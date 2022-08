El Consell exige al Gobierno habilite una ayuda directa por cada plaza del Imserso y le recuerda, en este sentido, el decreto que ha permitido revisar y subir el precio de los contratos de las obras públicas de la Administración por la subida de costes. La Generalitat le recuerda también a la ministra Ione Belarra que, por ley, un contrato público por el que se paga a quienes prestan servicios debe cubrir como mínimo los costes del servicio, algo quebrado en el caso del turismo del Imserso, que sigue a 22/23 euros por persona y día cuando la inflación ha puesto el coste de cada plaza en 35 euros, según los informes que maneja la patronal.

Turisme sostiene que como el contrato está prorrogado por dos años de forma unilateral por el Ministerio de Asuntos Sociales, la única forma de salvar el programa es que se habilite una ayuda directa, tal como se ha hecho también, por ejemplo, con los transportistas. El Ministerio reitera que el programa se ha prorrogado y el precio se mantiene en los 22 euros/día por pensionista y plaza. La Costa Blanca tiene asignadas unas 200.000 plazas, de las más de 800.000 en toda España.

Tarifa insostenible para el sector, que ha visto como la inflación ha subido los costes hasta los 30/33 euros (en función de si el hotel tiene préstamos que asumir) por lo que no se puedes seguir trabajando a pérdidas, reiteran desde la patronal. El 80% de los hoteles que participaban en el programa oficial ya han comunicado al turoperador que gestiona los viajes oficiales del Imserso que no cuenten con ellos si no hay marcha atrás del Ministerio y sube los precios.

El director general de Turismo, Herick Campos, ha vuelto a reiterar a Hosbec el “apoyo de la Generalitat” a la reivindicación que realiza el sector hotelero de la Comunitat para aumentar la ayuda por cada usuario del programa Imserso.

Campos ha recordado que desde Turisme Comunitat Valenciana “hemos realizado acciones previas insistiendo en la necesidad de mejorar las condiciones actuales del programa del Imserso” y ha reiterado el apoyo al sector turístico ante una “reivindicación que creemos justa, ya que en un contrato público el precio que se paga a quienes prestan los servicios, como mínimo, debe ser suficiente para cubrir los costes y prestar un servicio de calidad”.

Herick Campos ha señalado que “hubiéramos preferido que en lugar de una prórroga del programa, el Ministerio de Derechos Sociales hubiera sacado una nueva licitación que tenga en cuenta los costes que asume el sector”, al tiempo que ha apuntado que, en diversas ocasiones, “hemos trasladado la necesidad de poner en marcha una mesa de trabajo para poder ajustar los criterios de adjudicación y que nadie salga perjudicado”.

Ante esta situación, Campos ha propuesto que si se quieren mantener los precios “el Gobierno central debe poner en marcha una ayuda directa por cada usuario que reciben los hoteleros y agencias de viajes a través de este programa” y ha añadido que “se trata de una petición que ha impulsado el sector hotelero y que desde Turisme CV respaldamos”.

Campos compara esta situación que está viviendo ahora el turismo con la que han sufrido las obras públicas y ha señalado que “igual que se ha publicado un Real Decreto Ley para poder incrementar los costes de las obras públicas contratadas, podrían articular uno similar para introducir esta propuesta”.

Asimismo, el director general ha reclamado al Gobierno central que para la temporada 2023-2024 se realice un “nuevo pliego, en el que podamos empezar a trabajar de manera inmediata” y ha solicitado la “participación activa del sector turístico”. Además, ha añadido que el nuevo pliego debe contar con un estudio previo del precio de coste de quienes prestan el servicio, los hoteleros y las agencias de viajes.

Campos también ha recordado que “somos la comunidad autónoma que tiene más plazas asignadas de forma directa en el programa Imserso, un 20% de todo el territorio de España”. Por último, ha recalcado que “no se trata de una reivindicación solo del sector hotelero o de las agencias de viaje, sino de los propios usuarios”, ya que si cada vez hay menos hoteles adheridos a este programa, “los usuarios tendrán más difícil elegir nuestro destino”.