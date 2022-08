La toma de datos topográficos en el interior del Parque del Mar de Alicante ha vuelto a levantar la alarma entre los vecinos del sur de Alicante que sospechan, en palabras de Lorenzo Pérez Verdú, presidente de la Asociación de Vecinos “Parque del Mar”, que Adif y Ayuntamiento de Alicante han acordado que la solución a la falta de conexión entre los barrios y el Parque del Mar se vaya a hacer mediante una pasarela aérea.

Algo que, según denuncia Lorenzo Pérez, contribuiría a perpetuar las vías en la primera línea del mar. El Ayuntamiento niega que la solución vaya a ser la construcción de una pasarela sobre la avenida de Elche, pero los vecinos no se fían y tampoco tienen claro que el Puerto no vaya a terminar acogiendo el aparcamiento para trenes de 750 metros de longitud, incluido en el tramo de Corredor Mediterráneo que conecta Alicante y Elche. Adif sostiene que no tiene todavía decidida la ubicación, pero tampoco ratifica que esta no estará en el puerto.

Lorenzo Verdú subraya, en este sentido, en una nota de Prensa que “la presión vecinal por la falta de accesos al Parque del Mar, tenía y tiene una doble función. En primer lugar, facilitar el acceso de una forma accesible y cómoda a los vecinos de los barrios colindantes, y en segundo lugar, servir de presión para la retirada de esas vías obsoletas y completamente asincrónicas, y Adif, el Ministerio de Transportes y los políticos cómplices de que se perpetúen las vías en pleno centro de la ciudad, y por eso, ante la más que probable e inminente rehabilitación de la vía muerta junto al Parque del Mar, para su uso como apartadero de trenes, el “caramelo envenenado” de la pasarela aérea para acceder al Parque del Mar”.

Una amenaza, según los vecinos, que está siempre presente, pues “su objetivo es desmontar el contundente argumento de la falta de accesos. Muerto el perro (falta de accesos), muerta la rabia (presión vecinal para desmontar las vías)”, subraya Pérez Verdú.

Los vecinos insiste en su denuncia en la falta de inversiones en Alicante por parte del Gobierno Central o “en el mejor de los casos, o el peor, según se mire, elegir la opción cutre y barata cuando no hay más remedio que hacer alguna inversión. En Madrid y Valencia no se tiene muy en cuenta el impacto, y como por lo visto, nuestros políticos alicantinos, no son mucho de sacar los colmillos, ni en Valencia ni en Madrid, para defender lo nuestro, si eso implica romper la disciplina de partido y enfrentarse a sus jefes de partido, pues así nos va”.

“No podemos dar un paso adelante, y dos atrás. Así no avanzaremos nunca. Pedimos a nuestro alcalde, el señor Barcala, que lidere de forma clara y contundente esa renovación del acceso sur de Alicante, que tantos años llevamos los vecinos esperando, y que vaya, reclame, grite y haga lo imposible, en Alicante, en Valencia, en Madrid o en la Cochinchina si hace falta, y recordarle que Alicante no termina en la Explanada, queda mucho Alicante y muchos alicantinos y alicantinas hacia el sur de la ciudad”, asevera el presidente de la asociación de vecinos Parque del Mar.

“.Queremos un acceso sur de Alicante digno y en condiciones, Somos tan ciudad o más que otros barrios infinitamente mejor tratados que los del sur. Y no hace falta poner nombres, porque todos en esta parte de la ciudad y en otras lo saben. Somos Alicante desde hace muchos años, muchos más que esas otras zonas privilegiadas”, finaliza el escrito. .