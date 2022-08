A partir del mes de septiembre, junto al nuevo y esperado funcionamiento de los estudios de Ciudad de la Luz, se abre la sede de la escuela Mediterranean Acting en el antiguo edificio de formación cinematográfica de las instalaciones. Lo hará con un aula novedosa que ofrecerá de nuevo una magnífica formación actoral en los estudios internacionales sin salir de Alicante.

Las primeras y futuras promociones de la nueva sede de la escuela de arte dramático (con 10 años de trayectoria en sus sedes de Xàtiva y Alcoy) serán vitales en el nuevo tejido audiovisual de los estudios internacionales para los múltiples rodajes que se avecinan, según la propia dirección general de la Generalitat.

Por eso, Mediterranean Acting ha querido ser la primera escuela en instalar su principal sede en las instalaciones de la antigua Escuela de Ciudad de la Luz. Allí impartirá una metodología propia que ya es un éxito rotundo en toda España.

Mind, Art and Spirit

Hablamos de la metodología «M.A.S.» (Mind, Art and Spirit). Una experiencia única y un método revolucionario para los nuevos actores que pone en valor la esencia personal y la coherencia con el conocimiento de tu talento y capacidades. Podrán desarrollar estas capacidades en toda su expresividad externa con la fortaleza de la superación personal y el análisis profundo en sintonía de los elementos: cuerpo, mente e interior de uno mismo.

A diferencia de otros métodos, Mediterranean Acting construye con el actor una nueva forma de trabajar los personajes con profundidad y matices, usando el conocimiento de su propia identidad. Y poniendo todos sus mecanismos al servicio del crecimiento personal.

La escuela puede presumir de contar con profesores con una larga y exitosa trayectoria, pertenecientes en su amplia mayoría a la RESAD (Real Escuela de Arte Dramático en Madrid). Desde sus primeras promociones, Mediterranean Acting ha instruido a grandes profesionales que hoy son parte orgullosamente de la RESAD, un referente en la formación actoral tanto nacional e internacional.

Practical Aesthetics

La otra gran novedad que ofrece Mediterranean Acting es la técnica de actuación denominada «Practical Aesthetics», creada por el oscarizado dramaturgo David Mamet e impartida en sólo tres escuelas del mundo. Mediterranean utiliza diversas técnicas pero se refuerza en la utilización de esta herramienta tan innovadora gracias a la aplicación del «A Practical Handbook For The Actor» escrito por Melissa Bruder que se centra, entre otros puntos, en el cuidado y bienestar personal del actor como ser humano.

Asume que la técnica actoral no está solo como instrumento de trabajo en la creación de personajes vivos en busca de un resultado concreto, sino que debe aportar la manera de separar por un lado al personaje para el público, de la persona profesional que lo interpreta. Con esta distancia coyuntural asumida, el actor puede ser más objetivo en la interpretación de su papel y, a su vez, mantener su vida personal e identidad intactas. De este modo, no «se lleva el trabajo a casa», y sus personajes no interfieren con su día a día; un problema serio y grave que afecta muchísimo a este sector profesional. Se trata de ser los mejores actores sin dejar de ser las mejores personas en el plano personal.

Una de las formaciones profesionales más completas

Todo lo nombrado anteriormente está incluido en una de las formaciones profesionales más completas con dos años de duración y 1600 horas lectivas, además de 400 horas no lectivas de trabajos fuera de clase. Esta formación profesional distribuye las materias agrupadas en 3 áreas fundamentales, el crecimiento personal del alumno, cómo acceder al mercado laboral y sus requisitos, y la Técnica de Acting M.A.S.. Trabajando cómo crear tu papel, hasta el entrenamiento vocal y corporal necesario que potencie tu expresividad innata. Creando todas las herramientas necesarias para actuar en cualquier formato: teatro, cine, tv, YouTube, etc.

Además, otros de los cursos más destacados son: el «Curso Profesional de Doblaje Con Julia Sorlí», «Preparación Acceso RESAD / ESAD» y el «Curso Infantil de Arte Dramático».

Fermín Senabre, el director de la Escuela, ha destacado que «es una gran apuesta que se realiza cien por cien con capital privado para la nueva etapa de los estudios internacionales de Ciudad de la Luz. Brindamos con esta inversión una nueva oportunidad a la provincia de estudiar con el nivel internacional que merecen los nuevos actores y actrices sin salir de Alicante. Preparándose así para esta nueva etapa de oportunidades que surgirán en breve con los nuevos rodajes que se iniciarán».

Descuento especial para formación: 50% para las 100 primeras plazas

Con motivo de esta inauguración, la escuela Mediterranean Acting da un gran paso a la hora contribuir a la formación de futuros actores y actrices. Por eso, ofrecerá con la presentación de esta iniciativa un descuento del 50% para las primeras 100 matrículas que se reciban con el código «INFORMACIÓN» antes del próximo 25 de julio.

Más información

Mediterranean Acting

Tlf: 698 91 10 35