El Consell aboga por el ahorro energético para salvar la economía y el sector solo acatará medidas que no afecten a sus cuentas

El Consell está por la labor de ir de la mano de empresarios, comerciantes y hoteleros a la hora de poner en práctica las medidas de ahorro energético que el Gobierno mantiene por real decreto a partir de este miércoles, día 10 de agosto.

Pero el president, Ximo Puig, no tiene prisa. Pese a subrayar que es necesario incluso añadir nuevas medidas propias, porque es la forma de "garantizar la actividad industrial y económica de la Comunidad Valenciana", puesto que ya hay "países europeos que están atravesando una situación complicada", el jefe del Ejecutivo apunta a reuniones a partir de la próxima semana con los agentes sociales para articular esas medidas adicionales.

Sin multas

Desde el Consell se reafirman en que la puesta en práctica del ahorro energético no persigue poner multas. Tras admitir la semana pasada que no hay efectivos suficientes para el control exhaustivo de las medidas que contempla el Gobierno, que alude a su vez a la ley del Trabajo por lo que según el tipo de actividad la temperatura podrá bajar a 25 grados frente a los 27 establecidos de forma general, tanto el conseller de Economía, Rafael Climent, como el de Turismo, Francesc Colomer, corroboran la proclama de Puig. Que se trata de lanzar medidas de concienciación social más que medidas punitivas.

"El decreto ley no es coercitivo sino flexible, sobre la importancia de la eficiencia energética en un contexto como el actual, marcado por la guerra de Ucrania y la dependencia del gas en toda Europa". El titular de Economía Sostenible, Climent, al igual que Colomer destaca que la Comunidad ya está impulsando las energías renovables y la eficiencia de a energía. El responsable de Turismo llega incluso a situar al sector en la vanguardia de la transformación tecnológica en clave de sostenibilidad, "es un sector de los más pioneros", y por lo mismo asegura haber trasladado al Gobierno las inquietudes de los hoteleros, que considera muy "razonables".

Luces en hoteles

La propia secretaria general de la patronal, Hosbec, Nuria Montes, advierte de que hasta el 20% de la facturación depende del gasto energético, por lo que la medida de los 25 grados de temperatura está considerada ya como algo estándar y habitual para ellos, y que únicamente en las habitaciones, como entorno privativo, cada cliente pondrá la temperatura que desee, aunque ya esté automatizado el sistema desde hace años para que no baje de 24 gados.

Los hoteles no entran en el parámetro del apagón luminario a las diez de la noche porque siguen habitados. Seguirán iluminados Nuria Montes - Secretaria general patronal hotelera, Hosbec

Abunda que por eso no entendían de entrada que ni se les hubiera consultado, ni se tuvieran en cuenta medidas ya implantadas que incluso pueden rebajar más el coste energético, como las cortinas de aire frente a las puertas automáticas, extremo que el propio Colomer afirma haber trasladado. "Incluso hemos adoptado medidas ya más eficaces, como el aire acondicionado por geotermia o placas para el agua caliente sanitaria y la energía eléctrica", aporta Montes. Por todo ello, esta representante del sector se pregunta cuáles son las medidas de ahorro energético que el Gobierno quiere que los establecimientos destaquen mediante cartelería, amén de que consideran que los hoteles no entran en el parámetro del apagón luminario de establecimientos a las diez de la noche "porque siguen habitados después de esa hora y es lo que hace llamativa a una ciudad y su oferta turística, así que van a seguir iluminados", afirma.

Sobrecostes

En la misma línea, los presidentes de la patronal del pequeño comercio de la Comunidad, Confecomerç, Rafael Torres, y de la provincia en Facpyme, a cargo de Carlos Baño, alertan del flaco favor que se hace a un país eminentemente turístico si los clientes no están cómodos en los establecimientos por el calor o carecen del atractivo de la luz de los escaparates.

El sobrecoste de 3.000 euros para cada establecimiento para puertas automáticas es hoy por hoy imposible Carlos Baño - Presidente Facpyme, patronal del comercio

Baño puntualiza que el sobrecoste de 3.000 euros para cada establecimiento por el cambio a puertas automáticas es "hoy por hoy imposible. El sector viene de una situación muy dura que nos ha destrozado las cuentas y hay soluciones más accesibles como las cortinas de aire" -apuntadas por Montes en los hoteles y de las que ya disponen muchos establecimientos para atraer al público sin cerrar puertas ni aumentar el gasto energético-. "No sentimos indefensos. El Estado no puede ser tan intervencionista y crear más problemas. Primero debe comprobar que es viable lo que exige", recalca.

Despropósito

Bares, restaurantes y sector del ocio siguen sin verlo claro tampoco. Manuel Seijo, desde la Junta Directiva de Alroa, califica de despropósito apagar a las diez de la noche la iluminación de fachadas en las que ya se ha invertido, así como climatizar en su caso a 27 grados, lo que implica pasar calor en el establecimiento según la cantidad de asistentes.

A la mínima que sufra la facturación pondremos las temperaturas que veamos razonables porque los empresarios no somos tontos Manuel Seijo - Junta directiva Alroa, ocio y restauración

"Son medidas que afectan a la viabilidad económica de la empresa -que es precisamente lo que el president Ximo Puig dice que el Consell quiere proteger- y como entendemos que es lo más importante en estos momentos, si mantenemos los números con lo que nos dicen podríamos hacerlo, pero no si se alteran. No nos negamos de entrada", aclara Seijo, pero advierte de que "a la mínima que sufra la facturación pondremos las temperaturas que veamos razonables porque los empresarios no somos tontos y optimizamos al máximo el coste energético".

Diálogo

Insisten desde los distintos sectores consultados por este diario en que nadie va a venir ahora a decirles que ahorren luz "con el palo que nos llevamos cada mes en la cuenta corriente por el elevado precio de la luz. Los locales -concreta Siejo- están debidamente climatizados y no necesitamos que el Gobierno nos diga las temperaturas. Si con 27 grados el cliente no deja de sudar, preferirá comerse un huevo frito en casa, pondrá el aire y se disparará el consumo, lo que no solucionará el problema económico global".

En general, y a 24 horas de poner en marcha las nuevas medidas, en lo distintos sectores siguen pensando que se ha hecho todo demasiado rápido, lo que "obliga a rectificar" y a buscar a posteriori un diálogo que, lamentan, no se ha producido desde un primer momento.

Es un tema de Estado, un compromiso europeo que debemos afrontar como país fiable que cumple sus compromisos pero desde el diálogo Francesç Colomer - Conseller de Turismo

En el Consell tratan por ello de darle la vuelta a la tortilla a una situación que ha nacido enfrentada. Así, el conseller Colomer insiste en que aunque el Real Decreto es "un tema de Estado, un compromiso europeo que debemos afrontar como país fiable que cumple sus compromisos", en la misma línea recalca ser consciente de las medidas de choque a corto plazo, y que por eso ha trasladado a los responsables del Gobierno "que deben mantener el diálogo y la implementación de las medidas a través de resoluciones que cuenten con el sector", para manejar la transformación energética tanto a corto como a largo plazo.

"Deberán salir líneas de ayudas en esta dirección", concluye Francesç Colomer, tras participar junto al conseller Climent en la conferencia sectorial de Energía cebrada este lunes y tras la que la vicepresidenta Teresa Ribera ha insistido en que "España va a cumplir su compromiso de solidaridad con Europa ante una situación grave. Todos hemos aprendido que de la crisis no se sale solo".

Además ha pedido nuevas propuestas a las distintas autonomías de cara al próximo "plan de Contingencia" para tenerlas en su mesa antes del día 31 de este mes de agosto. Junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, invitan también a los ayuntamientos representados en la federación de municipios a participar para poder remitir a la Comisión Europea a finales de septiembre alternativas comunitarias que favorezcan la reducción de la dependencia el gas natural ruso y hacer frente a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la invasión rusa. "Todas las aportaciones serán bienvenidas", han dicho.

Mientras tanto el ahorro energético impulsado por el Gobierno entra en vigor "a las cero horas del miércoles 10 de agosto según lo previsto. Sin cambios ni modificaciones", concluye Ribera.