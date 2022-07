La ola de calor que afecta a todo el país desde hace días y que ha provocado que se superen los 40 grados en varios puntos de la provincia está siendo especialmente difícil de afrontar en el Hospital General de Alicante.

Pacientes, acompañantes y personal de algunas zonas del centro sanitario afrontan las altas temperaturas con problemas con el aire acondicionado, lo que está provocando que el calor dentro de algunas habitaciones, especialmente de las más pequeñas, resulte prácticamente insoportable.

Según denuncian algunos pacientes de la planta 8-D, el sistema de refrigeración no funciona desde hace varios días. Charo, que se encuentra acompañando a su padre, lamenta que "la temperatura dentro de la habitación es insoportable, además, como no se pueden abrir las ventanas no corre ni una gota de aire".

La situación es tal, que según Charo el hospital ha llegado a recomendar a los familiares de los pacientes que lleven sus propios ventiladores, a las habitaciones para tratar de suavizar la sensación de calor. Sin embargo, las altas temperaturas afectan especialmente a los trabajadores del centro.

"Estamos desde hace días en la octava planta, la de covid, y aquí todas las personas que nos han atendido hasta ahora llevan equipos de protección que dan mucho calor y les hacen sudar durante su trabajo", afirma la mujer, que lleva desde el jueves acompañando a su padre.

En algunas habitaciones, la temperatura registrada durante los últimos días ha superado los 30 grados, mientras que en otras zonas es mucho inferior, lo que ha provocado que desde el centro hayan tenido que recurrir a sistemas de refrigeración portátiles.

Por su parte, el Hospital General lamenta la situación vivida por pacientes y personal, con quienes se solidariza, y reconoce que existe un "desajuste" en la temperatura registrada en diferentes puntos del centro hospitalario y que se debe a la antigüedad de la maquinaria utilizada, que no permite regular el aire acondicionado por plantas.

Con el sistema actual, una misma máquina refrigeradora presta servicio a varias zonas del hospital a las que afectan diferentes condiciones de incidencia del sol o humedad. Lo que provoca que haya varios grados de diferencia entre distintas plantas.

Desde el centro sanitario insisten en que el desajuste de temperatura denunciado por los pacientes no se trata de una avería y en que las distintas máquinas encargadas del aire acondicionado se renuevan periódicamente, para garantizar que el sistema funciona del mejor modo posible.