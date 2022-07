El nuevo portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Millana; y su antecesor, Francesc Sanguino, han cambiado de escaño en el salón de plenos en la sesión de julio que acaba de comenzar tras el relevo en la portavocía de esta semana que pretende cerrar la crisis en el seno del PSOE.

Sanguino se sienta ahora en la bancada superior a la derecha del portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, y Miguel Millana ocupa el sitio que tenía el exportavoz. La edil Llanos Cano, que estaba sentada arriba, baja al primer banco. Hasta ahora Millana no ha intervenido para defender punto alguno y la socialista que más ha intervenido hasta ahora es la portavoz adjunta, Trini Amorós.

Después del minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género, el alcalde, el popular Luis Barcala, no ha querido demorar más el asunto y ha dado cuenta de los cambios en la portavocía del PSOE. Ha dado la enhorabuena a Millana y al grupo socialista -siete de sus nueve ediles firmaron el relevo- y ha mostrado su "agradecimiento al señor Sanguino por la labor que ha realizado al frente del grupo todos estos años".

En un ambiente de normalidad, Sanguino ha defendido una propuesta normativa de Reglamento de Usos y Promoción de las Lenguas Cooficiales de Alicante que él propuso y en la que ha trabajado, señalado que "Alicante no puede ser el apartheid del valenciano en la Comunidad Valenciana". Sanguino como portavoz no tenía competencias en cuanto a temas y está en el aire los temas que pueda llevar. Vox ha anunciado el voto en contra de este punto. Sanguino defiende el punto en valenciano.

"Ustedes quieren imponer una lengua en el Ayuntamiento de Alicante que no es ni mucho menos la mayoritaria en Alicante, donde se habla español y vienen aquí a utilizar un reglamento como alma ideológica. Pretende con su propuesta crear una Concejalía de Promoción Lingüística que le han contagiado las vanidades de Compromís". Una oficina, ha dicho, con dos técnicos y un coste de 120.000 euros. "No vamos a apoyar el arrinconamiento del español ni con ese aumento del gasto público", ha señalado el portavoz del grupo, Mario Ortolá.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha rebatido que ambas lenguas no están en igualdad de condiciones, y considera que tanto la lengua de Gabriel Miró como la Enric Valor han de estarlo.

Por el equipo de gobierno el edil de Ciudadanos, Antonio Manresa, anunció el voto en contra de la norma sobre cómo se tiene que comunicar el Ayuntamiento, "que se comunica perfectamente", y ha dicho que solo un 13% de alicantinos habla valenciano.

Ortolá, de Vox, ha aprovechado la alusión del portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, a la dictadura de Franco, para introducir la crisis del PSOE, señalando "va a tener que especificar qué dictadura y qué Franco tras lo ocurrido estos días", en referencia al peso de los franquistas entre los socialistas de Alicante.

Sanguino ha contestado que es un reglamento que incluso el PP podría apoyar pero "no lo hará porque está secuestrado por Vox y su supremacismo". Además les acusa de "cainismo carpetovetónico". El punto ha quedado rechazado con los votos del bipartito y la ultraderecha después de que se le reprochara a Carlos Mazón que en la Diputación haya un reglamento similar y que en el Ayuntamiento el PP vote en contra.

Antes del inicio de la sesión, Sanguino y Millana han estado charlando en el Salón Azul durante varios minutos. En el primer receso, el grupo socialista irá a Secretaría a registrar los documentos para revertir los cambios de representantes que hizo Sanguino en distintos órganos y patronatos, en la mayoría de casos para colocarse él, así como el cese de tres asesores.

Por otro lado, el Pleno ha apoyado la suspensión de licencias de obra y actividad para la instalación de estaciones de abastecimiento de combustible; y las de producción de energía fotovoltaica El edil de Urbanismo, Adrián Santos, de Cs, se ampara en la alarma que genera la proliferación de gasolineras cerca de zonas urbanas. Asimismo, ha criticado que el Consell, amparándose en la guerra de Ucrania, haya articulado una norma que permite, según ha asegurado el edil, instalar placas fotovoltaicas en cualquier punto del suelo rústico que no esté protegido en ciertos documentos o sea de cultivo. No entiende que se use el conflicto en el Este de Europa para, vía decreto, "colocar modificaciones urbanísticas para colocar plantas sin control de los ayuntamientos".

Asimismo ha afeado al grupo socialista que no asistiera a la comisión de Urbanismo que se celebró en plena crisis de liderazgo. La edil Trini Amorós ha pedido disculpas a la ciudadanía por no asistir por primera vez en 3 años a una comisión pero "no le voy a permitir meter el dedo en la llaga -ha instado a Santos- en un problema que no es tan grande como el cambio de portavoz de grupo". La suspensión de licencias de gasolineras por un máximo de 2 años ha salido adelante con 20 votos a favor y 9 abstenciones; y el de las plantas fotovoltaicas por 18 a favor y 11 abstenciones.

Amorós ha criticado al bipartito que "sigue sin ordenar los usos del suelo rústico y las vías se evacuación de estas plantas, lo que nos hace vulnerables a la instalación de estas plantas fotovoltaicas".

Agenda 2030

"No se confundan, que diría Chanel, la tierra no es redonda, la tierra es plana. Señor Ortolá, nos están engañando a todos, la ONU, la CÍA, la tierra no es redonda, es plana. Es lo que nos viene a decir Vox, su socios, señor Mazón". De este modo ha respondido Natxo Bellido, portavoz de Compromís, a Mario Ortolá, portavoz de la formación ultra, a su oposición a Agenda 2030 que ha defendido el edil del PP, Antonio Peral.

Ortolá considera que ese plan no sirve para nada, que marca cómo tenemos que vivir, qué comer y cómo movernos, en base a una emergencia climática de la que ha dudado porque, ha dicho, hace 60 años, según dicen los meteorólogos, es la misma que entonces ni ha subido el nivel del mar. "Al final es todo por la pasta, chantaje o extorsión", ha dicho el edil.

Compromís ha rebatido esta afirmación señalando que cada vez más personas mueren de golpes de calor. Unidas Podemos ha alabado el trabajo de Peral, "razonablemente bueno", en cuanto a justicia social y sostenibilidad. Xavier López ha recordado la pérdida de confort climático que puede afectar negativamente al turismo.

"Negar el cambio climático no va a hacer que los polos se reconstruyan", ha apuntado la portavoz adjunta socialista Trini Amorós, que ha alabado el trabajo al respecto de los técnicos.

Ortolá ha replicado que lo que provoca muertes es negar el agua a los agricultores al no querer hacer un plan hidrológico nacional o la falta de medidas para evitar incendios, y les ha acusado de "ecologismo urbanita". El Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Alicante sale adelante con 27 votos a favor y 2 en contra, los de Vox.