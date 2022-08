Sanidad mantiene abiertas las camas en hospitales en agosto por la previsión de un repunte del covid

Además en la provincia de Alicante la población se multiplica por tres este mes, y fácilmente pasa de 1.900.000 a los 3 millones de habitantes, mientras los servicios sanitarios decrecen por las vacaciones del personal que no acaban de ser sustituidas, entre otros extremos, porque siguen faltando médicos.

Mientras la Conselleria de Sanidad defiende haber creado más de un millar de plazas de tipo estructural en la provincia, en concreto 1.663, lo que implica consolidar puestos desde este verano con médicos, enfermeros, técnicos, fisioterapeutas y psicólogos, entre otros profesionales, representantes sindicales y del colectivo médico critican que el departamento que dirige Miguel Mínguez no ha invertido todo el presupuesto con que contaba para sustituciones.

Francisco Tevar, delegado provincial de CC OO, sugiere que si no hay donde buscar médicos o enfermeros para agotar el dinero disponible, siempre se puede contratar a auxiliares y celadores que también son necesarios y contribuyen a mejorar la atención a los pacientes. Tevar afirma que agilizan y facilitan mucho la labor de los médicos y enfermeras, todo antes que dejar dinero sin gastar con la que está cayendo en un sistema sanitario que está más que agotado, recalca.

Sanidad insiste en que a los 1.663 puestos consolidados hay que sumar los contratos que se han hecho del plan de vacaciones que refuerzan los centros de salud costeros en la provincia hasta las 2.074 contrataciones en total. “Reforzamos centros de salud y consultorios, y no cierra ninguno, solo por la tarde como todos los veranos pero con la atención reforzada en los puntos de atención continuada”, destacan desde el departamento de Mínguez.

Para el representante del colectivo del sindicato médico CEMS, Víctor Pedrera, los refuerzos que menciona Sanidad “siguen siendo insuficientes porque se va un tercio de la plantilla en agosto y en los centros donde se cubre alguna sustitución no llegan a un tercio de ese tercio”, concreta.

Y es que los refuerzos pasan a engrosar prácticamente los puestos más veraniegos y que incluso abre solo en verano, como sucede en El Campello o en Agua Amarga. Este verano se presenta más apretado que otros en este sentido, porque sigue sin resultar atractivo trabajar en condiciones tan agotadoras que reproducen los peores momentos de la pandemia, sin que los profesionales se hayan podido recuperar todavía, aseguran.

“Hay menos médicos que nunca en el mercado, cada vez será peor. Se huye del problema en lugar de abordarlo que será muy serio a cuatro o cinco años vista porque las plantillas está cogidas con hilos”, asevera Pedrera.

El secretario general de la federación de Sanidad de CC OO en la provincia, Francisco Tevar, admite que aunque la permanencia del covid ha impedido el habitual cierre masivo de otros veranos, porque la subvariante centaurus, “la más contagiosa con diferencia hasta el momento y predominante en esta séptima ola, aumenta con la movilidad del verano”, tampoco se han resuelto la carencias de cada verano.

Vuelven a crecer los contagios y se espera que sigan en aumento hasta que desciendan muy probablemente en septiembre, con el fin de las vacaciones, por lo que "cada quincena se va a estudiar la situación sanitaria en función del desarrollo epidemiológico”, abunda Tevar, pero afirma que es un hecho que se van 200 médicos del Hospital Doctor Balmis de Alicante este mes por vacaciones “y apenas se cubren 30 puestos”.

Del mismo modo concreta que de los 200 que cogen vacaciones en los centros de salud del departamento “solo se cubren 48 puestos”, por lo que la atención sanitaria queda mermada de forma patente, amén del aumento de la población flotante por el turismo, a lo que también aludía Pedrera.

“En municipios como Benidorm se dispara, en Santa Pola se triplica y casi todos la doblan”. Tevar añade que los refuerzos se dirigen fundamentalmente hacia el litoral, con lo que se debilitan sobremanera los centros del interior. “Por eso pedimos que se sustituya al cien por cien, porque al cerrar por las tardes los centros de salud se duplican las tareas por las mañanas y con menos recursos de personal por las vacaciones”, concluye.

El doctor Hermann Schwarz, que preside el Colegio de Médicos de Alicante, abunda que la previsión para dotar de los especialistas necesarios a Alicante necesita diez años de evolución y que en verano, como la punta de iceberg, se acrecientan los problemas, sin tiempo para atender porque solo cuenta ver pacientes cada dos minutos. “El modo de ejercer en Atención Primaria se ha vuelto loco” valora.

Lo de la “entrevista clínica óptima” queda muy a trasmano lamentablemente. “Estamos mal acostumbrados a acudir a una bolsa de parados durante dos meses y no debería haber parados sino una formación adecuada a las necesidades, que las hay”, advierte.

El Colegio de Médicos, añade, busca el beneficio de la población, en interés del paciente a la hora de ejercer una medicina en condiciones, y para eso es preciso dimensionar de forma adecuada los servicios. “Cuando el chicle se estira tanto se rompe y la solución no es optar por cerrar o no camas y consultas en verano en hospitales, porque la Atención Primaria debe seguir abierta al completo”. Sostiene que para eso hacen falta otras opciones para unos profesionales “desalentados, cansados y hartos de la escasez de sustituciones”.

En la conselleria no comparten este pesimismo. Defienden que las previsiones de cierres de otros años se han adaptado por la presión del covid y que “prácticamente no se ha cerrado ninguna planta, solo si baja la intensidad del covid habrá algún cierre”, afirman.

Concluyen que el concierto con los centros privados también se mantiene este verano “lo que permite seguir operando, porque hay camas sin ocupar”. Y que la planta que se ha cerrado por completo en el Hospital de Sant Joan se debe a obras de reforma “que se tienen que hacer en verano, cuando hay menos gente”.

Una de cada tres ambulancias sin médico todo el verano

El número de ambulancias del servicio SAMU que va a seguir sin médico durante todo el verano asciende a una de cada tres. Sanidad no ha resuelto el problema. "No se ha conseguido contratar a nadie con apenas 5 euros de incremento salarial", apunta Víctor Pedrera, del sindicato médico CEMS. La pírrica oferta de Sanidad llegó el 31 de julio por lo que se suma "un montante irrisorio a que ya estamos en pleno verano y ya es muy difícil encontrar quién pueda cubrir esos puestos". Quizá una mayor cantidad económica, señalan desde el sindicato, habría convencido a alguno de los facultativos en activo de doblar su actividad, "pero ya no se ha llegado a tiempo y en torno al 30% de todo el servicio SAMU de urgencias sigue sin médico, cuando se trata de un servicio que multiplica por tres su actividad durante el verano".