Cruce de declaraciones entre el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, y el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, a costa de la crisis en el grupo municipal socialista que se ha abierto tras los movimientos del portavoz municipal, Francesc Sanguino, las expulsiones que está provocando de ediles de su grupo en órganos municipales y su negativa a dimitir.

El primero, que hace días que no aparece públicamente tras su intervención de cadera, ha metido cizaña pidiendo "más seriedad y respeto" al PSOE hacia el Ayuntamiento; y el segundo ha replicado, criticado la "poca ética" y "visión rastrera" de la política que considera tiene el regidor de la ciudad.

Barcala ha exigido este viernes "más seriedad y respeto" por parte del Partido Socialista y de su grupo municipal "hacia el Ayuntamiento y la institución municipal que representan", en referencia a la crisis que atraviesa el primer grupo de la oposición desde hace una semana.

"He mantenido un respetuoso silencio respecto de los líos internos de los socialistas, pero su guerra de guerrillas afecta a la imagen de seriedad que los alicantinos esperan de sus representantes; y hay que decir que ya está bien y reclamarles que dejen de usar la institución para sus permanentes ajustes de cuentas", ha destacado el primer edil.

El dirigente popular ha explicado que "estamos hablando de comisiones del Ayuntamiento de Alicante y de consejos de administración de empresas mixtas en las que participa el consistorio, donde se están produciendo cambios a instancias de un portavoz del que dicen que va a dimitir, pero no lo hace y ante lo que el PSOE no hace nada, lo que contribuye a generar más confusión cada día que pasa".

"Pido al presidente Puig que reflexione y que no se lave las manos, que no tire balones fuera porque a estas alturas del escándalo no puede apelar a la sensatez de unos concejales que están demostrando todo lo contrario". Luis Barcala - Alcalde de Alicante

El alcalde ha reclamado a los socialistas "que piensen por una vez en los alicantinos, que reflexionen sobre lo que están haciendo, que mediten si para esto les votaron quienes lo hicieron hace unos años; y una vez pensado, que actúen en consonancia con lo que se exige a un cargo público".

"Pido al presidente Puig”, ha añadido el primer edil, “que reflexione y que no se lave las manos, que no tire balones fuera porque a estas alturas del escándalo no puede apelar a la sensatez de unos concejales que están demostrando todo lo contrario".

"De modo que le exijo que tome decisiones y ponga fin al triste espectáculo que están dando sus compañeros de partido en Alicante. Tiene que parar la pelea de una vez", ha concluido.

“Lo que le recomendaría al alcalde es que no aproveche de esta manera tan poco ética los problemas que puede haber entre una persona y el grupo municipal socialista, porque en el PSOE hay una cohesión que él envidiaría" Miguel Millana - Secretario general del PSOE de Alicante

Por su parte, el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, le ha contestado, afirmando que "el señor Barcala, en su visión rastrera de la política, se pone ahora la gorra del Partido Popular desde la institución municipal que preside y pide seriedad".

Te puede interesar: Política Sanguino echa otro pulso al sector franquista y el PSPV-PSOE da de plazo hasta mañana para que dimita o lo cesará

“Lo que le recomendaría al alcalde es que no aproveche de esta manera tan poco ética los problemas que puede haber entre una persona y el grupo municipal socialista, porque en el PSOE hay una cohesión que él envidiaría. El PP es un séquito, y él está a la cabeza, pero la vida orgánica de su partido no se ve por ningún sitio”.

Millana emplaza a Barcala a que gobierne la ciudad. “No engañe, que es lo que hace, y no defraude el nivel de apariencia de institucionalidad que debe tener un alcalde y no meterse en trifulcas partidarias”.