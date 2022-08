Los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair están convocados desde este lunes a una nueva huelga, la tercera en lo que va de verano, y que se prolongará hasta el próximo 7 de enero de 2023 ante la negativa de la compañía de negociar un nuevo convenio colectivo. Con todo, no se espera que los paros previstos generen excesivos problemas en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde la compañía irlandesa tiene una de sus bases más importantes en España con la pernoctación de hasta 10 aviones todas las noches y conexiones con 44 ciudades europeas y del norte de África.

El Ministerio de Transportes ha decretado para este agosto unos servicios mínimos del 83%, porcentaje que irá bajando mes a mes hasta enero de 2022 pero nunca por debajo del 75%. De momento no ha habido ninguna cancelación en la terminal provincial pero sí retrasos en algunas operaciones, algo que puede ir en aumento a la largo de la jornada. La huelga está convocada de lunes a jueves.

Los sindicatos USO y Sitcpla han convocado a los 1.600 trabajadores pertenecientes a las empresas Ryanair, Crewlink y Workforce a paros de 24 horas de lunes a jueves, que durante las dos primeras semanas afectarán a 1,04 millones de pasajeros, con una media de 130.600 viajeros cada día.

Esta nueva convocatoria se suma a los paros convocados a finales de junio y durante gran parte de julio por USO y Sitcpla, y que han provocado cancelaciones y retrasos en los aeropuertos españoles en los que opera Ryanair, especialmente en Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca.

La huelga se extenderá hasta principios de enero, coincidiendo con el periodo vacacional de agosto y Navidad, épocas en las que habitualmente se registran unos niveles de tráfico muy elevados.

Durante la huelga, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos que van del 68% al 85 % en vuelos nacionales hacia o desde las islas, y del 36% al 60 % en los peninsulares cuyo tiempo de desplazamiento en transporte público sea igual o superior a 5 horas y vuelos internacionales.

En cuanto a los vuelos nacionales peninsulares cuyo tiempo de desplazamiento en transporte público sea inferior a 5 horas, que de momento durante los días de huelga están programados únicamente en Barcelona, los servicios mínimos oscilan entre el 34% y el 38 %.

Los paros se producen en un contexto marcado por el "caos" aeroportuario que están sufriendo durante este verano buena parte de los principales aeropuertos europeos, debido a la rápida recuperación de la demanda, los conflictos laborales y la escasez de personal.

En este sentido, Compromís ha pedido explicaciones el Gobierno sobre las medidas tomadas para mejor la condiciones laborales del colectivo. Según informaciones a las que he tenido acceso aseguran que muchos tripulantes de cabina de pasajeros en España no llegan al salario mínimo Interprofesional que está situado en 1.000 Euros al mes. "Algunas compañías aéreas en España no pagan el salario mínimo interprofesional a sus trabajadores. En sus nóminas, llegan a ese salario mínimo debido a los complementos, pero cuando no vuelan, están de baja o de vacaciones y no tienen esos complementos en su día a día, los salarios mensuales se reducen notablemente y pueden llegar a cobrar 300 o 400€, siendo así́ muy difícil poder vivir y llegar a final de mes alegan los trabajadores", denuncia la formación.

Señalan también las mismas fuentes que en Easyjet o Ryanair, en bases como Málaga o Mallorca por ejemplo, son estacionales, por lo que los trabajadores tienen contratos fijos discontinuos. Es decir, durante 3 o 4 meses al año no se les contrata y además sus salarios son muy bajos. Tampoco tienen derecho a paro. El problema es que compañeros TCP que trabajan en otros países como Francia o Alemania tienen un salario base de 1.400€ mientras que en España no se llega al salario mínimo interprofesional como salario base.

"Pero esto no pasa solo en las compañías aéreas mencionadas si no que es algo que ocurre a nivel general en España con los TCP, además de ser una práctica habitual en muchas empresas. Lo mismo ocurre con las nuevas contrataciones en compañías como Iberia. El salario mínimo interprofesional debería ser el salario base de los Tripulantes de Cabina y los complementos deberían sumar aparte. Un trabajador no puede cobrar menos de 1.000€ al mes, al ser este el SMI actual.