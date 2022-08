Educación minimiza los errores en las plazas de interinos y los sindicatos calculan cientos de afectados

Se juegan un año entero de trabajo. Después de haber sido adjudicados con la plaza que querían y les venía bien, resulta que se la quitan porque estaba duplicada "por error". Es decir que ya se había adjudicado previamente a docentes en prácticas que han superado la oposición y van por delante de los interinos a la hora de pedir, y todo porque el programa informático no "leyó" que esas plazas ya se habían otorgado.

Educación minimiza el problema. Subraya que apenas superan a treintena los interinos afectados en toda la Comunidad, cuando uno solo de los sindicatos docentes ha recogido ya medio centenar de reclamaciones, por lo que en su conjunto calculan en centenares los afectados.

"Han sido 33 funcionarios de carrera en prácticas a los que les habían dejado abierta una baja o permiso del curso 2021/22" y que en la reciente adjudicación de plazas a más de 18.000 interinos en toda la Comunidad, la mitad de ellos en Alicante, han vuelto salir como plazas sin adjudicar. No se han restado esas vacantes al programa informático y todo apunta, como señalan los representantes del profesorado, encima de cada uno de los casos para tratar de que no se les perjudique, a la falta del personal necesario para completar de forma adecuada los listados que después cruza el programa.

"Cada dirección territorial cierra las bajas de los docentes provisionales pero se han colado algunos", señalan a preguntas de este diario desde el departamento que dirige la consellera Raquel Tamarit.

Cada uno de estos casos, por pocos que fueran, hunde la vida de los afectados, pendientes de la plaza para el curso que viene, y aunque Educación sopesa que "casi todos están ya solucionados", los sindicatos no quieren que ni uno solo resulte perjudicado.

"Pedimos una solución rápida por la situación de incertidumbre más que razonable y preocupante que genera entre los afectados", señala Rafael Martínez desde CC OO.

"Un curso tras otro pedimos a la administración que sea capaz de dotar de más recursos y personal técnico a las direcciones territoriales, porque puede haber errores informáticos, pero están siempre derivados de la necesidad de más personal para atender a miles de compañeros", concreta Martínez.

La dirección general de Personal informa de que se está procediendo a llamar por vía telefónica uno a uno a la totalidad de los afectados "por orden de bolsa", aunque de esta manera el proceso ya no cuenta con la deseable publicidad de una adjudicación al mismo tiempo para todos.

"Se les ofrece todo lo que hay disponible, además de las jubilaciones previstas, y de momento todos se quedan con algún puesto e incluso algunos incluso mejoran respecto de lo que les había tocado". Es la apreciación que trasladan desde Educación pero hay afectados que no asienten porque al no lograr algo ni de lejos como lo que habían obtenido, se tienen que esperar a las adjudicaciones de septiembre, cuando saldrán las vacantes por jubilaciones de agosto, y cruzar los dedos para que les venga bien alguna de esas plazas.

"Se han dado más plazas de las que había al duplicar algunas, es un fallo del sistema y tratan de solucionarlo en la medida de lo posible, pero lo lógico y más adecuado es obtener una plaza en la misma localidad antes de la primera adjudicación de septiembre", añade Javier Mas desde Csif.

"Entre un volumen de más de 18.000 vacantes que han salido a adjudicación en agosto hemos registrado 30 casos de plazas duplicadas por error, un 0,16% del total, muchas menos que el año pasado que fueron el 0,48%", insisten desde Educación a preguntas de este diario. Pero desde los sindicatos añaden otros desajustes a las duplicidades, de forma que los afectados son más y superan el centenar. "Todas las reclamaciones respecto a las recientes adjudicaciones se atienden y se les da respuesta". Se presentan vía Ovidoc, la oficina virtual del docente.

Dos alternativas

Desde Educación están ofreciendo a los afectados dos alternativas. O una vacante todavía no escogida, que son las que quedan ya para septiembre y se suman a los primeros listados del curso pero como plazas que no se han querido hasta el momento, lo que hace difícil que puedan satisfacer a quienes han visto frustrada su primera opción; y como segunda alternativa se les permite participar en al adjudicaciones de las jubilaciones manteniendo su lugar en la bolsa porque esta situación anómala es fruto de un error administrativo y no de los afectados. A las jubilaciones se suman las sustituciones también de larga duración, de más de dos mees, que se hayan comunicado a lo largo del verano, por permisos de paternidad o maternidad o por cuidar hijos u otros familiares. Pero a los sindicatos no les convence esta opción. Se debe adjudicar ya y de manera urgente, desde luego no en septiembre", añade Ignasi Amorós desde el STEPV, que centra los afectados entre los maestros de Infantil y Primaria más que con profesores de Secundaria o Formación Profesional porque corresponden a plazas de prácticas de la oposiciones de este cuerpo docente.