desde Cultura esas incidencias".

Según ha añadido, el busto de Balmis no sufre daños pero el pie que cubría la caja de alumbrado "lo han estado empujando. Una persona sola no puede doblar eso, y tampoco bajar el busto de Gabriel Miró", ha insistido. Aparte, señala, de que podrían haber sufrido alguna descarga tocando la caja de luces. Pese al episodio, el alumbrado público de la zona no se ha visto afectado.

No es la primera vez que el busto del escritor sufre daños pues ha sido objeto de pintadas y otros deterioros a lo largo de los años.