Sant Blai de Baix, una hoguera que apuesta por la integración

Yasuri Santacruz Sala tiene 10 años y nació en Etiopía, aunque se ha criado en Alicante por una familia que lleva muy dentro las Hogueras, así que casi nada más bajar del avión se puso la mantilla, afirma su madre. Es la belleza infantil de Sant Blai de Baix para 2023, una comisión que rompe moldes porque, en plena crisis y tras superar sus baches, crece en número de foguerers; contará con seis damas adultas el próximo ejercicio frente a otras hogueras modestas que se ven sin corte; y además, en su apuesta por la integración, intenta captar socios de otras nacionalidades. Así, ha conseguido ya que se apunten a la Fiesta varios vecinos desde colombianos a ciudadanos de países del Este.

¿Cómo lo hacen? "Les invitamos a que pasen dos meses con nosotros cuando empezamos las actividades y se dan cuenta de que las Hogueras no tienen nada que ver con lo que ven cuando están en la calle". Porque cuesta que personas de otros orígenes entiendan las costumbres alicantinas, afirma Rafael León, presidente de la hoguera. Un festero con mucha experiencia, que fue cofundador de La Ceràmica, un distrito que ha llegado muy lejos, y que tiene ideas para impulsar ahora la comisión de Sant Blai de Baix, heredera de la antigua San Blas Bajo, que fue refundada en 2017.

Volviendo a las representantes infantiles, todas pertenecen a la comisión. "Solo teníamos una damita pero se apuntó otra niña más que quería el cargo, y completamos equipo. La belleza se apuntó hace dos años en la hoguera, porque nos unía muy buena amistad a su familia. Estaba en otra comisión y no tenia hueco para salir. Le dije a su madre que podría tener opciones y así ha sido".

En este caso, la pandemia les ha facilitado acceder a estos cargos ya que "a las que estaban por delante se les pasó la edad y ella ha tenido la suerte de estar en lista. Nació en Etiopía pero sus padres a por ella a adoptarla y le transmitieron el mundo de Hogueras, que le ha entrado hasta dentro. Ya no la sacas de ahí".

Llegó con 15 meses a Alicante

Mari Carmen Sala, madre de Yasuri, señala que la adoptaron con 15 meses y cumpliendo los dos años ya estaba dentro de la Fiesta. "Llegó en julio y a las siguientes Hogueras ya fue minibelleza en La Ceràmica, donde también fue dama. Repitió en Sant Blai de Baix y ahora va a ser belleza. Desde que bajó del avión prácticamente se puso la mantilla. Está encantada, lo vive desde siempre, lo probó y no para. Está con una gran ilusión, a toda hora diciéndome: mamá, ¿yo soy belleza? Le tengo que decir que no está presentada aún, solo pedida Es una niña que lo vive mucho, que disfruta de todas las actividades durante todo el año. Le gusta participar en todo, en los playbacks, en villancicos, en convivencias, en procesiones, en todo, está muy metida".

La pedida de las bellezas de la hoguera para 2023 fue el 24 de julio, siendo una de las más madrugadoras que se celebran de cara al nuevo ejercicio, y la presentación tendrá lugar el 15 de octubre. Yasuri también es modelo infantil y ha participado en desfiles y pasarelas de Hogueras, y también con la firma Marieta. Sus damas son Paula Javaloyes Ferrándiz y Marisa Guillén Aliaga.

Ella misma explica que tiene una gran ilusión por las Hogueras, que le gusta todo, "pero si tuviera que elegir sobre todo me gusta vestirme de alicantina, ir a algunas procesiones, la ofrenda y la hoguera también claro". La niña explica que tiene muchas amigas, que se lo pasó "genial" en la plantà y en la cremà.

"Me gusta mucho ponerme la mantilla de alicantina, porque tengo el pelo corto y rizado y cuando me la pongo siento que tengo melena. Estoy esperando a un día especial, que es la presentación, va a ser un día especial no, lo siguiente".

Los padres de Yasuri llevan más de 20 años en la Fiesta. La adoptaron a los 4 ó 5 años de iniciar el proceso, "y al decirnos que era una niña nos volvimos locos. Se hace de querer enseguida, es muy abierta, sabe hacer círculo de amigos, es muy querida, muy buena niña y un amor, además de muy sana. Qué más queremos, estamos encantados". Como les aconsejó la psicóloga, siguieron los pasos sobre cómo tenían que actuar y "desde el minuto cero le contamos su historia".

Seis damas adultas

Otra peculiaridad es la amplia corte que tiene la belleza adulta, Mar León Bernabéu, de 24 años. Mientras que otras hogueras modestas tienen muchos problemas para tener una sola dama, Sant Blai de Baix cuenta con media docena.

"Es un poco sorprendente lo de las seis damas. La belleza adulta es mi hija y está mu bien relacionada con sus compañeras en la hoguera. Todo el mundo quería acompañarla en su año, y yo encantado. Como ha habido dos años sin plantà, se han ido acumulando tanto las niñas que querían salir como las mayores, y no voy a decir que no. Hacen muy buena piña. Además la juventud unida es lo que hace hoguera, el que se muevan y se identifiquen con el proyecto", prosigue el presidente. Las damas son Esther García León, Andrea Olivares Gómez, Andrea Cañivano Cortés, Sonia León Molano, Emma Campillo González y Sara Sbiroli Serna.

La primera plantà de la segunda etapa de la hoguera tuvo lugar en 2018 y, pese al parón por el covid-19, han conseguido darle un impulso. "La gente se empieza a animar, hay ganas de relanzar el distrito. Ya digo que contamos con una parte muy importante de gente joven y eso es muy importante".

Hace cuatro años plantaron el monumento en Quinta. En las pasadas Hogueras concursaron ya en Cuarta, y "queremos dar un impulso pero dependerá de la economía. La intención es trabajar exclusivamente para el monumento e ir creciendo con él".

La infantil subirá a Cuarta categoría en 2023 al aumentar el número de socios.

En total son 47, festeros. "Éramos 42 pero poco poco está apuntándose gente. El barrio empieza a tomarnos en serio, ve que vamos hacia adelante y de alguna manera se está animando". También se están integrando vecinos mayores, aunque el grueso del presupuesto, como en la gran mayoría de las comisiones fogueriles, sale del bolsillo del socio.

"Somos aún una hoguera modesta y no tenemos alcance de tener un patrocinador pero poco a poco. Lo hicimos en La Ceràmica (hoguera que ha ganado varias veces el primer premio Especial), porque soy fundador y así queremos hacer aquí".

El presupuesto del último ejercicio en el distrito fue de 35.000 el año pasado. De cuotas y lotería sale el 90%. El resto procede de anuncios y subvenciones.