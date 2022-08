El "puente" de la Asunción generará un volumen de negocio turístico de 120 millones de euros en la Costra Blanca

El sector turístico de la Costa Blanca se prepara para vivir este fin semana, coincidiendo, además, con el puente de la Asunción (15 agosto) el mejor del año en movimiento turístico, ya que el nivel reservas supera, incluso, en un 10% al que hubo en el mismo periodo de 2019. Se espera un volumen de negocio en torno a los 120 millones de euros en cuatro días, un 25% más que en el año anterior a la estallido de la pandemia pero con la derivada negativa del aumento de los costes de producción provocado por la crisis energética, lo que reducirá la rentabilidad.

En el aeropuerto hay programados mil vuelos (200.000 turistas) entre el viernes y el domingo y Renfe dobla la capacidad de sus trenes. Y si queda alguna habitación libre esta se cubrirá con la reserva de última hora. Por zonas, donde más "hueco" hay es en la ciudad de Alicante por la presión de la oferta de apartamentos reglados que triplica a la de los hoteles.

El fin de semana coincide, además, con los días en los que no hay huelga en Ryanair, por lo que se espera un fin de semana intenso pero tranquilo en el aeropuerto de Alicante-Elche. El resto de agosto y septiembre también serán buenos y los problemas empezarán a partir de la segunda quincena de octubre: el ritmo de reservas se ha parado y no hay Imserso a no ser que el Gobierno mueva ficha, lo que se traducirá en una catarata de despidos y cierre de muchos establecimientos por temporada.

El sector turístico prevé llegar a final de año a un nivel de recuperación del 85% sobre el último año antes de desatarse la pandemia del covid. Diez puntos por encima de la media nacional, gracias a la recuperación del turismo extranjero -el británico casi al cien por cien- y porque el turista español va a seguir siendo reacio a viajar masivamente al extranjero, pues aún existen reticencias a moverse fuera de España pese a que el covid ha dejado de ser una amenaza, una vez que la mayoría de la población está ya vacunada. En España el nivel será del 75%.

Un factor al que se suma el que los españoles que salen de vacaciones buscan destinos económicos debido a la crisis derivada del alza de los precios por la guerra en Ucrania. Con todo, España se mantiene fuerte al considerarse un destino “refugio” y seguro al estar muy lejos del conflicto. De hecho, hasta las compañías aérea que operan en el aeropuerto de Alicante-Elche no descartan aumentar capacidad, sobre todo con Alemania, el mercado que más se mueve gracias a la operativa de Lufthansa con su low cost Eurowings. El aeropuerto ha vuelto ya al nivel de actividad de la prepandemia.

Por su parte, Ryanair ha hecho público un nuevo comunicado para asegurar que no se espera ninguna interrupción en su operativa en sus vuelos durante los meses de agosto y septiembre. Ryanair ha cerrado un acuerdo laboral con el principal sindicato español de tripulantes de cabina, CC.OO, pero los paros siguen convocados y provocando retrasos en el aeropuerto provincial entre el lunes y el jueves.

La compañía irlandesa señala que “estos dos sindicatos, que representan a una pequeña parte de nuestros tripulantes de cabina españoles han llevado a cabo una serie de "huelgas" mal apoyadas en junio y julio que han tenido poco o ningún impacto en los vuelos de Ryanair hacia/desde España. Sólo en julio, Ryanair operó más de 3.000 vuelos diarios y transportó un récord de 16,8 millones de pasajeros, muchos de ellos hacia/desde España”.

El decreto del Gobierno limitando el aire acondicionado no han influido las reservas. La patronal Hosbec considera, no obstante, que las medidas podrían haber esperado al 1 de septiembre porque plazos concedidos a los establecimientos para adaptarse a la normal son "tremendamente cortos", en el caso de los locales que deben acometer alguna reforma.

"Al final todos tenemos que poner de nuestra parte para garantizarnos unos próximos meses con suministro suficiente, pero creo que las cosas se deberían haber hecho con algo más de diálogo y sobre todo de dimensión", apunta Nuria Montes, secretaria general. El 20% de la factura de un hotel corresponde a consumo de energía y los hoteles han invertido mucho para reducir precisamente su factura energética, por dos motivos: uno por la sostenibilidad y conciencia ecológica y otro porque el ahorro económico es muy importante".

Por otro lado, Alicante cuenta desde este agosto con el hotel DormirDCine con 57 habitaciones y una zona de rooftop, provista de bar y piscina, en el casco antiguo.Todas las estancias de este establecimiento tienen una tematización singular inspirada en el séptimo arte. Se trata de la misma filosofía con la que el Grupo DormirDCine puso en marcha su hotel de Madrid, donde el establecimiento abrió sus puertas hace 10 años en el barrio de Salamanca.

Según los últimos datos de TCI Research, el turismo de cine mueve en el mundo anualmente a 80 millones de personas que se desplazan para contemplar los escenarios de sus películas y series favoritas. Sin duda, la reanudación de la actividad en la Ciudad de la Luz también contribuirá a que los amantes del séptimo arte viajen a Alicante atraídos por esta afición.