Resoluciones contradictorias en un mismo día del juzgado que investiga la difusión del listado de los opositores a la Policía Local de Alicante. En un mismo día, el juez ha remitido a las partes un auto en el que se archiva la causa y otro en el que se reabre. Ambos documentos del juzgado de Instrucción ocho de Alicante tienen la misma fecha. Una decisión que ha causado estupor entre algunas de las partes que ignoran si la causa está abierta o cerrada y que para terminar de rematar se ha acrecentado con la notificación cuatro días después del auto en el que se archivaba la causa.

Inicialmente esta denuncia se presentó contra el secretario local del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) Pedro Calero por el secretario provincial de este mismo sindicato por el envío de un documento en el que se imputaban delitos al comisario principal de la Policía Local de Alicante como consecuencia de las irregularidades en el proceso de selección al cuerpo. Ese documento se envío días antes de la difusión masiva en redes del listado, que recogía a los aprobados en el proceso selectivo y sus presuntos vínculos con el Ayuntamiento y los responsables del cuerpo. Posteriormente, fueron los mandos de la Policía Local quienes denunciaban la difusión en redes del documento con los datos personales de los opositores.

El juez concluye que de la investigación realizada tanto por la Brigada Provincial de Policía Judicial como de la Guardia Civil «no es posible determinar la autoría del documento en cuestión» e incluso se llega a decir que éste se difundió en varios grupos. «La conclusión que de ello resulta es que, no siendo posible atribuir a persona alguna la redacción del documento en cuestión, ni su difusión inicial o puesta en circulación a través de WhatsApp o redes sociales en los que se difundió no es posible atribuir la comisión de delito alguno a persona concreta determinada». Tampoco a la persona señalada en la denuncia inicial, ni determinar el origen de los datos personales que se recogen en el documento, «datos que, a la vista de su carácter genérico, ni siquiera se puede determinar su origen o que se encontraran en archivos o registros que gozaran de algún tipo de protección específico», continúa argumentando el magistrado.

Por tanto, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la causa por no existir indicios suficientes para atribuir al investigado la comisión de delito alguno.

Sin embargo, el mismo día el juzgado dictó una resolución en sentido totalmente opuesto señalando que «desprendiéndose de las actuaciones recibidas indicios por los cuales se puede atribuir a personas determinadas participación en el hecho a que se contrae este procedimiento, es procedente decretar la reapertura de estas actuaciones». Se trata de una resolución más escueta, de apenas un folio de extensión, en la que no se ofrecen más argumentos.

El desconcierto ha llegado a las partes cuando tres días después se les ha notificado desde el juzgado de nuevo la misma resolución por la que decretaba el sobreseimiento de la causa. Fuentes cercanas al caso señalaban que «si ésta es la última resolución notificada, entendemos que a todos los efectos la causa está cerrada». Sin embargo, a ninguno de los mandos personados se les ha notificado la resolución.

En todo caso, ninguna de estas resoluciones es firme y contra ellas cabe recurso de reforma ante el propio juzgado.

El jefe de la Policía Local, José María Conesa, que está personado como acusación particular en este proceso reveló durante su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento una presunta trama de subordinados que buscaban su relevo por venganza para aspirar a ocupar su puesto con un documento que, según sus explicaciones, contenía datos «falsos, inexactos y tendenciosos».