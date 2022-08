Tendido Único conjugó gastronomía, arte y tauromaquia en un encuentro sin precedentes. Políticos, empresarios, artistas, aficionados y aristocracia se dieron cita en la fiesta que acogió el ADDA.

Tenía 15 años cuando probó por primera vez la carne de toro en su pueblo, Humanes (Madrid). «Fue un estofado de un cuarto delantero de un becerro que matamos en la peña. El carnicero lo partió y lo estofamos. ¡Estaba exquisito!», recuerda el prestigioso chef Mario Sandoval. Quién le iba a decir que unos cuantos años después prepararía un menú a base de carne de toro de lidia para un acontecimiento tan importante como el que se celebró el pasado domingo en la ciudad de Alicante. Su hermano Rafael, que fue matador de toros, le dijo un día que se fijara en ella porque nadie le hacía caso. Y Mario eso hizo. Hace seis años que empezó a trabajar con la Unión de Criadores.

El cocinero responsable del restaurante Coque, Premio Nacional de Gastronomía y galardonado con dos estrellas Michelin, preparó los platos que se sirvieron en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) en la zona Hospitality y Business de Tendido Único, de acceso privado, organizado por los empresarios de Eventos Mare Nostrum Nacho Lloret y David Caballero.

Chacina, embutidos, hamburguesa, rabo, lacón…todo toro. Las 13.30 horas y él posa para INFORMACIÓN. Oído cocina y los primeros comensales atraviesan el hall del ADDA. Allí es cuando todo empieza a cobrar sentido para que más tarde en el coso, en el albero, la leyenda continúe. Porque Tendido Único va más allá de la plaza, es más que toros. Fue una experiencia irrepetible y memorable.

De hecho, para abrir boca la exposición del Dios de Piedra de Galapagar nada más entrar. Fotografías de José Tomás en plena faena mientras se sirve en bandeja, a los más de 150 asistentes, todo tipo de delicatessen, de toro por supuesto. Mientras se prueba la cecina ahí está él, el mito, el que levanta pasiones y desborda a 360º en la exposición fotográfica de los artistas José Ramón Lozano y Joaquín Arjona.

Todos coinciden. Llegar ha sido una odisea casi como la de Homero, hoteles llenos, los taxis cerca de una misión imposible, restaurantes sin mesas disponibles y Alicante arde y no solo por el calor. La expectación por el mito desborda hasta más allá de lo imaginable. Efervescencia alrededor de la plaza de toros alicantina unas cuantas horas antes de la corrida y el ADDA se convirtió en todo un paraíso para aficionados.

Allí, gastronomía, arte, cultura y tauromaquia iban de la mano en un evento sin precedentes. Perdón, evento no, acontecimiento tal y como dijo el maestro Luis Francisco Esplá: «No hablemos de evento, acontecimiento. Hay un libro magnífico de Tierno Galván que habla de los toros como acontecimiento y da las claves y José Tomás ha sabido resumir esas claves y llevarlas a la sociedad». El diestro alicantino conoce al de Galapagar y lo describe como «un tipo extraordinario, muy introvertido. Hay una parte de él que lamento que no trascienda más al aficionado. El torero es un héroe que tiene que estar a pie de calle, no dejarse subir a caballo pero si tiene que rozarse con la gente. Su mito está cimentado en la plaza de toros».

Entre bandeja y bandeja de estrella Michelin, la música suena de la mano del cantante, finalista de La Voz, Javi Moya y su grupo con sabor a flamenco. Entre los asistentes, uno de los grandes artistas de la música española, Vicente Amigo que confiesa que «con el tiempo me he dado cuenta que soy más aficionado de lo que pensaba». El guitarrista ha tenido la suerte, dice, de compartir muchos momentos con José Tomás, «es uno de los grandes toreros de la historia, de los que han dado un paso adelante para evolucionar. Su quietud y sensibilidad le diferencia de todos los demás».

Para el artista, integrante del círculo íntimo de amigos del de Galapagar, el toreo es música y la tauromaquia fuente de inspiración en su música. De hecho, llegó directamente desde Córdoba donde está grabando su último disco, en el que incluye un pasodoble ex profeso para José Tomas. El músico apareció acompañado de Richy Castellano, uno de los organizadores de eventos más importantes del país (dicen que tiene una de las mejores agendas para convocar a personajes famosos). Su padre fue matador de toros, de ahí le viene la pasión. En la mano el móvil, quien sabe, lo mismo está wasapeando con Julio Iglesias, fácil.

Desde Marbella llegaron el conocido empresario de la noche madrileña Pedro Trapote; Alberto Díez de Rivera, Conde de Biñasco; el nieto menor de Franco, Jaime Martínez Bordiu; Juan Palacios, ex presidente del grupo Munreco, líder nacional de venta de relojes con marcas como Viceroy, Sandoz y Maurice Lacroix; y el empresario Luis Guerrero.

En el caso de Pedro Trapote confiesa que sigue al torero allá donde va, «José Tomás es una persona entrañable, era íntimo de mi hijo. De hecho, parte del confinamiento lo pasaron juntos en su finca. Tiene la gran responsabilidad sobre sus espaldas de la fiesta», comenta el popular empresario, que es un gran aficionado al mundo del toreo.

También, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y los ediles José Ramón González, Toño Peral, Mª Carmen de España y José Luis Berenguer; el presidente de la Comunidad Murciana Fernando López Miras, acompañado del consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín.

Tampoco quisieron perderse el acontecimiento, el periodista deportivo José Ramón de la Morena; el exjugador de fútbol y exentrenador de la selección española, José Antonio Camacho; el humorista Carlos Latre; el exjugador del Atlético de Madrid, José Luis Caminero; el entrenador alicantino José Bordalas; el futbolista Javier Portillo, y el cantante David Sumers de Hombres G, entre otros muchos.

Del mundo de la tauromaquia estuvieron en Alicante José Cutiño y el ganadero Fermín Bohorquez; el diestro riojano Diego Urdiales y el matador Pepín Líria.

También acudieron al coso alicantino los hermanos madrileños y restauradores Luis y Pedro García de la Navarra; José Parejo, consejero delegado del Círculo Inmobiliario; el político y economista Juan Pedro Hernández Moltó; el cirujano Emilio Ruiz de la Cuesta y el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot.

Entre la larga lista de asistenes estaban el director general del grupo Imed, Ángel Gómez, Eduardo López Pérez de Terrapilar, el empresario Enrique Ortiz, Enrique Guillén, Paco Iborra, presidente de Asisa; Pedro Barato, presidente nacional de Asaja; Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; Gema Amor, presidenta de Alicante Gastronómica; y muchos más.