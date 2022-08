«Reclamamos mejoras en las condiciones de vida de los jóvenes»

En un contexto en el que el acceso al mundo laboral para las personas entre 12 y 30 años está lleno de complicaciones y adquirir o comprar una vivienda es cada vez más difícil, el CJA reivindica una mayor implementación de políticas de juventud en la ciudad.

El Día de la Juventud se celebra el próximo 12 de agosto, ¿es un día de celebración o para reivindicar?

No es incompatible. Se puede celebrar un día como este sin olvidar que tenemos que reivindicar mejoras en las condiciones de vida de la gente joven y mayor implementación de políticas de juventud de nuestra ciudad.

¿Qué tipo de políticas reclamáis?

Valoramos muy positivamente los giros en políticas de juventud que están teniendo tanto el Gobierno central como el Gobierno valenciano, aunque opten por medidas puntuales que no atajan los problemas estructurales. Son medidas que dan pequeñas soluciones, como los bonos al alquiler joven, el bono cultural o los bonos de viajes que se han implementado en el territorio valenciano.

¿Y en Alicante?

Un municipio como el nuestro debe dejar de lado este tipo de políticas coyunturales, que ayudan pero no acaban con los problemas estructurales. Por eso tiene que apostar por medidas como, por ejemplo, la contratación de personal joven. El Ayuntamiento tiene que ir más allá de programas como los Empuju y Emcuju, que al final se limitan a un empleo temporal y que no da una continuidad ni la posibilidad a la gente joven de crear un proyecto de vida.

¿Qué tiene que celebrar la juventud alicantina este día?

Por fin este año podemos celebrar el desbloqueo de las obras del Centro 14, después de más de 6 años de parón en la ampliación. En principio el mes que viene se pondrán en marcha y esperamos que a lo largo de 2023 el Centro 14 vuelva a ser un espacio para las personas jóvenes de Alicante. Sin embargo, no bajaremos la guardia. Ya hemos visto otras veces que han empezado las actuaciones y luego se han paralizado. Estaremos atentas para asegurarnos de que realmente las obras llegan a su fin durante el año 2023 y este edificio vuelve a ser un espacio de referencia para la juventud.

"Si hablamos a nivel laboral no podríamos considerar que Alicante sea una ciudad amable con las personas jóvenes"

¿Alicante es una ciudad amable para las personas jóvenes?

Depende de en qué ámbito. Si hablamos a nivel laboral no podríamos considerar que Alicante sea una ciudad amable con la gente joven. Especialmente teniendo en cuenta que al estar centrada casi exclusivamente en el turismo de sol y playa, la única opción viable para muchas personas jóvenes sin experiencia es en el mundo de la hostelería, donde se dan situaciones de subocupación o sobrecualificación. Además de que en muchas ocasiones se trabaja unas horas de las cuales no todas las estás cotizando. O acabas trabajando por encima de lo que permite la ley pero cobrando por debajo de lo que marca la legislación vigente.

Hay personas que se quejan de que la juventud de hoy en día no se interesa por nada y viven solo para el móvil y salir de fiesta.

Al final, este tipo de afirmaciones vienen dadas desde una perspectiva claramente adultocentrista. Desde esa visión hegemónica socialmente en la que todo se analiza desde la perspectiva de las personas adultas. También se establece cómo debería ser la juventud de hoy día en base a la perspectiva de esas personas adultas cuando fueron jóvenes.

¿Por qué es una perspectiva tan diferente?

Porque ignora que la gente que fue joven en los 70 o en los 80 no ha vivido la misma realidad que tenemos nosotras ahora mismo. La mayoría de la población juvenil actual es de una generación que ha vivido o vive entre dos periodos de crisis. En 2008 ya fuimos las últimas en ser consideradas por las políticas de recuperación. Pero además, cuando todavía no habíamos conseguido salir de esa situación precaria y de abandono institucional, nos hemos visto en medio de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del covid-19. De hecho, desde diferentes sectores se ha exigido que esta vez no puede pasar lo mismo, que las personas jóvenes no podemos volver a ser las últimas a las que se les dé respuesta ante estas crisis.

"No es verdad que la gente joven ahora sea más pasota. Simplemente no participamos de la misma manera".

Entonces, ¿por qué parece que las personas jóvenes participan menos?

No es verdad que la gente joven ahora sea más pasota. Solo si lo medimos desde unos estándares anclados en los 70, los 80 o los 90. Simplemente no participamos de la misma manera, pero es que también los medios, las vías y las herramientas han cambiado. Han aparecido nuevas formas de participación que no pasan por las clásicas en partidos políticos o sindicatos. Hay nuevas estructuras que está utilizando la juventud por ser más flexibles, menos estrictas o rígidas.

Para el 12 de agosto la Concejalía de Juventud ha realizado una campaña de difusión. ¿Qué os parece?

Cualquier acción que esté enfocada a la realidad de las personas jóvenes es importante. Hemos dicho muchas veces que la visibilidad que se da a la población joven, tanto en general, en medios de comunicación o parte de los políticos, suele ser una imagen negativa, estigmatizada y claramente sesgada de la realidad de la juventud. Ya lo denunciamos al principio del confinamiento cuando por un botellón de 100 personas se quiso estigmatizar a más de 72.000 jóvenes de la ciudad de Alicante. Pero también es importante poner en valor a la juventud que está comprometida, a la que sí participa, a la que tiene intereses y se preocupa por su realidad y por su ciudad. Claramente es muy importante que el Ayuntamiento haya optado por hacer una campaña en positivo. Nos parece bastante, bastante acertado.

El Gobierno Central acaba de poner en marcha el Bono Cultural para quienes cumplen 18 este año. ¿Es una buena medida?

Es una medida positiva a nivel general, pero no deja de ser un parche que no soluciona los problemas estructurales que afectan a la juventud. Ayuda a una parte de esta población a acceder a productos culturales, que muchas veces no tienen un precio asequible para la realidad que nos encontramos las personas jóvenes. Esto es muy importante porque hay una relación clara entre el acceso a la cultura y la buena salud mental. En nuestra ciudad, por ejemplo, la agenda cultural de las principales instituciones no está pensada para la gente joven. No es asequible ni atractiva para nosotras.