The Ocean Race tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta en un 75% para la edición de 2022-23 que partirá de Alicante en enero de 2023 en comparación con la edición anterior, y trabajar con los equipos, las ciudades sede, patrocinadores y proveedores compartiendo la ambición de reducir sus GEI y llevar a cabo un evento positivo para el clima.

Todos los elementos de la vuelta al mundo a vela se han analizado para ver cómo se pueden reducir sus impactos de GEI. La regata tiene como objetivo reducir las emisiones a través de una serie de medidas, que incluyen el uso de una cantidad significativamente menor de contenedores para enviar el material alrededor del mundo, la reducción de la cantidad de personal que viaja internacionalmente, la cuidadosa gestión de recursos como materiales, alimentos, residuos y agua, así como con el objetivo de alimentar los lugares del evento con energía 100% renovable. La regata ahora tendrá una duración de seis meses, en comparación con los nueve meses de la edición anterior, lo que también reducirá el impacto general.

Paralelamente, la regata está colaborando con sus equipos, ciudades sede y patrocinadores para estimar, reducir y contabilizar de manera conjunta todos los GEI relacionados con la regata. El patrocinador de logística GAC Pindar y la agencia de hospitalidad ATPI trabajan en estrecha colaboración con The Ocean Race para crear nuevos sistemas para rastrear e informar con precisión de los impactos de GEI de la logística y los invitados, con sistemas automatizados que simplifican la gestión de datos para la regata.

Con el fin de lograr el ambicioso objetivo de hacer que el evento sea positivo para el clima (evitando más GEI de los que se producen), The Ocean Race invertirá en proyectos oceánicos que, en nombre de la regata y de las distintas partes interesadas, restaurarán hábitats marinos vitales y al mismo tiempo eliminarán carbono. Estas iniciativas de 'carbono azul', en las que se protegen los manglares de la deforestación o se regeneran activamente, se encuentran en lugares cuidadosamente seleccionados en todo el mundo. Los ecosistemas de manglares saludables pueden retener carbono, proteger las costas, proporcionar hábitats importantes para la vida silvestre y apoyar a las comunidades locales.

Meegan Jones, asesora de sostenibilidad de The Ocean Race, apunta que “el deporte tiene el poder de inspirar y acelerar la acción y esto es más importante en la carrera contra el cambio climático que en ninguna otra parte. Estamos recortando drásticamente las emisiones en comparación con la última edición de 2017-18, pero la creación de un evento positivo para el clima sólo puede suceder con el apoyo y el aporte de todas las organizaciones involucradas en la regata. Si bien algunos organizadores de eventos compensan las emisiones de sus patrocinadores, creemos que la responsabilidad debe recaer en todos los involucrados para desempeñar su papel. Al hacer esto, no solo reducimos el impacto de un solo evento, sino que también ayudamos a crear un cambio en toda la industria”.

Algunas de las actividades clave que sostienen la ambición climática positiva del evento son el compromisos de los equipos y patrocinadores de la regata para reducir sus gases de efecto invernadero en la competición, junto con sus esfuerzos continuados para acelerar las reducciones en sus propias cadenas de suministro y utilizar el 100% de energía renovable.

Alessandra Ghezzi, directora de comunicación subraya que "en los últimos años hemos visto los efectos cada vez más devastadores del cambio climático, y aunque la conversación pública sobre el tema ha cambiado del término 'cambio' a 'crisis' y 'emergencia', todos debemos tomar medidas más audaces para reducir nuestras emisiones. Solo podemos hacerlo a través de colaboraciones estratégicas. En 11th Hour Racing apoyamos a The Ocean Race para que puedan compartir el plan para organizar eventos deportivos de primer nivel y, al mismo tiempo, ser positivos para el clima. Todos los materiales instructivos estarán disponibles online para que cualquier organización, evento o equipo pueda establecer sus propias metas y estrategias climáticas".

The Ocean Race es signatario de las iniciativas Race to Zero y Sports for Climate Action de las Naciones Unidas, con el compromiso de reducir a la mitad los GEI de la regata y contribuir a un mundo con cero emisiones netas para 2040.

El trabajo para lograr que la próxima edición de la regata sea positiva para el clima es parte del ambicioso programa de sostenibilidad ‘Racing with Purpose’, co-creado con 11th Hour Racing. El programa va más allá de albergar un evento sostenible con los contactos directos de la regata y busca inspirar a nuevas audiencias, desde niños en edad escolar hasta legisladores, para que tomen medidas para proteger el océano y el clima. También apoya la investigación oceánica a través de un innovador programa científico en el que los barcos recopilan datos cruciales sobre el estado de los mares mientras navegan por todo el planeta.