El colapso de la última celda en uso del vertedero, "que hace meses fue modificada con un último talud", urge aún más la constitución de la comisión de seguimiento de la gestión de residuos que lleva más de un año a la espera, reclama el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante. El PSOE recuerda que la incineración de residuos no está permitida en la legislación y esperan que tanto el alcalde como el concejal de Limpieza, Manuel Villar, expliquen con detalles a la ciudadanía las circunstancias en las cuales se ha producido un reciente incendio en las instalaciones municipales.

El portavoz municipal, Miguel Millana, ha afirmado que “el Ayuntamiento debe dar explicaciones detalladas sobre este incendio, una situación que no es la primera vez que se produce en los últimos años y que pone en peligro el entorno natural de Fontcalent. La gestión de la basura municipal es algo que preocupa a toda la ciudadanía, y sin embargo, el alcalde sólo se ha preocupado de esconderla y no dar explicaciones a los vecinos o a la oposición. Es vergonzoso que el Ayuntamiento de Alicante no tenga nada que decir cuando se incendian instalaciones custodiadas por empresas adjudicatarias, pero todavía es más preocupante que no se moleste en conocer siquiera los detalles de un incendio que pone bajo sospecha la gestión de sus residuos”.

Por su parte, el edil socialista Raúl Ruiz, asegura que “la pésima gestión de residuos del Partido Popular todos estos años ha colapsado el vertedero municipal, algo para lo que el alcalde no tiene prevista una solución, según su concejal de Limpieza. Con las urgencias de capacidad que tienen nuestro vertedero no pueden esperar que no nos preocupe el origen de este incendio de basura municipal. Tendrán que explicarlo en la Comisión que hay para ello y que el alcalde se ha esforzado en bloquear durante más de un año”.

Por último, tras ser consultada por los socialistas, la asociación de vecinos de El Salar de Fontcalent, a través de su presidente, Agustín Pérez, ha asegurado que "este es otro incendio más, y van ya bastantes desde que funciona el vertedero. A veces nos preguntamos si no serán intencionados para dejar más espacio y traer más basura. Y si no son intencionados, demuestran las pésimas condiciones de seguridad de esta instalación que llena de humos y malos olores nuestras partidas rurales".

Policía Local

La concejala socialista Llanos Cano ha indicado que el bipartito insiste en dejar a la altura del betún a la Policía Local de Alicante. Esta vez por las denuncia que están haciendo los hosteleros y vecinos del Casco Antiguo. “No solo no comparece en las comisiones de investigación para limpiar el buen nombre de este Cuerpo, sino que además ahora sale señalándole de incompetente. Me parece una poca vergüenza. Es evidente que la Policía Local tiene la competencia para velar por el tema de los botellones. Es más, el bipartito sacó la ordenanza de la vergüenza regulando este tipo de comportamientos incívicos. Y ahora, este alcalde intenta pasar la pelota a otro cuerpo de policía. Exigimos a Barcala que actúe y que deje hacer a la Policía Local su trabajo”, ha matizado la edil.

Jacarandas

Por otro lado, el PSOE recuerda que especies como la tipuana o la jacaranda cuentan con el rechazo de los vecinos y vecinas de muchos barrios de Alicante que ven cómo las calles sufren las consecuencias del pulgón que acumulan estos árboles, que "provocan aceras pringosas, resbalones y coches rebosantes de flores moradas" llenas de melaza. "Una plaga que se debe a la falta de mantenimiento específico para estas especies originarias de otros climas. Al mismo tiempo, los socialistas también insisten en la importancia de llevar a cabo una auditoría de la salud del arbolado municipal, en especial de las palmeras, tras las nuevas caídas de estos árboles producidas en plena vía pública sin que haya existido previsión alguna ni seguimiento de su peligrosidad", señalan.

Millana ha afirmado que “el problema del arbolado de esta ciudad es clamoroso. Y es una falta de respeto a la ciudadanía que Barcala no sólo siga sin sustituir esta especie como piden, sino que continúe plantándola indiscriminadamente. Los ciudadanos se sienten impotentes ante su desidia”. Además, considera que la ciudad necesita cuidar mucho mejor la relación de suelo ocupado por zonas verdes, "el modelo de urbanismo del alcalde no puede ser llenarnos las calles de cemento o arbustos, como han hecho en Padre Esplá. Barcala, que ha convertido nuestros barrios en verdaderos monumentos a la basura y al cemento".

En este sentido, el concejal Raúl Ruiz ha criticado que "Barcala ha permitido perder más de 2.000 árboles por la mala gestión en su mantenimiento y ahora pretende hacernos creer que lo soluciona plantando árboles que nadie quiere. Las flores de estos árboles y la melaza del pulgón dejan perdidas las calles todos los años, están obligando a nuestros mayores a transitar aceras que patinan y que son verdaderamente un peligro para todos. Que estos árboles sean económicos no puede ser el criterio del Ayuntamiento para elegirlos, ni son buenos acumuladores de CO2 ni ofrecen sombra a nuestras calles. Sencillamente el PP quiere dejarnos unas zonas verdes low cost mientras dejan que se caigan a trozos las palmeras y otros árboles autóctonos de la ciudad".

Palmeras

"El estado de conservación de las palmeras de la calle Benito Pérez Galdós es manifiestamente mejorable. Árboles torcidos, con síntomas de no haber sido regados con la suficiente regularidad que suponen un posible riesgo para peatones y vehículos", señalan desde Unidas Podemos, que recuerda que el pasado fin de semana, dos de las palmeras del vial cayeron sin causar ningún daño personal. Desde este grupo municipal instan al equipo de gobierno a supervisar los trabajos que realiza la contrata de zonas verdes.

La concejala Vanessa Romero reclama “mantenimiento, especialmente riego, pues a simple vista es fácil advertir que hay muchas de las palmeras de la avenida con síntomas de estar resecas, lo que puede causar su caída, tal y como ya hemos comprobado”. La edil advierte que “dado el tamaño de los árboles, una caída que alcance a una persona puede causar daños graves, incluso con el tráfico que tiene el vial, podría causar algún accidente”. Reclama “mayor supervisión por parte del equipo de gobierno para que el servicio se preste en condiciones, aunque estamos convencidos que el servicio sería mucho más eficiente y barato para las arcas municipales si se apostase por una remunicipalización del servicio”.