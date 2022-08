Sergio Cozzo es el comandante del velero escuela Orsa Maggiore, de la Marina italiana. En su primer itinerario de navegación internacional tras el covid, el barco ha atracado en Alicante y estará en el puerto hasta el próximo miércoles, cuando partirá de nuevo hacia Cagliari (Italia). Pese a estar en medio de la primera guerra en suelo europeo en más de dos décadas, el comandante Cozzo declina responder a esas cuestiones, ya que el Orsa Maggiore no es un velero de guerra, sino de instrucción.

¿Cuál es la importancia de un velero escuela?

Es una escuela de vida, más que de navegación. El objetivo principal es aprender a trabajar en equipo, para que puedan poner en práctica lo que aquí aprenden cuando sean oficiales. Todos los que hoy somos oficiales fuimos cadetes en su día e hicimos lo mismo que ellos.

¿Usted dirige las rutas?

Decido el itinerario, pero estamos en Alicante gracias a los cadetes. Son independientes, les dejamos hacer. Solo damos pequeñas instrucciones, pero el barco navega gracias a ellos.

"No cambia nada por la guerra en Ucrania. La instrucción de los cadetes no se ve afectada por los conflictos"

¿Por qué se encuentran en Alicante?

Es parte de un itinerario en el que el Orsa Maggiore recorre distintos puertos del mar Mediterráneo. Viene de Palamós y ahora se dirige de nuevo a Cagliari, en Italia.

¿Qué aprenden los cadetes sobre navegación?

Aquí aprenden las técnicas de navegación tradicionales en su tercer año de formación. Cuando estamos al completo, se dividen en tres equipos, el principal, el de apoyo y el de reserva; con entre 6 y 7 cadetes en cada unidad. Si el mar está tranquilo, podemos navegar con pocas personas, solo con el equipo principal, aunque lo habitual es navegar con el principal y el de apoyo. Si necesitamos ir al completo con los reservas, es porque hay marejada.

"Es una enseñanza para los cadetes representar a Italia. No pueden salir a emborracharse a Alicante"

¿Y sobre otras cuestiones?

Bueno, como te decía, el objetivo principal es que aprendan las bases del trabajo en equipo, eso es lo fundamental. Sin embargo, cuando vamos a un puerto en otro país, como es el caso de Alicante, el día de nuestra llegada hacemos labores diplomáticas con las autoridades correspondientes. Los cadetes aprenden que en todo momento están representando a Italia. Por ejemplo, no pueden salir a emborracharse a la ciudad.

Estamos en la primera guerra en Europa en años, ¿qué pueden trasladar los cadetes de su aprendizaje a situaciones reales?

Los valores y el trabajo en equipo. Aquí aprenden a convivir mucho tiempo con un grupo concreto de personas y ser una única unidad.

¿Cambia algún aspecto de su formación al estar en un periodo de conflictos bélicos, como los de Ucrania o Taiwán?

(Responde Simone Malvagna, agregado de Defensa a la Embajada de Italia, que se encuentra presente)

No, no cambia nada. Pueden cambiar algunas tácticas, porque hay nuevos tipos de armas, como los drones, pero el entrenamiento es el mismo. La instrucción de los cadetes no se ve afectada por los conflictos.

¿Aprenden a cooperar con otros países?

Con los países que pertenecen a la Unión Europea, y en especial con los que pertenecen a la OTAN, la cooperación es sencilla porque está bien definida. Hay cooperación también con otros países, para los cuales se llega a acuerdos.