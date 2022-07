Las Hogueras Especiales acuerdan subir casi un 30% el presupuesto mínimo de la categoría

El colectivo de Fogueres Especials, que agrupa a las comisiones que plantan su monumento en la máxima categoría de las fiestas de Alicante, han acordado subir casi un 30% el presupuesto mínimo de la sección para 2023 pese a que admiten que "la situación no es buena". Asimismo, piden la implicación del Gremio de Artistas y el apoyo del Ayuntamiento de Alicante para relanzar el monumento.

En este sentido, el colectivo recuerda que cada comisión debe saber dónde está, que si no se llega se baja de categoría porque no es obligatorio plantar en Especial y que, las que se mantengan, deben dedicar la mayor parte de sus presupuestos a la foguera recortando de otros aspectos o consiguiendo más recursos por otro lado. Según el presidente de la asociación, Josep Amand Tomás, en un principio se mantendrán en la categoría los nueve distritos que plantaron el pasado junio pese a las dificultades.

La subida de presupuesto se acordó en la asamblea de Fogueres Especials, celebrada este lunes, para realizar una valoración del resultado de Les Fogueres plantadas el pasado junio, a la que asistieron el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, y la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco. "Tras dos años de pandemia, la situación ha provocado mucha incertidumbre en las comisiones y artistas, lo que se ha plasmado en un resultado final que no ha cubierto las expectativas del colectivo", señalan.

Una reflexión que justifican en que "por los comentarios ha habido hogueras que no estaban al nivel de otros años, algo que queremos achacar a la situación de la pandemia, complicada no solo para comisiones, también para los artistas. No ha sido totalmente negativa la valoración sino que no ha cumplido expectativas porque es algo que no se había vivido nunca". El objetivo es que las comisiones de Especial dediquen la mayor parte de su presupuesto al monumento.

De cara al próximo ejercicio, acuerdan relanzar el colectivo de Fogueres Especials "para que en 2023 nuestras calles vuelvan a ser el mejor museo de arte efímero con fogueres que sorprendan a los ciudadanos y a los turistas". Una decisión que puede tomar esta asociación de motu proprio, pero que cuenta con el respaldo de Ayuntamiento y Federació, dado que "siempre que sea un incremento no hace falta negociar, nadie le va a poner pegas", señala Tomás.

Por ello, acuerdan realizar un esfuerzo económico importante en los presupuestos de las comisiones, elevando el mínimo para plantar en la categoría Especial desde los actuales 64.500 euros a 82.500 euros. El incremento de 18.000 euros supondrá destinar a la foguera un 28,8% más de la cantidad mínima establecida actualmente.

"Nos reuniremos con el Gremio de Artistas para pedirles que nos acompañen con su implicación, para que nuestro esfuerzo conjunto se vea recompensado en el resultado final; y solicitaremos a nuestro ayuntamiento que mantenga su apoyo a la categoría Especial, demostrado en estos dos últimos años, para que podamos plantar monumentos de los que Alicante se sienta orgullosa".

En concreto, a los artistas les piden que sean imaginativos y "que con el presupuesto que ofrecemos planten grandes proyectos y entre todos consignamos que la sección Especial se vuelva a prestigiar". Al Ayuntamiento le reclaman ayuda de todo tipo. "Se ha portado muy bien con todas las fogueres, con un incremento importante de la subvención municipal. No tenemos queja pero sí es verdad que igual que hacemos nosotros el esfuerzo queremos que el Ayuntamiento ayude más en todos los sentidos. Económicamente, a la hora de facilitar la plantà, a la hora promocionar la categoría y de mentalizar a ciudadanos, hostelería, hoteles y comerciantes de que las Hogueras son un revulsivo para la ciudad; que hacen caja con nuestro trabajo y que necesitamos ayuda en todos los sentidos".

"Vamos a trabajar, con la ayuda de todos, para recuperar el nivel que consideramos debe tener la máxima categoría de les Fogueres y que en 2023 volvamos a sorprender, gracias al trabajo de sus artistas y al esfuerzo de las comisiones", finalizan.

Más calidad

El colectivo admite que es una subida importante, un esfuerzo que consideran que tienen que hacer en plena crisis para mantener el prestigio y calidad de la categoría Especial.

"Somos un colectivo de hogueras, se plantea una subida y la gente lo acepta. Cada comisión debe saber dónde está. Si lo aceptamos, hay que trabajar por plantar una buena foguera y si no, se baja de categoría. No es obligatorio plantar en Especial. La situación no es buena pero vamos a hacer un esfuerzo sobre la foguera. A cambio, cada comisión tendrá que sacrificar otras cosas o moverse mas para conseguir fondos e incrementar su presupuesto. Es unánime la consideración de que la foguera es lo más importante, que tenemos que despegar y que mejorar los presupuestos".

Los preparativos de las Hogueras de 2023 avanzan. Los artistas que han plantado este año las tres hogueras del podio en categoría Especial continuarán en sus distritos en 2023, tal y como han comunicado las comisiones. Pere Baenas seguirá en Florida Portazgo, flamante ganadora; Palacio i Serra Artesans en La Ceràmica y el tándem Gallego y Serra en Sèneca-Autobusos. Distritos que seguirán la máxima categoría, al igual que han confirmado que lo harán Diputació-Renfe, que además sube el presupuesto del monumento a 80.000 euros tras cerrar unas grandes fiestas en lo económico; Sagrada Familia y Polígono de San Blas.

En el caso de Sagrada Familia, han firmado el contrato con Pedro Santaeulalia, que será su artista para 2023." Nos ha convencido con un proyecto muy prometedor que ha devuelto la ilusión a toda la comisión, ahora a trabajar por las próximas fiestas", señala el presidente Carlos Gosálbez.

Para que también se mantienen en la categoría Carolinas Altas , Hernán Cortés y Florida Plaza de la Viña.

Convenio con Turisme

Por otro lado, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, visitó este lunes la sede de la Federació de les Fogueres de Sant Joan para reunirse con su presidenta, Toñi Martín-Zarco. Al encuentro asistió también Antonio Crespo, director del CDT de Alicante.

Francesc Colomer se comprometió a estudiar las propuestas de colaboración con la Federació y la Fiesta que le expuso Toñi Martín-Zarco y a continuar con las labores de promoción.

“Esta reunión es una nueva toma de contacto y acercamiento de nuestra fiesta con Turismo de la Generalitat con el fin de continuar trabajando juntos por la organización y promoción de les Fogueres como fiestas de interés turístico internacional. Seguimos llamando a todas las puertas para que contribuyan y ayuden a nuestra fiesta oficial", comentó la presidenta de la Federació de les Fogueres de Sant Joan.