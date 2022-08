Día dos de la entrada en vigor de las medidas de ahorro energético del Gobierno para paliar la crisis climática y de suministro. Día dos con los mismos clientes que antes. Patronales y comerciantes aseguran que no han notado una menor clientela en los dos primeros días, aunque señalan que varios consumidores sí han expresado sus quejas por el calor.

Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) ha asegurado que, por el momento, no ha habido ninguna cancelación por este tema ni en sus hoteles (Maya y Boutique Cala de Alicante) ni en los asociados a APHA. Una reacción similar a la de restaurantes, que aseguran que han tenido el mismo nivel de clientes que las pasadas semanas.

El Colectivo de Comerciantes indica que las ventas siguen siendo "insuficientes" tras la pandemia y esperan que estas medidas no lleven la situación a más

En La Vaqueria del Camp, uno de los primeros comercios que este miércoles ya adoptó todas las medidas, incluida la del cierre de puertas, aseguran que se nota más calor, pero que no hay menos clientes. El presidente del Colectivo de Comerciantes de Alicante, Vicente Armengol, ha señalado también que los comercios asociados no han sufrido ninguna pérdida de consumidores pero que es "precipitado" valorarlo con tan poco tiempo y ha señalado que las ventas siguen siendo "insuficientes" tras la pandemia y esperan que estas medidas no lleven la situación a más.

La aplicación de las medidas de ahorro en Alicante está siendo desigual en los establecimientos. Muchos de ellos cumplen con algunas de las medidas, como la de la temperatura, pero otras como el cierre de puertas cuando está puesta la refrigeración en el local o el apagado de carteles luminosos y escaparates por la noche se está aplicando solo en algunos de los locales.

Este jueves, el alcalde de Alicante ha reiterado su negativa a utilizar efectivos de la Policía Local para comprobar el cumplimiento de las medidas en los locales: "Yo no veo, de verdad, ni a los policías locales ni a los nacionales ir con un termómetro en la mano por los locales. No los veo. Y yo desde luego no puedo hacerlo. No creo que sea una labor que tenga que desarrollar la Policía Local, no tenemos efectivos para hacerlo".

Barcala ha trasladado de nuevo al Gobierno la responsabilidad de aplicar las medidas: "Cuando se impone o se prohíbe algo, se tienen que adoptar también las medidas para aplicarlo. Es sencillo decir prohíbo esto y que se encarguen otros. Lo dije y lo vuelvo a reiterar: las administraciones que adopten esas medidas que adopten también las necesarias para su cumplimento", ha señalado.

El primer edil ha compartido la crítica de las patronales y ha señalado que, en agosto, el Ayuntamiento no tiene efectivos suficientes para hacer cumplir las medidas: "En Alicante estamos en temporada alta, esto es una localización turística y la población de la ciudad es ahora mismo del doble, por lo que las necesidades de seguridad se han multiplicado".

Las patronales aseguraron este miércoles que las medidas se cumplirían por parte de los comercios, pero pidieron "un poco de cabeza" para "no empujar a los clientes" a que no acudieran a los negocios. Sin embargo, durante los dos primeros días de la entrada en vigor del Real Decreto varios comercios han incumplido algunas normas de la normativa, como la obligatoriedad de mantener puertas cerradas o el apagado de escaparates y carteles luminosos a partir de las 10 de la noche.

Barcala: "No voy a ir con un termómetro o a ver si fulano tiene encendido un escaparate o el otro tiene encendida una vela teniendo falta de recursos"

El alcalde, por su parte, ha señalado que "lo que no voy a hacer es, faltándome plantilla y estando falto de recursos, ir con un termómetro o ir a ver si fulano tiene encendido un escaparate o el otro tiene encendida una vela. Entre otras cosas porque tiene tantas lagunas el decreto que no tengo siquiera la certeza jurídica de poder levantar un acta de inspección legalmente".

Además, Barcala ha criticado al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) por no convocar los cursos para los policías locales que aprobaron las oposiciones se puedan incorporar al cuerpo: "El Ivaspe anunció que se realizarían en junio, los pospuso a julio, los anuló hasta septiembre u octubre y ahora no tenemos fecha. Por tanto, tenemos a muchos agentes de la Policía Local que nos hacen falta y que los tendríamos porque hemos hecho nuestra parte, las oposiciones, y estamos esperando a que la Generalitat haga la suya, que son los cursos. La Generalitat es responsable de la pérdida de plantilla que tenemos en Alicante por esta circunstancia".