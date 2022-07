La Generalitat y la Autoridad Portuaria de Alicante han acordado este viernes proponer al Ayuntamiento la continuidad de la estación de autobuses en su ubicación actual cuatro años más, según ha anunciado la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, tras reunirse con el presidente de la APA, Julián López, para analizar la ubicación de la estación situada en la zona de servicio del puerto.

La estación, fruto de un convenio suscrito en junio de 2006 entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria de Alicante, fue puesta en funcionamiento en 2011 con un horizonte temporal de cinco años. Tras acordar ambas partes prorrogar el convenio en 2016, desde el 30 de junio de 2020, fecha en que la terminal revirtió a la Autoridad Portuaria, la estación está sujeta a una autorización para la ocupación y explotación del dominio público portuario que vence a finales de 2023.

Ante la finalización de la autorización, el Ayuntamiento de Alicante trabaja en la búsqueda de un emplazamiento idóneo en el que ubicar una nueva estación que sustituya a la actual. Se pretende seleccionar la ubicación que reúna las mejores condiciones de facilidad de acceso y conectividad y, por tanto, permita un servicio público de altas prestaciones.

En este sentido, la consellera ha señalado que “estos cuatro años más nos van a permitir seguir trabajando de forma coordinada entre instituciones para conseguir una ubicación definitiva para que la Estación de Autobuses de Alicante esté bien conectada, sea de fácil acceso y respete la intermodalidad”.

Asimismo, la titular de Obras Públicas ha remarcado que la actual ubicación reúne las características necesarias para prestar un buen servicio a la ciudadanía, mientras que se encuentra ese otro emplazamiento y ha calificado el desbloqueo de su continuidad en el Puerto de Alicante como “una muy buena noticia para toda la ciudad y sus muchos visitantes”.

Este año se cumplen once años ya desde que la estación comenzara a funcionar -hoy gestionada por Vectalia- en su ubicación actual junto al antiguo barrio portuario de Heliodoro Madrona con el objetivo recuperar la antigua de la plaza Séneca para el disfrute cultural de la ciudad y que la estación convirtiera en una infraestructura más de la estación del AVE, que en estos momentos iba a convertirse en intermodal, una vez llegara la alta velocidad ferroviaria. El AVE llegó en 2013 y no se ha movido un metro cuadrado de tierra desde entonces. En estos momentos, lo único cierto es que en tres o cuatro años debajo de la estación del AVE estará la estación central del TRAM para la que la Generalitat invierte cien millones de euros. De la futura estación de autobuses no se sabe nada.

La estación subterránea tendrá un vestíbulo principal conectado con la del ferrocarril -falta cerrar los flecos con Adif- y una planta inferior donde habrá dos andenes y cuatro vías. El objetivo de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) es tener cerrado el proyecto a final de este año, licitarlo a principios de 2023 y que las obras arranquen en diciembre del año que viene con un plazo de ejecución de tres o cuatro años.