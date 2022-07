Alicante reduce a la mitad el número de fallecidos en carretera respecto a 2019

Alicante ha reducido a la mitad sus fallecidos en las carreteras en lo que va de año respecto a 2019. Según el último informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, son 12 las personas que han perdido la vida en vías interurbanas de la provincia en los primeros siete meses del año, la mitad que en el último año antes de la pandemia, cuando murieron 24 personas.

Los datos muestran, también, una continuidad en la positiva evolución de la provincia en este sentido. El año pasado, los siniestros mortales dejaron en las carreteras de la provincia 18 fallecidos hasta finales de julio. El informe no compara los datos con los de 2020, en los que Alicante fue la tercera provincia con más fallecidos en todo el año, ya que las cifras de ese año no pueden equipararse por los dos meses de confinamiento y de baja movilidad. Cabe señalar, además, que este informe del Observatorio de Seguridad Vial mide únicamente los siniestros en vías interurbanas. Es decir, no tiene en cuenta ni los siniestros ni los fallecidos dentro de las calles y avenidas de las ciudades.

La reducción de los fallecidos con la vuelta de la normalidad a las carreteras es positiva, en especial cuando estos datos se comparan con el del conjunto de provincias españolas, ya que el número de muertos en las carreteras a nivel nacional ha aumentado. Alicante es la segunda provincia que más ha reducido su total de fallecidos respecto a los datos de hace tres años, solo por detrás de Madrid, que ha registrado 13 muertos menos.

En el total de siniestros mortales Alicante es, también, la segunda provincia que más los ha reducido en comparación con los de 2019. La provincia ha registrado 12 siniestros en los que alguna persona ha perdido la vida, por los 22 que hubo hace tres años. Madrid es, también en este caso, la única con mejores cifras que Alicante, al registrar 14 siniestros menos en el mismo periodo de tiempo.

Los 12 fallecidos en accidentes de tráfico sitúan a Alicante como la 19º provincia con más a nivel nacional en los siete primeros meses del año, cuando es la quinta con mayor población del territorio. Por delante se encuentran múltiples provincias de menor tamaño que la alicantina, entre ellas Castellón.

Y es que a nivel autonómico, el número de personas que ha perdido su vida en accidentes ha aumentado un 10,9%, en oposición a los datos de Alicante. En lo que va de año, 51 personas han perdido la vida en las vías interurbanas de la Comunidad Valenciana, mientras que hace tres años el número de fallecidos en las mismas fechas fue de 46.

Castellón es la provincia que lidera este aumento, tras incrementar un 225% sus muertos en las autovías y autopistas en los últimos tres años. 13 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en la provincia más al norte de la Comunidad, mientras que en 2019 solo la habían perdido 4 en el mismo periodo. También registra un notable aumento la provincia de Valencia, con un incremento del 44,4% en sus fallecidos en carretera. Son 26 las personas que han perecido en las vías interurbanas de dicha provincia entre el 1 de enero y el 27 de julio, fecha de la última actualización del informe de la DGT, por las 18 que la perdieron en el mismo lapso de tiempo en 2019.

A nivel nacional, el número de fallecidos también aumenta respecto a 2019. De las 605 personas que perdieron la vida en la carretera en los siete primeros meses de 2019 se ha pasado a 640 este año, un 5,8% más. El aumento es aún más notable al compararlo con los datos del año pasado, en el que, en estas fechas, 549 personas habían perdido la vida en toda España.

Cuenca, Navarra y Tarragona, además de Castellón, son las provincias que lideran el aumento de fallecidos en accidentes en lo que va de año, con 11, 10 y 9 más, respectivamente, que los que registraron hace tres años. En el polo opuesto, tras Madrid y Alicante, se encuentran Pontevedra y Lleida, donde ha habido 12 y 10 accidentes menos en lo que va de 2022 que en el último año antes de la pandemia.