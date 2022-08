Sanidad empieza a vacunar a los contactos estrechos de los más de 200 casos de viruela del mono

La Conselleria de Sanidad está llamando y vacunando contra la viruela del mono a los contactos estrechos de los primeros 213 casos registrados como positivos hasta el momento en la Comunidad.

Desde el Consell señalan que se están siguiendo los dictados de lo acordado en la última comisión nacional de Salud al respecto, por lo que la inoculación de dosis ha dado ya comienzo según aseguran a preguntas de este diario.

A la espera de resultados de laboratorio de las distintas muestras enviadas desde Sanidad al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III tras producirse la primera muerte por viruela del mono en España, registrada en la Comunidad este pasado viernes y más concretamente en el Hospital de Sant Joan d'Alacant por encefalitis asociada a la infección, tal y como informó este diario, la conselleria está contactando con los contactos estrechos tanto de este paciente como de los que ya han dado positivo y a los que ya está procediendo a vacunar.

Incidencia

La Comunidad figura hasta el momento como la cuarta de toda España en número de casos, solo por detrás de Madrid, que supera los 1.600, de Cataluña con poco más de 1.400, y de Andalucía, donde se produjo este sábado la segunda de las muertes registradas, concretamente en Córdoba, y que roza los 500 casos.

El último informe de la a Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Renave, que recoge los datos por autonomías con un global de 4.298 casos positivos por viruela del mono, señala que el resto de comunidades, a excepción de Canarias, no llegan al centenar de infectados: Canarias 102, País Vasco 98, Baleares 89, Aragón 45, Galicia 37, Asturias 36, Castilla y León 31, Castilla-La Mancha 23, Extremadura 20, Murcia 19, Cantabria 15, Navarra 8 y La Rioja 2.

Desde el departamento de Sanidad que dirige Miguel Mínguez indican que tras la primera de las muertes registrada por viruela del mono, las medidas a adoptar en la Comunidad son estrictamente las que marca el Ministerio de Sanidad a nivel nacional, y que de momento lo que se está haciendo es proceder a la citada vacunación de los contactos estrechos de cuantos han sido formalmente notificados como infectados, utilizando las dosis de la vacuna Jynneos contra la viruela del mono, entre las 5.300 que llegaron a España a principios de julio y que ya se han repartido entre las autonomías.

Riesgo

Entre los más de 4.000 pacientes notificados hasta ahora, la inmensa mayoría son hombres, un total de 4.081, y en cuanto a la edad media ente los afectados se sitúa en los 37 años -el fallecido en Alicante tenía 31 años- aunque el margen es muy amplio ya que hay casos de bebés de 7 meses y de mayores de hasta 88 años.

Desde el ministerio que dirige Carolina Arias han advertido no obstante, de que si la transmisión de este virus, hasta el momento "sostenida", no se controla "de manera óptima", no se puede descartar la existencia de "un riesgo importante" sobre su posible desplazamiento "a otros grupos poblacionales por el mismo mecanismo de transmisión, siendo posible la afectación de otros grupos y la aparición de casos graves en poblaciones vulnerable".

Abundan desde el ministerio de que España es actualmente "uno de los países más afectados a nivel global", desde que en mayo y junio empezó "una tendencia ascendente de casos notificados que continúa en el momento actual", según alertan.

La compra de las citadas vacunas se ha llevado a cabo mayoritariamente por la Comisión Europea, a través de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA), aunque el ministerio espera además recibir otras dos partidas de vacunas y también compró por su parte otras 200 dosis de Invamex.

Nuevos síntomas

Investigadores acreditados han identificado por otra parte, según el último informe publicado en el Reino Unido, diferencias de importancia en los síntomas de la viruela del mono entre el brote actual y los brotes anteriores surgidos de regiones endémicas. Al hilo de sus análisis, los expertos recomiendan a los médicos que deben considerar la posibilidad de una infección por viruela del mono en pacientes que presentan estos nuevos síntomas, como son el dolor rectal y la hinchazón del pene o edema, para facilitar la detección temprana de la infección.

Incluso concretan que los pacientes que tienen ya confirmada la infección por viruela del mono y que presentan lesiones extensas en el pene o dolor rectal severo "deben ser considerados para una revisión continua o para ser tratados en el hospital". La totalidad de los pacientes que han participado de este estudio padecían lesiones en la piel o en las membranas mucosas, y con mayor frecuencia en los genitales o en la zona perianal, tal y como señalan en su estudio los investigadores.