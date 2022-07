La generación y acumulación de residuos agroalimentarios y plásticos de origen petroquímico supone un problema de gran impacto medioambiental y económico. En este marco surge el proyecto Econfuco (Eco sustainable multifunctional biobased coatings with enhanced performance and end of life options) en el que participa la Universidad de Alicante. Su principal objetivo es aprovechar residuos de la industria agrícola y alimenticia, en este caso semillas y pieles de tomates, sandías y manzanas, para extraer compuestos de alto valor que, posteriormente, son utilizados en envases para uso alimentario y de higiene personal.

"Obtener nuevos materiales más sostenibles y reciclables y contribuir a la economía circular son dos de los principales ejes de Eeconfuco", explica la investigadora principal de la UA en el proyecto Mª Carmen Garrigós, miembro de Nanobiopol - Grupo de investigación de Análisis de Polímeros y Nanomateriales de la UA. "En este sentido, desde los laboratorios de la Universidad de Alicante hemos obtenido sustancias con propiedades antioxidantes, aceites o biopolímeros como la cutina de las pieles del tomate, la sandía, la manzana y de las semillas del tomate, que han sido utilizados por otros socios del proyecto para la obtención de materiales innovadores y sostenibles", añade Garrigós. El grupo Nanobiopol de la UA ha llevado a cabo la extracción de los compuestos activos presentes en los residuos agroalimentarios y, mediante el uso de técnicas de extracción sostenibles basadas en microondas y ultrasonidos, han conseguido obtener nuevos extractos de alto valor añadido (proteínas, cutina, polisacáridos, polifenoles, ácidos grasos). Estos compuestos han permitido el desarrollo de recubrimientos antimicrobianos y antioxidantes para productos de higiene personal como pañuelos de papel, así como plásticos para envasado activo de productos frescos, y envases de cartón de un sólo uso (bandejas, platos, vasos) con propiedades de barrera al agua mejoradas. Además de obtener productos con nuevas ventajas y aprovechar la biomasa que se genera en el sector agroalimentario, todos los productos desarrollados con los compuestos extraídos por los investigadores de la UA son reciclables y biodegradables. Con una duración de tres años (2019-2022), el proyecto europeo Ecofunco cuenta con un consorcio de más de una quincena de socios de países como Italia, España, Bélgica, Alemania, Israel, Gran Bretaña, Turquía y Croacia, entre empresas y centros de investigación. Con un presupuesto de 4,6 millones de euros, Ecofunco ha sido financiado por la organización BBI JU (Bio Based Industries Joint Undertaking) dentro del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. El coordinador del proyecto es el Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali de Italia.