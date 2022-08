Más presión para el reparto del agua en la provincia de Alicante. El cierre de 5.000 hectáreas agrícolas en el Campo de Cartagena por las restricciones al regadío, acusado de ser uno de los culpables del deterioro del Mar Menor, por el vertido de restos de pesticidas, va a tener también una nueva deriva negativa en la provincia de Alicante. Desde que comenzó el año varias empresas hortofrutícolas que hasta ahora trabajaban en Murcia han ido adquiriendo bajo la fórmula del arrendamiento de miles de hectáreas en la Vega Baja, Medio Vinalopó y l’Alacantí, lo que aumenta la presión sobre los escasos recursos hídricos para repartir que habrá en enero de 2023 si no llueve el próximo otoño.

El 90% de la superficie arrendada se va a destinar al cultivo de hortalizas y también fruta de verano como el melón y la sandía, según apunta José Vicente Andreu, empresario hortofrutícola de la Vega Baja y presidente de Asaja-Alicante. Todo en un contexto preocupante, pues la falta de agua de calidad y buen precio ha provocado que un 23% de las tierras de cultivo de la provincia hayan desaparecido en los últimos cinco años, al pasar de 178.500 a 136,600 hectáreas, sustituidas por pastos, según el Informe del Sector Agrario de 2021. Desde enero, parte de esas tierras se recuperan por agricultores foráneos, que requerirán tanto caudal del trasvase del Tajo como del Júcar.

“La sequía nos empieza a preocupar mucho. Es cierto que la situación es mucho peor en las cuencas del sur y oeste de España. La del Segura no está peor que otros años, lo cual no quiere decir que no sea preocupante. Aquí la situación siempre es preocupante. Si no tenemos un otoño lluvioso, y no es lo habitual, la situación para la próxima primavera será muy complicada y habrá restricciones”, subraya José Vicente Andreu..

El presidente de Asaja, advierte, por otro lado, que, a nivel estatal, al problema de la sequía por la falta de lluvias se une la presión de las empresas eléctricas sobre los embalses. “Hay que analizar el papel que están jugando las eléctricas, que llevan meses vaciando los embalses para vender a precios de oro una energía que les resulta gratis producir. Esa es una de las causas más importantes de la seguía que afecta a la mayor parte del Estado. Que no se refugie luego el Gobierno en el argumento de que no haya agua para trasvasar”.

“También es muy importante plantearnos cómo puede ser que hace tres meses nos ahogamos, y ahora nos secamos. Hay un gravísimo problema de infraestructuras que el Gobierno no quiere acometer. Ante el cambio climático hacen falta más embalses e infraestructuras de aprovechamiento y regulación del agua, y muy importantes, hay que reutilizar más el agua depurada en España, tal como hacemos en Alicante y Murcia”, señala el presidente de Asaja-Alicante.

El avance imparable de la sequía en España y, en concreto, en la cuenca alta del Tajo, cabecera desde la que parte el trasvase Tajo-Segura ha encendido todas la señales de alarma en el campo alicantino, donde la situación actual es de tranquilidad porque hay agua almacenada pero con un futuro más que complicado, sobre todo a final de año y principios de 2023, cuando si no hay agua no se plantará la cosecha de hortalizas de primavera y verano. La reserva de agua en los embalses de la cuenca del Segura ha caído 7 hectómetros cúbicos (hm3) en la última semana y queda al 40,4 % de su capacidad con 460.

La prolongada ausencia de lluvias y las altas temperaturas están obligando a varias comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España a imponer restricciones en el consumo de agua, especialmente en Galicia, Cataluña y Andalucía, mientras los pantanos se encuentran al 40,4 % de su capacidad. Cortes de suministro nocturnos, cierre de duchas en las playas, y prohibición de regar, llenar piscinas y lavar coches son algunas de las medidas restrictivas puestas en marcha por los gobiernos autonómicos y municipales, y con las que buscan garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, que, en algunos casos, ya ha tenido que ser limitado.

Mientras, la buena reserva de agua que tienen los embalses de Entrepeñas y Buendía en pleno avance de la sequía con un total de 535 hm³ -descontados los 54,3 hm³ que aún faltan por trasvasar de aprobaciones anteriores- posibilitan que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga este mes agua de sobra con un “colchón” de 134 hm³ trasvasables al margen de la reserva de los 400 hm³ a partir de que se corta el acueducto.

Sin embargo, los agricultores piensan que una vez más y pese a que por ley les corresponde hasta 20 hm³, la ministra Teresa Ribera impondrá el “rodillo” de la prevención por el avance de la sequía y solo se apruebe un trasvase para abastecimiento urbano. En la memoria el pírrico trasvase de julio, cuando solo aprobaron 13 hm³, de los que solo 5,5 hm³ fueron para regadío, de los que, además, solo un 20% llegan a la agricultura de la provincia.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Amigos de Monfragüe, Francisco Castañares, exigió este jueves, en este sentido, la paralización de los aprovechamientos hidroeléctricos que realiza Iberdrola en los embalses del río Tajo a su paso por la provincia de Cáceres mientras dure el periodo de sequía.

La cabeza visible de Amigos de Monfragüe, que se creó el pasado año con la intención de "defender con uñas y dientes este espacio protegido de quienes lo agreden y lo permiten", también ha demandado la paralización definitiva en el caso de los embalses que afectan al Parque Nacional de Monfragüe (Torrejón Tajo, Torrejón Tiétar y Alcántara) en cumplimiento de la Ley de Parques Nacionales.

Castañares afirma que la "grave situación" que afecta a estos embalses "ha sido provocada por los desembalses abusivos que ha realizado Iberdrola, aprovechando los altos precios de la luz, con único objeto de ganar dinero a costa del medio ambiente y los recursos naturales más importantes de los extremeños".

Asimismo, ha calificado de "brindis al sol", el hecho de que la Comisión de Desembalses de la Cuenca del río Tajo haya acordado limitar la explotación de los embalses hidroeléctricos del Tajo. "¿Limitar en qué?, ¿limitar en cuanto?", se ha preguntado el presidente de Amigos de Monfragüe. En este sentido, ha apuntado que "reunirse para acordar limitar los aprovechamientos hidroeléctricos por la sequía, sin decir dónde sitúa esos límites es una nueva burla, un nuevo atropello intolerable contra los extremeños", ha concluido.

Por otro lado. el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reclamado este jueves la convocatoria "inmediata" de la Mesa Nacional de Sequía porque "hacen falta medidas de emergencia" para dar respuesta "al déficit hídrico de las cuencas. "Ya hay pueblos en Andalucía que sufren restricciones. El agua es una prioridad", ha apuntado Bendodo, quien ha insistido en que "no puede pasar ni un minuto más" para que el Gobierno aborde este tema que "tanto preocupa". De esta manera, Bendodo ha insistido en que el PP va a "dar la batalla" con este asunto porque "el agua es vida".