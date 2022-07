La cresta de calor sahariano que lleva una semana achicharrando España se centra hoy sobre el Mediterráneo y va provocar que en la provincia de Alicante se viva el día más caluroso de lo que va de año con máximas de 35 grados en la franja litoral y de hasta 45 grados en el interior, en ciudades como Orihuela, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Jorge Olcna advierte de que no encontramos ante el verano más caluroso desde 2003, en el que España murieron alrededor de 1.500 personas directamente relacionadas con el calor, aunque nunca se ofrecieron cifras oficiales. En la vecina Francia fallecieron 11.000 personas. El miércoles el calor dará una tregua y se dará por acabada la segunda ola del verano, pero el “fresco” no durará mucho, ya que la tercera ola se va a vivir a primeros del ya inminente agosto. La temperatura del mar ha alcanzado ya los 29 grados y los meteorólogos no descartan que se puedan superar en agosto los 30 anunciados en junio. La pasada noche fue también bochornosa ya que en la franja litoral no se bajaron de los 26 grados con puntas de humedad del 80%, lo que dispara la sensación térmica a los 29/30 grados.

La Conselleria de Sanidad mantiene la alerta sanitaria por ola de calor alto y extremo en municipios de 19 comarcas de la Comunitat Valenciana, mientras que se esperan noches ecuatoriales, de más de 25 grados, en localidades de 21 comarcas. La alerta sanitaria por ola de calor alto (naranja) y extremo (roja) se ha establecido en municipios de las comarcas de El Alto Palancia, L'Alt Maestrat, El Comtat, El Rincón de Ademuz, El Valle de Cofrentes-Ayora, Els Ports y La Costera. La Marina Alta, La Plana Alta, La Plana de Utiel-Requena, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La Safor, La Vall d'Albaida, L'Alcalatén, L'Alcoià, La Serranía, La Hoya de Buñol y La Canal de Navarrés completan el listado de comarcas con esta alerta sanitaria. Respecto a los avisos nocturnos, se esperan noches ecuatoriales en municipios de El Baix Maestrat, Marina Alta, Marina Baixa, La Plana Alta, La Plana Baixa, El Camp de Túria, El Camp de Morvedre, L'Alcalatén, L'Alacantí, L'Horta Nord, y Baix Vinalopó. La Vega Baja, Els Ports, La Plana de Utiel-Requena, El Alto Mijares, El Comtat, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, L'Alcoià y La Serranía son el resto de comarcas con municipios en los que se esperan noches ecuatoriales. El proyecto piloto proMeteo ha detectado que la actual ola de calor "alcanzará la categoría máxima de peligrosidad estimada en su sistema de categorización", hasta mañana el martes, "por lo que será la primera ola de calor en el mundo que reciba nombre: Zoe". La iniciativa piloto estima que los factores que analiza el sistema "alcanzarán valores especialmente preocupantes para la salud", con una intensificación de las temperaturas diurna, ha detallado el proyecto en u comunicado en el que ha subrayado que la próxima "podría ser particularmente tórrida". "Ante la gravedad del episodio y teniendo en cuenta su elevado impacto en la salud", los técnicos de la iniciativa piloto que lidera el Centro de Resiliencia Adrienne Arsht Rockefeller Foundation han advertido a la población, especialmente a la más vulnerable, de la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias para prevenir un golpe de calor y permanecer atentos a los síntomas que provoca este tipo de trastornos. El equipo de expertos ha desarrollado un algoritmo que diariamente analiza el estado de los episodios de calor y los relaciona con los posibles riesgos e impactos sobre la salud atendiendo a diferentes variables: la temperatura máxima; la temperatura mínima, relacionada con la falta de alivio nocturno; la humedad relativa; la duración del episodio de calor y las características del tiempo antes de darse el episodio. Estos factores permiten que el sistema de monitorización de proMeteo determine el nivel de gravedad y riesgos del fenómeno meteorológico en relación con las posibles afecciones a la salud de la población y se clasifique atendiendo a cinco niveles: riesgo muy elevado, riesgo elevado, impacto medio, impacto medio-bajo y sin impacto. Cada nivel de riesgo se corresponde con un sistema visual de información y con una serie de recomendaciones. La exposición al calor extremo puede provocar deshidratación, mareos, agotamiento, insolación, pérdida de conciencia y otras emergencias médicas. Para afrontar esta situación, han aconsejado tomar medidas preventivas y cuidar a aquellas personas del entorno familiar o personal que pueden ser más vulnerables --adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, niños y especialmente bebés, personas con afecciones médicas preexistentes o enfermedades crónicas, personas dependientes o en riesgo de exclusión--. Por otro lado, y teniendo en cuenta todos los indicadores, desde proMeteo se recuerda a la población que "nadie es ajeno al calor extremo", incluso las personas jóvenes y mejor preparadas físicamente pueden verse afectadas por las altas temperaturas, a pesar de no considerar que pueden ser vulnerables. Alertas Once comunidades continúan este lunes en alerta por sofocante calor, con mayor intensidad en Andalucía y en la Región de Murcia, donde hay aviso rojo (riesgo extremo) por valores que oscilarán entre los 40 y los 45 grados, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Andalucía mantiene el nivel rojo en la provincia de Sevilla, por valores hasta los 44 grados en la campiña sevillana, y en la de Huelva, por máximas de 42 grados en el litoral; el resto de la comunidad continúa en alerta naranja (riesgo importante) y dejará máximas que oscilarán entre los 39 y los 43 grados. La Región de Murcia, también en rojo, alcanzará hasta 45 grados en zonas de la vega del Segura, y entre 40 y 43 grados en el Altiplano, áreas del noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. La Aemet alerta de que en ambas comunidades con nivel rojo, se prevén temperaturas mínimas muy elevadas, que podrían oscilar entre los 25 y los 29 grados. En Castilla-La Mancha solo la provincia de Albacete continúa con aviso naranja por valores de hasta 39 grados en la mancha albaceteña, Hellín, Alcaráz, Almansa y Segura; en el resto de provincias hay aviso amarillo por registros entre 34 y 38 grados. En comunidades mediterráneas, la provincias de Lleida y Tarragona (Cataluña) tiene nivel naranja en la Depresión Central y en el pre-litoral tarragonés, con valores de 39 grados, mientras que en la Comunidad Valenciana las provincias de Valencia, Castellón y sur de Alicante continúan en alerta naranja por máximas entre 39 y 41 grados, registros que puntualmente podrán subir hasta los 44 grados. Las comunidades de Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura tienen alerta amarilla (riesgo) por temperaturas entre los 34 y 39 grados. La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y con peligro para actividades usuales. E