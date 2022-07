La Alborada a la Virgen del Remedio, Patrona de Alicante, homenajeará los 110 años de la fundación de la Banda Sinfónica Municipal con un estreno y la interpretación de una marcha que se escuchó en 1912, coincidiendo con la primera Alborada en la que participó la Banda Municipal.

El tradicional acto está programado para el miércoles 3 de agosto, a partir de las 22 horas, en la Plaza del Ayuntamiento. La entrada será libre, como ocurría antes de la pandemia. El acto está organizado por las concejalías de Fiestas y Cultura, que dirigen Manuel Jiménez y Antonio Manresa, respectivamente.

El concierto, dirigido por José Vicente Díaz Alcaina, lo abrirá el estreno de “Fanfarria”, compuesta por Pablo Oliva, con el que se conmemorará la efeméride de la Sinfónica. Le seguirá la Gran Marcha, de “Tannhauser”, de Richard Wagner. Esta pieza ya fue interpretada en la Alborada de 1912. Se da la curiosidad de que fue cantada por el Coro Alicante, el mismo que lo volverá a hacer 110 años después. La tercera obra será la fantasía española “Hispania”, de 2012 y original de Óscar Navarro, en la que se combinan guitarra, caja flamenca y piano, que ya se pudo escuchar en el centenario de la Banda.

Seguirán, en esta primera parte, el “Lamento de Federico”, de L´Arlesiana (Francesco Cilea), “Quel guardo il cavaliere”, de Don Pasquale (Gustavo Donizetti); “Calor de nido”, de Katiuska (Pablo Sorozábal); y “Canción de la Juventud”, de Doña Francisquita (Amadeo Vives).

El “Intermedio”, de La Boda de Luis Alonso (Gerónimo Jiménez) abrirá la segunda parte. Continuará con “Canto a Murcia”, de La Parranda (Francisco Alonso); “A little night music”, de Send in the clowns, de S. Sondheim; la canción popular “Júrame”, de María Grever; “Estrellas”, de Los Miserables, de C. M. Schönberg; el “Dueto cómico Coca amb tonyna”, de Almas de Fuego, original de José Garberí y José Serraima; “Pensar en él” y el dúo “Niégame que es tu amante”, de Marina (Emilio Arrieta); y el “¡Que viva Mario!”, de La leyenda del beso (Soutullo y Vert).

Al llegar la medianoche, la Banda Sinfónica Municipal interpretará el Himno Nacional con arreglos de Francisco Grau Vegara; la Salve a la Virgen del Remedio, original de Bernabé Sanchís, con la voz del barítono Javier Rubio; el Himno a Alicante, de Juan Latorre, por el tenor Quintín Bueno, y el Himno de la Comunidad Valenciana, de Serrano y Thous, interpretado por este mismo tenor.

Junto a Javier Rubio y Quintín Bueno, y en diferentes momentos del concierto actuará la soprano Pepi Lloret. Será la primera ocasión en la que Bueno y Lloret están presentes en la Alborada a la Virgen del Remedio. También participarán los coros Alacant, y del Teatro Principal; los orfeones Alicante y Mare Nostrum, y la Peña Lírica Alicantina.

Ornamentación de la plaza

El escenario estará situado en la fachada de la Casa Consistorial, adornada con cubrebalcones y estará presidido por un medallón de la Virgen del Remedio, el mismo que se sitúa en la Plaza del Abad Penalva para la Ofrenda de Flores de los días 21 y 22 de junio.

La ornamentación floral la compondrán lavanda seca, anaphalis seca amarilla, marcela seca rosa, avena seca rosa y blanca, papaver seco rosa, y trigo seco verde. Todas ellas similares a las que se situaron en la Plaza del Ayuntamiento coincidiendo con el Pregón de las Hogueras 2022.