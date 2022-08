Un emotivo homenaje a Juan Antonio Sala Pascual, referente del activismo por el patrimonio de la ciudad de Alicante, ha tenido lugar este miércoles frente a las puertas del antiguo cine Ideal, en la avenida de la Constitución, tras su fallecimiento en la madrugada de martes a los 68 años de edad. Salvar el Ideal fue, de hecho, su última lucha. La defensa de un edificio histórico de la ciudad para que su fin no fuera comercial, sino que pasara a manos públicas y se le diera un uso cultural.

Cerca de cincuenta personas de diferentes asociaciones de la ciudad se han dado cita frente al antiguo cine para darle su último homenaje. Entre las presentes, la plataforma Salvem L'Ideal, Salvem el Nostre Patrimoni y Alacant Desperta, de la que fue miembro fundador. También han despedido al activista miembros del grupo municipal de Unides Podem y de Compromís.

Los asistentes le han homenajeado con flores, velas y varios mensajes en su recuerdo. También, una foto de Juan Antonio Sala y una última reivindicación en forma de pancarta, en la que se pedía, de nuevo, que el edificio del antiguo cine Ideal pase a manos públicas para darle uso cultural.

Además, los activistas le han recordado con música y el poema La casa de mi padre, del poeta vasco Gabriel Aresti, que finaliza con los versos: "Me moriré (...) pero la casa de mi padre seguirá en pie". Una referencia a las diferentes luchas que han marcado la vida de Sala como activista. La última, la del propio cine Ideal.

"Hasta que no vea firmar la venta del Ideal a la ciudad, no canto victoria". Fueron las palabras del defensor del patrimonio el pasado diciembre, en una entrevista al INFORMACIÓN. Una victoria que no ha podido ver, tras rechazar la Generalitat la compra del edificio por su elevado precio la semana pasada.

La Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural Valenciano descartó ejercer el derecho de retracto que llevaría a pagar 6 millones por el inmueble, tasado entre 1,8 y 2,5. Sin embargo, los miembros de Salvem L'Ideal mantienen la esperanza de que el objetivo de Juan Antonio Sala se cumpla, porque creen "que la tasación está mal hecha" y han asegurado que van a solicitar que tanto la tasación como el acuerdo de compra-venta se haga público, al igual que el informe de la citada Junta de Valoración.

Además, aseguran que la posibilidad del hotel no es real ya que "el interior está protegido entero", pese a que "se vació ilegalmente ante la pasividad del PP, el PSOE y el resto de partidos".

Juan Antonio Sala, además de con el Ideal, estaba implicado en el traslado de las mascletás de Luceros a otra ubicación, para evitar que estas afectaran al monumento. El defensor del patrimonio fue, a su vez, referente en el movimiento para evitar la construcción de un palacio de congresos en el monte Benacantil.

Sala también ha sido galardonado por su trabajo, y recibió el pasado año el VI premio "Profeta en su tierra", que entrega la asociación Controversia por su trayectoria como activista sociocultural.

El medio centenar de personas que se ha congregado en la tarde del miércoles frente al Ideal, ha recordado sus luchas y su activismo, con el que conseguía contagiar a otros para "llegar a hacer cosas que no esperabas", han confesado. Las asociaciones han señalado que la historia de Alicante "nunca ha sido bien escrita", ya que el cine Ideal representa también, han comentado, un símbolo al ser uno de los edificios culturales que se construyeron en Alicante durante la Segunda República.

En una de sus últimas entrevistas, Juan Antonio Sala deseaba que el Ideal se acabara convirtiendo "en un centro de entrenamiento para que la gente pueda adquirir conocimientos de cultura" y que se convirtiera en "la casa de cultura que Alicante no tiene. Un eje provincial de manifestaciones culturales amateurs, al que puedan ir los jóvenes a ver actividades culturales", aseguraba.