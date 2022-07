Además de las manchas del intento de haberle prendido fuego, el busto del escritor Gabriel Miró, hecho en piedra, tiene una grieta en la nuca que será reparada, según ha descubierto en una inspección ocular más profunda la restauradora municipal. Así lo confirma el concejal de Cultura, Antonio Manresa, después de que la imagen haya sido colocada de nuevo en su pedestal, del que fue derribada de madrugada esta semana en un acto vandálico fruto del cual el busto acabó tirado en el suelo, y que se está investigando. Al igual que el derribo del busto de bronce del doctor Balmis en la plaza del mismo nombre.

Para volver a poner la cabeza del escritor en su sitio se ha empleado a lo largo de esta mañana un camión especial adaptado a las dimensiones de la plaza de Gabriel Miró, al lugar y a la operación. Manresa explica que el arreglo de la grieta descubierta se hará in situ. Es decir, no habrá que llevarse el busto sino que la restauradora trabajará en la misma plaza. "Se va a proceder a su restauración con estuco y material específico. Es una fisura en la nuca con solución", ha dicho.

Para dificultar que vuelvan a mover de sitio la figura, se van a colocar unos pernos. El busto corona un pedestal de 1,70 metros de altura, pero no es la primera vez que lo derriban ni que lo pintan.

En cuanto al busto del doctor Balmis, sito en la plaza del mismo nombre, obra del escultor Miguel Bañuls, el autor ha explicado que lo vio tumbado in situ y que los daños que presenta en la nariz y otras zonas fueron posteriores a la caída inicial, fruto de golpes a posteriori. "El pedestal cayó encima de un banco. El busto tiene dos o tres golpes, en la nariz, entre otros, hechos a posteriori, con una patada o un objeto contundente, no se dañó en la caída. El pedestal se precipitó sobre un banco y no llegó a tocar la cabeza".

Bañuls elaborará un presupuesto con el coste del deterioro. "Tampoco son muchos los daños, no es aparatoso, se puede arreglar perfectamente. A la peana o pedestal tendrán que volver a diseñarle una base un poco más sólida al menos en cuestión de cimientos. No creo que tenga mayor problema".

"Es una lastima que haya durado tan poco, aunque lo sucedido con el busto de Gabriel Miró es más delicado porque es de piedra. El de Balmis es de bronce, se puede soldar y restaurar".

El doctor Balmis fue un médico e investigador que en 1803 realizó la gesta de llevar la vacuna contra la viruela a las colonias españolas inoculada en niños. Su busto luce desde el pasado mayo en la plaza del mismo nombre. Esta obra viene a sustituir a la que estaba anteriormente y que sufría un gran deterioro. La pieza que ha sido objeto de actos vandálicos lleva descrita la hazaña en su pedestal y fue financiada por el Rotary Club Alicante, dentro de su campaña para recuperar la memoria del doctor Balmis. En la placa conmemorativa va escrito el lema «Las vacunas salvan vidas».

Su autor ya realizó el busto del médico alicantino para el Hospital de Sant Joan hace unos años que le sirvió de copia para la del centro de Alicante.

El pedestal sobre el que se apoyaba el busto del doctor Balmis contiene la caja de alumbrado de la zona y se prevé restituirlo como tarde la próxima semana. Hasta entonces, el escultor tendrá su obra en custodia.

La Policía ya investiga los hechos. El Ayuntamiento ha pedido ya y se están revisando las grabaciones de las cámaras de las inmediaciones de las plazas de Gabriel Miró y Balmis para verificar si han podido recoger los actos vandálicos o a sus autores, «y si es así denunciaremos para que la Policía haga las pesquisas con los agresores. Son hechos que consideramos lamentables; lo es que la gente se quiera divertir masacrando nuestro patrimonio».

Las primeras imágenes recogidas de la cámara de un local próximo a Gabriel Miró no permiten apreciar con claridad lo sucedido porque hay setos de por medio.