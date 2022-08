Todo estaba preparado para que los Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana entregaran este miércoles a una bebé de tan solo once meses de edad a las autoridades noruegas, con la que su madre se había venido a residir a la provincia meses atrás, y cuya tutela están reclamando. Tras advertir la abogada de la madre que este traslado se iba a hacer sin ningún tipo de respaldo judicial, el proceso se ha paralizado y la Conselleria de Igualdad se ha comprometido a la revisión de todo el expediente hasta adoptar una decisión. La pequeña está ingresada en el Hogar Provincial de Alicante a la espera de que se resuelva la batalla legal por su custodia y donde fue internada por la Guardia Civil, en cumplimiento de los requerimientos de las autoridades noruegas que declararon a la menor en régimen de desamparo. Durante toda la mañana de este miércoles, allegados de la madre de la niña estuvieron concentrados frente al Hogar Provincial para expresar su rechazo a que se separe a la niña de su madre, coincidiendo con el hecho de que estaba autorizada una visita a la pequeña.

Inga, la madre de la pequeña, dio a luz mientras estaba ingresada en un centro para madres solteras en su país, hasta que tomó la decisión de marcharse y de comenzar una nueva vida en la provincia de Alicante. Desde octubre del año pasado, ambas se establecieron en la localidad alicantina de Catral para empezar una nueva vida. Sin embargo, desde los Servicios Sociales de Noruega no se respaldó esta decisión y ha estado en contacto con los servicios de protección de menores de la Generalitat para pedir el traslado a su país de la niña.

La abogada de la madre, la letrada Ruth López Morueco, aseguró a este diario que "no existe resolución judicial alguna que haya quitado a la madre la custodia de su hija", al tiempo que alertó del exceso de celo por parte de las autoridades noruegas a la hora de apartar a los padres de sus hijos. "No hay nada que la incapacite para ser madre y ella está dispuesta a ser entrevistada por todos los técnicos que sean necesarios para demostrar su valía como madre", explicó. "Solo tiene diagnosticado un déficit de atención", explicó y ése sería el principal argumento de las autoridades para decidir que la niña no puede estar con ella.

Bienestar Social incide en que el internamiento se acordó por la preocupación de las autoridades noruegas

El pasado 13 de julio agentes de la Guardia Civil se presentaron en el domicilio de la madre para llevarse a la pequeña, que la próxima semana cumplirá un año de edad. Desde entonces está ingresada en el Hogar Provincial, a la espera de que se haga efectiva la entrega de la menor a Noruega. "La niña no tiene familia allí. No entendemos por qué se la van a llevar para tenerla en un centro a miles de kilómetros de donde está viviendo su madre", aseguraba indignada una de las allegadas a la madre.

Las autoridades noruegas habían iniciado un procedimiento por desamparo de la menor, contra la que la abogada de la madre planteó un recurso oponiéndose y que debe resolverse ahora en un juzgado de Primera Instancia de Alicante. Sin embargo, denuncia la letrada que el motivo de la denuncia se modificó por otro de sustracción internacional de menores que, según asegura, permitiría que entre las dos administraciones se despache la entrega de la niña al margen del juzgado. "Ni siquiera se había designado a un juez para contestar a mis alegaciones y ya estaba todo listo para llevarse a la niña", aseveró.

Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad se indicó que se habían adoptado las medidas protectores con carácter inmediato y urgente, al existir un peligro para la integridad física o psíquica de la persona menor de edad. Desde Igualdad se indicó que los servicios sociales de la localidad de donde procede la madre manifestaron su "grave preocupación por los cuidados que se estén proporcionando a la niña, ya que la madre carece de capacidades" y consideran que "existe un alto riesgo de que la niña sufra graves lesiones". La Generalitat ha hecho efectiva la guarda a través del acogimiento residencial en la Residencia de Recepción de atención a la infancia y adolescencia del Hogar Provincial en Alicante hasta el traslado de la niña a Noruega. Conselleria no ha dado más explicaciones por el frenazo a la entrega adoptado este miércoles.

Los familiares recibieron la comunicación de que se iba a estudiar toda la documentación aportada por la letrada, entre la que estaba incluida la demanda presentada ante los juzgados de Familia de Alicante y que tendrán que pronunciarse sobre la entrega de la pequeña. De momento, no se ha acordado la entrega de la niña a su madre y sigue internada en el Hogar Provincial.